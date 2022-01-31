先關閉自己不該做的事！才能談錢，而且是賺大錢

不該做的清單比代辦清單重要

現在，我要進行的練習可讓你達成兩大目的。第一，你會知道自己應該避免做什麼。第二，這道練習題將讓你大開眼界，把握適合自己與將來日進斗金的機會。

首先，請回答以下問題：你最喜歡做什麼事？什麼能激起你的熱血？什麼會讓你內心充滿活力、臉上掛著笑容、提升自信心？你喜歡與人談判協商嗎？你喜歡幫助他人？你熱愛解決複雜難題？你熱愛數學、科學、藝術，還是文學？你勇於承擔風險嗎？你喜歡冒險嗎？你喜歡解決紛爭？喜歡銷售？喜歡行銷和廣告？你愛創造嗎？

用一分鐘思索你的熱愛，因為我們常常忘了自己的熱愛，日復一日深陷沉悶瑣碎的常軌，忘了自己真正的熱情。製作一份清單，裡面要有五、六樣讓你熱血沸騰的事物。接下來，思考自己真正的專長。你認為如果你不在場，最好的朋友、同事、職員會怎麼形容你的專長？

他們會說每次你一走進來，問題就迎刃而解嗎？會說你是個細心的人，總是三思而後行？還是形容你有嘗試新事物的能力，儘管勇於承擔風險，卻不莽撞行事？也許你擅長解決問題、創意發想、發展構思，或是安排組織？我不知道你的專長是什麼，最清楚的人是你，請寫下你腦海中浮現的專長。

接下來我們要來談錢，而且是賺大錢。如果真的落實，你覺得可以靠什麼賺進大筆財富？是目前的事業更上一層樓，開創自己的公司，抑或擴展你現有的公司，在現任職場升官？也許是貸款或僱請行銷專家，為你的公司創造更高銷售量。無論是什麼，你覺得什麼能幫你賺大錢？仔細思考後寫下來。

下一步，列出你的財務目標，你想要什麼樣的財務進展？在稍早練習中正式寫下的目標，包括「你現階段在何處？該何去何從？」等問題。請拿出之前的清單，在這裡套用，寫下你確實的收入目標。你是否有想累積的財富數字？好讓你可以提前退休、幫助父母、保護家人？你想住在哪裡？想在某個區域花多少錢置產？你夢想中的房屋價值多少？你想要自己當老闆嗎？如果是，獲利目標為何？你想要多聘幾名員工嗎？需要多少獲利才請得起員工？你想要脫手公司嗎？若是如此，預期收到多少錢？

接著我要你思考，為了邁向目標，你現階段必須採取的行動。這一步應該只是一小步，但你得朝所達到的目標踏出去，才能產生動力。

就像已逝世的美國陸軍上將小克雷頓．艾布蘭（General Creighton Abrams Jr.）說的：「要怎麼吃下一整頭大象？當然是一次一口。」你想要怎麼跑完一千六百公里的賽跑？一次跨出一步。要怎麼讓財務更上一層樓？創辦新公司？展開新事業？工作升遷？公司鴻圖大展？一次一步，而且今天就能開始。那麼你應該採取哪些行動？你得積極寄出哪些電子郵件？得將哪些負面消極的人踢出你的生命？吸引哪些人進入你的生命？你得對什麼說不？全部寫下來。

目前你已經製作一份清單，上面都是你熱愛的事，擅長的技能或領域，可以讓你發大財的活動與財務目標，以及為了實踐目標所要採取的行動。沒錯，這項練習可以運用在人生任何一個層面，但我們目前看的主要是金錢。

最後，我要你仔細思考自己的清單項目。凡是不在上面的，都可能需要被列入「賺大錢」不該做的清單。為了成功，不該做清單可能比待辦清單重要。這類強而有力的成功習慣，可以幫你前所未有地看得透徹，讓你擠出時間。在你的不該做清單上，有哪些事對你的未來沒有助益，無法讓你進步，成為最好的自己？

為了幫你列出不該做的清單，以下是其中幾個常見例子：

‧每週有好幾天都和消極負面、讓你失去動力的朋友廝混。

‧本來是上網付帳單，最後變成整天掛網、閱讀八卦和負面新聞，浪費人生的寶貴光陰。

‧因為你不清楚該先做什麼，以致拖延新公司的進度。

‧花太多時間在沙發上發懶、上健身房（這很有可能），或是跟別人爭執沒有意義的小事。

‧明明可以付錢了事、找人代勞，利用多出來的時間和精力達成更重要的目標，卻偏偏每週堅持親自除草（或是其他耗時卻無聊瑣碎的小事）。

以上就是可能浪費你時間的事務清單。要是你想發財致富，就不該做上列清單的事。所以列出你的不該做清單並牢牢記下，這樣一來，下次開始做起對進步沒好處的事時，就會有所察覺。

一旦完成你的不該做清單，從以下五個動作中擇一，於清單的每個項目旁寫下：

‧戒除

‧自動化

‧委託處理

‧找人代理

‧取而代之

舉例來說，請看前文例子中的第二個回答：「本來是上網付帳單，最後變成整天掛網、閱讀八卦和負面新聞，浪費人生的寶貴光陰。」

你可以選擇這麼做：自動化支付帳單。花幾個鐘頭設定自動繳費，或是請某位家人或員工幫你處理帳單，你只需每個月檢查一次。至於上網，可以這麼寫下：戒除上網習慣，或是改閱讀可為目標及「動機」加油的積極正向信息。

要是你有條有理計畫並排除對你沒好處的事，透過能賜予你能量的事取代，要改掉錯誤習慣就相對容易。你可以從中獲得利器，釐清最適當的行動，剔除不該做清單上的事項，以強大的成功習慣取代。

我見過億萬或數百萬美金身價的企業家中，沒人厭惡自己做的事。他們都從事自己熱愛的志業與專長，使他們更有熱忱，並釐清自己該做什麼事才能賺進一大桶金，也有明確目標，知道自己應該邁進哪個方向。最後，他們每天都努力朝目標和抱負行動。你愈常這麼做，就愈清楚自己的不該做清單，刪除人生中不能驅策公司前進、無法讓你增加收入的事務。

圖為《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》書封，采實文化出版提供 我在這本書的開頭已經告訴你，我沒有神奇的賺錢機器，但是或許你有，大多情況下你是有的！為了啟動這台機器，你得先關閉自己不該做的事。我很喜歡這句話：「我寧可把二等機會交給一級高手，也不要把一等機會讓給二級或三級高手。」你有潛力成為那位一級高手，讓你的人生、財富、富饒更上一層樓的機會俯拾即是。可是應該怎麼做？避開你的不該做清單，著手你的待辦清單。

（本文出自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）