如何將「舊版人生」變成新版故事？30日睡前挑戰脫胎換骨

三十日挑戰：睡前大聲念出新版故事

事實上，一旦有了新版故事，就得將它穩穩固定在潛意識中。請別忘記，你的局限思想或許已經跟著你長達十年、二十年，甚至三十年以上。這跟鍛鍊身材一樣，需要上很多堂課程，體態才可能變得健美，你也得時常把新版故事牢牢扎根生活。運用我的三十日挑戰，或是你自己的版本，在接下來的三十天，在每晚睡前大聲說出故事。進入夢鄉前，思考你的新版故事，早上起床後第一件事也是思考你的新版故事。試著把這當成每日必做的儀式，至少維持一個月。

與此同時，找一個生活中願意聽你訴說新版故事的人，對方會微笑鼓勵你，而不是嘲笑你，說你只是做白日夢。告訴對方你改變多少，並和他分享你把舊版故事改成新版故事的過程。

找一位朋友當監督人，這個人可以是伴侶或輔導師，讓他們一路上引導你前進，或者至少別讓你走偏。如果你有某個可以帶領你的對象，千萬別放他走。

我有兩個這樣的朋友，讓我心甘情願花錢將他們留在我生命裡。我每年都會去策略指導（Strategic Coach）課程公司，與創辦人之一的丹．蘇利文碰面四次，他是我的監督指導老師，傳授我成為優秀老師的智慧，同時我也是位在鳳凰城的天才網路（Genius Network）大師課程的成員，創辦人是喬．波利許。

波利許協助我磨練行銷技能，讓我沉浸在正面思維、專注正向。每年，我分別在這兩人身上花費兩萬五千美元，因為他們會督促我，讓我在追求目標的路上不會怠惰。我是一名老師，改變他人一生是我的熱血所在，但我也希望繼續成長。輔導教練是可以讓你達成目標的人，如果你的生命中有能擔任你心靈導師的人，讓對方好好指導你。無論如何，我都很歡迎你展開www.thebetterlife.com有趣好玩的三十日挑戰，當然你也可以發送電子郵件support@thebetterlife.com，看我哪位有執照的成功指導教練可以協助你，讓你變成最好的自己。

早晚各十分鐘，比較前後兩個版本

最後，寫下自己的新版故事後，跟舊版拿來比較。不只是改變一個論述或信念，而是改掉所有無法讓你達成更高目標、促成真實「動力」的故事，觀察你的人生會出現多麼驚人的差距。這則舊版故事已跟著你無數年，可能需要一點時間才能從意識中消除。不過請耐心堅持下去！記得每天早晚都要對自己重複說，一天可能需要花上十分鐘，但請靜心沉思，盡可能去感受新版故事。

圖為《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》書封，采實文化出版提供 你可以改變過往故事，剷除內心的反派分子，藉此深入認識自我和未來潛在成就。更重要的是，等到你剷除內心的反派分子、改變個人故事，你就已經開始邁向解放內心英雄的道路，最後獲得你應得的財富和幸福。

（本文出自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）