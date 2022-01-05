老公一吵架完立刻打電腦 人妻偷查檔案大驚：準備要離婚？

如果在婚姻生活中，忽然發現伴侶時刻都在「蒐證」留存記錄，甚至是任何不利於你的記錄時，會擔心對方想離婚嗎？據英國《每日星報》報導，一名國外家庭主婦投訴她的煩惱，她發現先生每逢在吵架完後都會去打電腦。某回終於發現了先生電腦裡的秘密檔案，讓她驚訝之餘，開始擔心先生是否在密謀與她離婚。

她偷偷查看先生的電腦，發現內有一個吵架清單檔案，記錄著吵架內容與所有先生認為她在欺負他的事。圖為示意圖，圖片來源：Ingimage

一名女性向《審慎諮詢專欄》投書，表示先生每逢在吵架結束後都會宣稱「沒事」或「我們很好」，但某次吵架完，在他離開電腦去開會時，電腦仍在解鎖狀態，她忍不住好奇想知道先生都在吵架完後在電腦上寫些什麼，她利用電腦記錄列表很快地查到驚心的秘密，原來先生在這一年的婚姻生活中，鉅細靡遺地記錄下雙方每次吵架的內容，其中並「保留了一份他覺得我在欺負他的清單，而他認為自己是對的事情。」

知道真相後，讓她煩惱不已，也覺得相當沒有安全感。她用投書的方式表示自己實在擔心先生正準備想和她離婚。目前是全職母親身分的她，認為先生並沒看到她對還在學步的孩子的所有付出，因此常有爭吵，她形容先生是一個非常聰明、冷靜的人，若向對方和盤托出自己發現了「吵架清單」，即會落實了她偷窺先生私人物品之實。

但專家對投書回覆說：「哦不。我敢肯定這份名單很難看。但我不認為這是一場危機，當然也不是離婚警訊。作為夫妻和父母，你們正在經歷一段艱難時期，我們現在知道他的反應是……把事情寫下來。這還不錯！他沒有作弊，沒有在背後說你的可怕，也沒有把你從他的人壽保險單中刪除。就像你寫這封信告訴我困擾你的事情一樣，他寫下了困擾他的事情。他應該覺得被這封信出賣了嗎？我希望你不要這麼想。」

專家認為，該名人妻不用太過害怕，因為先生可能只是想記錄自己對事情的想法，並鼓勵她應與丈夫多溝通交流，找時間坐下來談。

也有網友和專家抱持不同的看法，認為當另一半有蒐證的記錄即要當心，「他會把這些記者在幾年後翻出來對付妳」、「配偶保留一份對妳不滿的清單，絕對是極大的危險警訊。若非打算用它來對付人，實在沒有理由存在著這樣的清單。」

還有過來人分享類似經驗，在她也發現類似記錄檔案後幾年，先生果然和她離婚了，甚至因為有詳細的記錄，還提到了幾年前沒意識到的問題。