那些誇張自戀型人格 常有「救世主」的潛意識幻想

那些誇張自戀的人們

成功的自戀型人格可以在生活之中取得一席之地，當他們成為受人崇拜的流行偶像、組織領導人或具有影響力的政治人物時，他們內心誇大的自體愛、成為「第一名」和超過他人的感覺，便會實際受到成千上萬或數百萬人所證實。

這樣的個體擁有才智，有著想要成為「救世主」的潛意識幻想，並有能力達到某種昇華，他們成功地在自己對崇拜、權利和偉大所抱有的心理願望與需要，以及從外部世界所獲得的回應之間，實現並且維持某種「契合」。身處這個連續光譜另一端的個體，則不得不從他人身上—代表著他們「飢餓」的自體表徵，以及具有威脅性的受貶低客體意象—奪取侵略性的勝利，藉以感覺到獨特、強大、有資格以及防衛性的全能感。

他們的自戀被偏執性的期望所汙染。這些是具有破壞性的自戀型人格。無論個體具有「成功的」還是「惡性的」自戀型人格組成，都不會想要尋求精神分析的治療。當外部事件威脅到他們的自戀，他們可能會感到困惑和憂鬱。而後，他們才有可能會考慮去見一下精神分析師。

我在前面的章節曾經提到，從1993年開始，我與一個精神醫學的專家團隊一起工作，研究過不少人格類型各異的政治領袖，其中就包括自戀型人格的領袖。在更早些時候，1975至1981年期間，我每週都與一群年輕同事會面討論案例，包括誇大性自戀的案例。

圖為《體驗的世界》書封。心靈工坊提供 不過，我們那些誇大性自戀的患者都不是政治人物。我們稱自己為夏洛特斯維爾精神分析研究小組。多年來，我們對那些後來發展為誇大性自戀患者的家庭背景進行了詳細論述。

（本文出自《體驗的世界》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）