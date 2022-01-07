連續六個月準時交房租 暖心房東送上逾千元價值禮答謝

不求回報的無壓力互惠

互惠的定義是什麼？該如何應用在「售後」服務上？首先，字典或許已有「互惠」的定義，但我相信的是另一種定義，暫且稱之為「無壓力互惠」，也就是不求回報地提供對方價值，抑或趁對方為你做事前，搶先為他做好。

多數人內心的想法都是：「要是對我有好處，我就去做。要是我幫對方，對方之後能幫上我的忙嗎？」我覺得自己很有福氣，幫不少傑出的人做事，並且不求回報，最後彼此培養出很棒的關係，不求回報地為他人付出就是無壓力互惠，許多成功人士和公司都是這樣奠定根基的。無論你是否相信報應或是人跟人之間要「將心比心」，都請當那名率先採取行動、大方付出的人。與其當一個為了目的而行動的人，不如當一個懂得主動付出的人，之後就靜觀禮物、突破、契機、升職，朝你滾滾而來。

成交之後，運用互惠法則，以意想不到的方式獎勵對方的善意舉止。你可以思考一下，你有多常抱怨自己的伴侶、孩子、員工、親朋好友，讓你失望？你有多常指出他們哪裡做錯，甚至因為做錯事可能承受的懲罰？

反過來看，你有多常送禮，甚至只是在對方做對時美言一句？你上次對另一半說「謝謝你這麼偉大，為我們養家賺錢」、「謝謝你願意當一個好媽媽或好爸爸」；上一次對孩子說「謝謝你今天自己鋪床」、「我要謝謝你那晚出去吃飯時，有好好看著女服務生的眼睛說話」是什麼時候的事？

公司或事業也一樣。你上一次對客戶說「謝謝你加入我們公司」、「謝謝你的不離不棄」、「謝謝你付出的錢，這是一點小小回禮，聊表我的感恩之情」，又是什麼時候的事？

再舉個例子，我在美國有四百間房子，如果你正好租了其中一間，並且連續六個月都準時繳交房租，就會收到附有五十美元(約1382元新台幣)星巴克禮品卡的信件，我會在信裡寫道：「你可以選擇準時或延遲繳交房租，但是這段期間以來，你選擇準時交租，我想好好向你說聲謝謝。」

沒人會期待收到這樣的信件或禮物，所以當他們收到後，我會接收來自五花八門的正面回應。房客可能決定多租一陣子、減少抱怨，甚至常常有人表示想要跟我買房子。一封信可以將人串連起來，這不是耍詐，而是我真心誠意的感謝，我也不吝讓房客知道我的心意。我這麼做的同時，也超越了一般房客和房東的關係，不再只是單純的金錢往來，而是建立實際的人際關係。

沒錯，他們是有付我房租，而我也提供他們一個家，這樣當然已經夠了，公平交易。可是我出租小家庭住屋的投資報酬率，卻大幅超過業界標準，我的房客也心知肚明，即使他們已經繳交房租，我對他們的關心與在乎卻一點也沒少。

以下就是你的目標，讓工作和生活中與你「成交」的人，知道你對他們的關心。做法如下：

我要給你一項挑戰，我敢說這能為你帶來意想不到的回饋。這星期，親手寫感謝函給五位對你人生影響深遠的人。你上次親筆寫信是多久以前的事？如果你的字跡潦草，也可以寫電子郵件。但我可以向你保證，每封信都會帶來不可思議的效應。把感謝函寄給客戶、心靈導師、老師、先生、太太、母親、父親、兄弟姊妹、孩子、員工、經理，或是老闆。

以下是令人驚喜的簡單感謝信函範例：

我寫這封信只是想告訴你，我今天坐著思考我的人生道路時，頓時發現一件事。要不是有你的督促、嚴格把關、對我體貼關愛、照顧入微、在人生路上為我付出好多愛、購買我們提供的服務，我就不會是現在的樣子。我只是想告訴你……

我想你大概知道該怎麼做了，空格就由你依據不同對象填寫了。

幫幫忙，請在本週接下這則挑戰，寫好信後寄出。如果你願意的話，也可以用電子郵件寄送感謝函。除了信件，最好再附上一個小禮物，送出花束和謝卡，你會發現對方收到意想不到的禮物時會多麼感激，互惠就是這樣打造而來的。

依照我說的去做，關愛豐沛的情感就會如同潮水湧回給你。如果你在私下做得到這種無私舉動，工作上為何不這麼做？為何不也對客戶或同事這麼做？為何不對老闆和員工大方表態？

圖為《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》書封，采實文化出版提供 建立互惠關係可以培養長遠的人際關係，意思是接下來幾年對方都會持續使用你的服務、尊敬你、感謝你、將你的名字掛在嘴邊。這和單次交易或短期人際關係相反，培養長遠人際關係就是許多超級成功人士的核心成功習慣。

（本文出自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。）