被老師點名不會有成就 N年後他成大老闆、她變大明星

有效率培養高成就的好習慣

1944年春天，有位名叫J.P.的男孩出生在美國洛杉磯（City of Los Angeles）市中心的貧民區，J.P.的移民父母在他還不到兩歲時就離異，母親為錢所苦，於是J.P.九歲開始出門賺錢，幫媽媽養家餬口。送報紙、賣盆栽和聖誕卡，你想得到的東西，他幾乎無一不賣。但當母親再也無法照顧J.P.和弟弟時，兄弟倆就被送到寄養家庭。

因為缺乏父母管教，正值青少年時期的J.P.交了壞朋友、加入當地幫派，差點無法從洛杉磯約翰馬歇爾高中（John Marshall Senior High School）畢業。在J.P.升上高二後的某天，老師抓到他和朋友蜜雪兒在課堂上嬉鬧、互傳紙條，於是把他們叫到教室前面，對全班說：「你們看到這兩個人的行為了嗎？千萬別跟他們鬼混，因為他們從事哪一行都不會有出息與成就。」

當時的J.P.大可對自己說：「我永遠不可能有成就。」但他卻說：「管老師講什麼，有天我會證明他大錯特錯。」J.P.或許沒搞懂自己為什麼會這樣說，但諸如此類的時刻通常會造就我們的人生習慣，有可能激發高成就的好習慣，也可能養成讓我們裹足不前的壞習慣。

盡力而為 彷彿老闆每分每秒都在緊迫盯人

J.P.在前幾份工作中，培養出屬於自己的成功習慣，他告訴我：「我從九歲起就開始工作，十一歲時天天送報紙到高中畢業。我甚至曾在當地洗衣店掃地，幫吝嗇，視錢如命的鐵公雞老闆做雜務。我拚死拚活賣力工作，只為了賺一．二五美元的時薪，可是有天放學，他打電話給我，說：『昨晚我查看櫃子背面，居然乾淨到一塵不染，掀起一塊地毯，發現底下也沒有灰塵！你把店裡掃得乾乾淨淨，簡直就像我在旁邊緊盯著你！』我回答他：『你請我來打掃，我盡全力掃乾淨，本來就是我的分內工作。』老闆滿意到幫我加薪，我的時薪變成一．五美元。

小氣如他，這個舉動簡直就像是宣布我贏了奧斯卡金像獎。說實在話，我從那段人生經歷學到寶貴一課，那就是不管是幫人做事，還是自己當老闆，成功的人不管做什麼都會全力以赴、盡力而為，彷彿老闆每分每秒都在緊迫盯人。」

有些人可能會認為這會讓你變成容易吃虧的好好先生，可是我相信盡力而為是應該培養的成功習慣。好處無窮無盡，而且深具意義。以J.P.的例子來說，這個習慣讓他完成（而且是漂亮完成）索然無味的工作，讓他未來能接觸到他熱愛的產業。

繼續J.P.的故事之前，我想稍微談談這本書可以怎麼幫你打造屬於自己的成功習慣。

我會傳授你一條路徑和過程，好讓你套用成功習慣，並且持之以恆。你不必翻轉自己的世界，嘗試強迫自己一夕之間就啟動「新習慣」，打亂原先生活步調，最後繞了一圈又回到舊習慣。我要教你的是潛移默化、不知不覺改變日常慣例，排除對自己沒有好處的事，改套用能帶給你獲得豐足財富的習慣。無論你是企業家、公司老闆、主管、投資客、職員，或是剛出社會的新鮮人，我提供的方法都很受用。接下來幾章提到的習慣、原則、配方、練習都可為你提升競爭力，將你推向另一個高峰。

以上這些內容，稍後會再深究，現在讓我們回到先前J.P.賣力認真掃地的故事。

挨家挨戶推銷百科全書 撐了三年半

J.P.成功從高中畢業，可是沒上大學。他加入美國海軍，在大黃蜂號航空母艦（USS Hornet）上服役兩年。自海軍退役後，J.P.從事各式各樣的低薪工作，包括清潔工、加油站員工、保險業務員。他曾短暫在雷德肯*工作，後來因為跟老闆一言不合而被開除，甚至曾為了賺取微薄薪水，挨家挨戶賣過百科全書。

回首那段人生，J.P.說他學到另一個終生受用的成功習慣：「我會去敲五十扇讓我吃閉門羹的門，學習在敲第五十一，甚至一百五十一扇門時，保持我去敲第一扇門時的熱忱。」他學會克服碰釘子時的挫折感，學會與人溝通交流時要洗耳恭聽，學會說服他人行動。雖然當業務不是他的理想職業，但他還是培養出重要的成功習慣，讓他能在未來的人生路上有所突破。當時的他沒有意識到這個道理，但他培養出的習慣，使他不輕易放棄。在那個年代，挨家挨戶推銷百科全書、靠業績維生的業務員，平均只撐得了三天，J.P.卻撐了三年半。

儘管他盡忠職守，成年後仍然流落街頭。「二十歲出頭，我第一次無家可歸。我太太再也無法承受當媽媽的辛苦，最後把兩歲半的兒子交到我手裡，自己就這麼帶著我們全部的積蓄離家出走。後來我發現她已經三個月沒繳房租，我們身無分文，又逾期未繳租金，於是被房東踢出家門。當時我正在找工作，和兒子流落街頭，過著一貧如洗的日子，只能住在我僅有的一台老車裡。我記得當時我對兒子這麼說：『我們撐得過去的。』我去空地撿了可樂和七喜的飲料空罐，那時一個小空罐能換到兩分錢，一個大空罐則能換五分錢。身為一個男人和父親，破產、付不起水電瓦斯費，這真是最難熬的時刻。但我從這段經歷中學到，當你真的窮困潦倒，跌落人生低谷時，你唯一能做的只有仰望冀盼。」

名下僅七百美元 他決心要開一間自己的公司

「起點並不重要，真正重要的是終點。」J.P.從最初的一無所有躋身世界富豪。2015年，他上榜《富比士》（Forbes）四百大美國富人榜，名列第234名（淨值為28億美元）。J.P.的全名是約翰．保羅．德約里爾（John Paul Dejoria），是美髮品牌肯邦（Paul Mitchell）、培恩龍舌蘭酒（Patrón Tequila）等十幾間成功公司的創辦人。擷自維基百科

即使J.P.的處境艱辛，他依然有人生展望，這是許多環境更好的人所缺乏的優勢。他下定決心要開一間自己的公司，挨家挨戶推銷了三年的百科全書後，他知道他不想繼續當別人的小職員，而是自己當老闆。

然而，眼前卻有一個大難關：J.P.名下僅存七百美元的資產。大家都告訴他，他開不了公司，需要更多資金、更高教育程度、更豐富的經歷、變得更聰明、比現在更繁榮的經濟，還有其他數不清、他所欠缺的條件。

覺得聽起來耳熟嗎？J.P.在聽過這麼多意見後，做了一件多半成功人士都會做的事：他只聽從自己的聲音，最後義無反顧開了公司。J.P.培養出的成功習慣就是相信自己，面對唱衰自己的聲音充耳不聞。「我覺得真的困難至極。我的意思是，開一間公司、零進帳、努力達到收支平衡，還要每天挨家挨戶去推銷自己的產品，怎麼可能同時兼顧這麼多事？這真的很難。剛創業的前兩年，我們每天瀕臨破產邊緣，可是兩年後，總算可以準時繳帳單，甚至償清帳單。我還記得我這麼說：『嘿，我們辦到了，還進帳兩千美元！我們成功了！」

最後，J.P.利用他的說服力和溝通技巧，讓公司迅速茁壯成長。他的聆聽技巧更上一層樓，甚至能讀出顧客的深刻需求。「我覺得我真正擅長的技巧就是聆聽，我認真傾聽他人所說的每一句話，而不是思考接下來想說什麼。雖然不是馬上就能學會，但最後這變成我的專長。」

J.P.堅持和培養積極正向的成功習慣，例如傾聽並理解他人、擁有願景、全力以赴做任何事、不去理會唱衰自己的人，吃閉門羹時保持正面心態，後來J.P.的公司在國際間大獲全勝。

也許你聽過一句老話：「起點並不重要，真正重要的是終點。」J.P.就是活生生的證據，完美演繹了這句諺語。他從最初的一無所有，躋身世界富豪。二〇一五年，他上榜《富比士》（Forbes）四百大美國富人榜，名列第兩百三十四名（淨值為二十八億美元）。J.P.的全名是約翰．保羅．德約里爾（John Paul Dejoria），是美髮品牌肯邦（Paul Mitchell）、培恩龍舌蘭酒（Patrón Tequila）等十幾間成功公司的創辦人。

德約里爾時常給予年輕創業人士忠告，教他們培養正面習慣，相信自己的直覺，不要畏懼風險。他說：「千萬別讓他人扯你後腿。我的意思是，他們懂什麼？我聽了幾十次的『別做夢了，你是不可能踏進美妝產業的。』人人都告訴我：『競爭太激烈，而且你又沒資金。』我剛展開培恩龍舌蘭酒的事業時，常常遭受冷嘲熱諷，有人說：『龍舌蘭？你打算一瓶賣三十七美元？你是在說笑吧？我花四美元就買得到一瓶了！』所以要跟著你的直覺走，而且一定要為別人做好事。」

約翰．保羅．德約里爾的故事讓我從頭到尾都激賞不已，但我最喜歡的部分，莫過於德約里爾和他朋友蜜雪兒．吉立安姆（Michelle Gilliam）的高中老師，當初是如何鐵口直斷說這兩人絕對不會有成就。

嗯，若說這兩人證明這位老師大錯特錯，恐怕太輕描淡寫，德約里爾現在是改變世界許多人生命的億萬富翁，而蜜雪兒．吉立安姆現名蜜雪兒．菲利普斯（Michelle Phillips），是美國六〇年代媽媽與爸爸民謠搖滾合唱團（The Mama’s & the Papas）的創始成員，該樂團熱銷了四千萬張唱片的佳績。

菲利普斯在德約里爾五十歲生日時，還特地幫他找到那位老師，當這名老師聽說自己以前教的學生很有成就時，只吐得出這句話：「該死，我真是沒長眼。

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