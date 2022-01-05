自戀人格會用刺激或過度工作抵抗痛苦 可能會迷失於特殊追求

慮病傾向和身體動作：自體崩解的現象

寇哈特的理論明顯闡釋一群與佛洛伊德理論所描述十分不同的個案群，他的理論可說是十分神入自戀型人格障礙這些個案，尤其是他們經常體會到的生存經驗，包括他們常見的症狀表現，寇哈特認為這些經驗和表現，其實是一種退化，一種「由自戀到自體性慾」、「由自體統整到自體崩解」的退化在其中過程和階段中的表現：

⋯⋯古老身體自體的過度精神灌注，導致一痛苦的自體性慾之張力狀態，這狀態個案以關注自己身體與心智健康之慮病成見的形式被個案所經驗。我們可以這麼說，在誇大自體的領域裡，一種由自戀到自體性慾，由自體統整到自體崩解的退化，已經發生了。

這群自戀型人格障礙的個案，因為自體的不鞏固，他們可能隨時處於自體崩解的威脅中，於是他們會用一些方式來「抵抗自體崩解之主觀痛苦感覺」：如身體的刺激、運動項目或過度工作：

⋯⋯個案常藉著各式各樣強迫的行動，從身體的刺激和運動項目，到在其專業或事業中過度工作，來企圖抵抗自體崩解之主觀痛苦感覺。精神病的前導因素是過度工作這種誤導的印象，是基於個案在明顯精神病崩潰之前，感到自體快速和危險地擴大崩解，而嘗試藉由瘋狂的活動來抵抗它。

寇哈特認為這群個案，問題不在於「愛」和「人際關係的能力」，而是在於「恆常穩定地讓自己專注於工作」，以及「委身於值得的及吸引人的長期目標之能力」。個案的自戀原慾有時也會「也投資到自體性慾的、崩解的身體自體上」。這些是一種的長期的適應方式，或如前所述，是「抵抗自體崩解之主觀痛苦感覺」，以面對一種自體隨時瀕臨崩解，或已崩解的生命情境：

⋯⋯即個案的主要外在精神病理，不在於他去愛，以及他在人際關係領域裡的能力，而在於他恆常穩定地讓自己專注於工作，並委身於值得的及吸引人的長期目標之能力。於是誇大自體未轉化進入現實的企圖心與目標，並且未採用它的本能投資以得到健康的自尊感，替而代之的卻是古老的誇大自體保持未修飾，且自戀原慾的大部分，持續投資到不只是這個未修飾的結構上，而且有時候甚至也投資到自體性慾的、崩解的身體自體上。

結果會是一種在成人現實領域裡有意義的工作與成就被排除了的生命；然而，他可能藉由參與（且很成功）各種體能活動和運動，尤其是那些涉及快速運動者，找到紓解自體性慾的身體張力和危險的誇大幻想兩者的方式。這種適應方式的不可靠性，導致持續的涉入社會衝突，且無法避免憂鬱狀態和內在耗竭的發生。

這群個案的自體一旦崩解，又其所使用的適應或抵抗崩解的方式失效了，個案明顯的廣泛的憂鬱、慮病、模糊的身體不適等等，就會成為其臨床的特徵：

⋯⋯一旦退化到達疾病指標的點（pathognomonicpoint），和相對應理想化自體–客體的結合已經建立，繼起的自戀平靜會導致功能改善的臨床現象。它減少了進一步自戀退化的威脅，特別是退至理想化雙親影像最古老的前驅物（即朝向和它之間一種輕躁的融合，有時表現為一種類宗教狂喜的狀態），或退至一種對誇大自體最原始形式的過度精神灌注，以及稍縱即逝地，身體–自體（自體性慾）崩解。

除此之外，繼之而起的是先前呈現之屬於自戀疾患的症狀減緩了，即個案模糊和廣泛的憂鬱、工作能力的困擾和易怒；以及他的怕難為情、怕羞恥的特質、慮病的專注和模糊的身體不適。這些症狀是古老形式的誇大自體之本能的過度精神灌注，且伴隨著暫時擺盪至（自體性慾的）身體自體的表現。

為抵抗崩解 而「迷失於一種特殊的追求中」

而在潛意識中，個案也會用許多與身體有關的意象或夢來象徵自體的崩解：⋯⋯這類被分析者的恐懼常有清楚的慮病與畏懼的特色。以下是我臨床工作中一些隨機選取的例子：一個房間裡的石膏壁上微不足道的裂縫，可能表示病人的房子存在著嚴重的結構缺陷；病人或被其經驗為他自己的延伸之某人，皮膚上的微小感染就成了危險的敗血症之前兆；或者，在夢中，住所被遍佈的可怕小蟲盤據；或是在游泳池中有如惡兆地發現藻類。很多這類的恐懼可能佔據了個案的心智，導致無止境的沉思、擔心、或恐慌。

無論如何，這些恐懼並非構成困擾的核心，而是個案試圖以特定的內容表達更深的、無可名狀的恐懼所產生的結果。

這無可名狀的恐懼是當一個人感覺其自體正嚴重的衰竭或崩潰時的經驗。分析師對於不能用可語言化的意義來描述的精神狀態，如果有構想的能力，就使他在細查被分析者的焦慮時，能考量到可能性光譜中的重要一環：自體失落的恐懼—他在空間中的身體與心智的碎裂與陌生，他在時間上的連續感之斷裂。

有時候，在治療成功分析的後期階段，個案反而會經驗到「關於他身體、特別是他心智功能之焦慮的慮病專注」，這可能又會導致個案為了抵抗崩解而「迷失於一種特殊的追求中」：

⋯⋯很多自戀人格困擾的個案抱怨一種崩解的感覺，特別是包含一種自體經驗和各式各樣身體和心智功能分離的感受。精神灌注仍不可靠的自體，在當個案隨著治療進展的結果，變得被外在追求的事情所吸盡耗竭時有稍縱即逝的崩解，這在自戀人格困擾成功分析的後期階段常短暫地出現。

分析所達到的較佳統整程度，造成各式各樣自我功能的改善，會將興趣疏導至假期和人際關係的目標。炫惑於這樣的新鮮經驗，當個案突然覺察到關於他身體、特別是他心智功能之焦慮的慮病專注時，可能會迷失於一種特殊的追求中。

特殊追求 有時包括「類成癮地使用他身體的性慾區」

有時這類為了抵抗崩解之特殊的追求，是「類成癮地（quasi-addictive）使用他身體的性慾區」：

⋯⋯我的臨床經驗逐漸教導我，這些驅力固著與廣泛的自我缺陷，既非起源上原發的，也不是動力—結構上最中心位置的精神病理焦點。而正是孩子的自體，因為雙親嚴重干擾的神入回應，不能安穩地建立；脆弱而傾向碎裂的自體（嘗試安撫自己還活著、甚至是還存在）防衛地透過性慾區（erogenic zones）的刺激來轉向享樂目標，並次發地造成口腔的（肛門的）驅力導向，以及自我被相關的身體刺激區域之驅力目標所奴役。

圖為《三種和多種自體：佛洛伊德、克萊恩、寇哈特，或榮格，與其他共論證》書封，心靈工坊提供 不容易描述的是，憂鬱的小孩嘗試要反制自體碎裂或脆弱的經驗，是藉著類成癮地（quasi-addictive）使用他身體的性慾區—或有的藉助於伴隨的幻想，而這樣的幻想成為以後精神病理的結晶點（crystalization points），例如成人的性變態。

（本文出自《三種和多種自體：佛洛伊德、克萊恩、寇哈特，或榮格，與其他共論證》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）