因為胖...老師帶頭笑她是「航空母艦」 波痞：那不是玩笑是惡意

那不是玩笑，是惡意

在懂得反抗、懂得為自己建立孩童之間的社交地位以後，我不再被欺負、被排擠，但意識到胖就是醜、胖就是丟臉、胖就是惹人厭之後，其實看待自己的角度跟方式也就不一樣了。

身為一個小胖孩，學期之中我最討厭的就是兩件事──健康檢查與體適能測驗。

健康檢查這件事，完完全全就是公開處刑，大家都在期待著自己的成長：經過一個學期到底有沒有長高？體重有沒有稍微增加？是不是長大了？

只有我的心境與其他人完全不同：「我是不是又變胖了？」「我是不是比其他人重很多？」「他們聽到我的體重會不會笑我是豬？」

隨著保健室阿姨一個個唱名唸出身高體重，我的心情越來越忐忑，一邊還在意著為什麼自己的座號偏偏是倒數第三號而不是最後一號，如果是最後一號，是不是就沒有人會聽到我的體重了？「138公分，體重48公斤。」從體重計下來以後，聽到的又是一陣嘲笑與揶揄，就跟預期的一樣。

另一個公開處刑的就是體適能測驗（差點忘了，還有運動會），先別說永遠吊車尾的一百公尺短跑，以及連怎麼起跳都不知道的立定跳遠。

除了小學二年級就48公斤以外，另一個我永遠記得的數據，就是我人生中第一次做仰臥起坐，最高紀錄是6下。而且還是用盡所有力氣以後，才終於做了6下。

雖然被公開處刑久了也會習慣，被嘲笑久了也會無感，聽過各種歧視的言論，久而久之也就麻痺，百毒不侵了，但有些事情現在回想起來，真的覺得非常糟糕。

最讓人覺得糟糕的，是這些人都會說：「我只是開玩笑。」來合理化自己不恰當的言辭。小學五、六年級的時候，曾經發生過一件我覺得真的很政治不正確的事，當然小時候不會那麼想，長大以後才覺得這件事情很不對勁。當時班導師是個男老師，而且是那種真的很不管事，對班上完全採取放縱主義的老師，只有偶爾班上男生太皮才會突然發飆，平常根本不太處理班務的那種老師（還是要說，我在求學過程中遇到的其他老師大部分都很好，這一位算是特例）。

當時的我其實已經沒有那麼胖，頂多就是微胖而已。五年級的我大概157 公分高，體重63~65 公斤左右，六年級的時候大概162 公分，53~54公斤左右（所以我說我從小就很巨大，真的不是隨便說說的）。

除了我以外，班上還有幾個微胖、肉肉的女生，有一次上課途中，班上男生突然開始起鬨，幫有點胖胖的女生們取綽號。一開始講豬、河馬、大象，講完後意猶未盡，似乎覺得還不夠過分，又開始拿貨車、卡車這類大型交通工具來比喻。

理論上，老師如果心態健康，應該要阻止這些小男生繼續用不恰當的言語欺負其他同學，但這位老師竟然加入這些小男生的話題，帶頭說了一句讓我永生難忘的話：「如果像她們這麼胖，應該要叫做航空母艦。」

說的同時還笑得樂不可支，男同學們也覺得好玩，就這樣叫了一陣子，還把我們編列為「航空母艦一號」、「航空母艦二號」，彷彿我們在他們眼中已不是人類。當然我因為一路走來聽過各種難聽的綽號，並沒有覺得這個綽號有什麼大不了的，但現在回想起來，實在覺得一個老師竟然帶頭說這種充滿了歧視的話，有點不可思議罷了。

我確實是不瘦，但似乎不應該得到這樣的對待。

圖為《微胖生存學：別讓體重決定妳的美》書封，圓神出版社提供 只不過還是孩子的我，不知道這樣也是霸凌的一種，即使沒有排擠、沒有小圈圈、沒有人坐在我身上，他們依舊是用自己認為沒有惡意的方式在傷害著我。而身邊這些大人、小孩對待我的方式，讓我覺得自己真的很胖、很醜、很不應該。

（本文出自《微胖生存學：別讓體重決定妳的美》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）