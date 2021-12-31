養家的是我？得癌症的也是我？那些子宮頸癌的女人

女人療心室：那些子宮頸癌的女人

「都是你都是你！一定是外面有別的女人！害我生病！害我生病！」黃小姐因做子宮頸抹片檢查，發現子宮頸癌前病變，氣急敗壞拍打著老公的肩膀，並表示要做其他性傳染疾病檢查。

「我沒有！就真的沒有！哎唷～哪來的女人啦？醫生拜託妳，是不是也有其他的原因會感染到病毒？幫忙跟我老婆解釋一下，我真的啞口無言……」男子向太陽求救，滿臉無奈。

「那不然我怎麼傳染的？我……這輩子就只有跟我先生……」

「嗯，黃小姐先冷靜，人類乳突病毒主要還是性行為傳染居多，有時外生殖器接觸帶有病毒的物品，也可能感染，但……」 「你看還說外面沒有女人！死不承認！死不承認！」黃小姐迅速瞪向自己的先生！

「我還沒說完……的確這個病毒的感染有八、九成是因性行為，不過另外一成原因不清楚。所以就先好好治療吧！黃小姐平常要吃好睡好保持心情穩定，養好免疫力！至於男人啊，與其聽他說了什麼話，觀察行為更重要呢！」太陽不自覺講出真實心聲。

談到性傳染疾病，難免遇到些剪不斷理還亂的家庭革命情境，有些伴侶相愛相殺、互為攻防，倒還能互動，有些卻是往死裡恨的冷。

太陽想起那間偌大的單人病房，陳小姐，四十五歲，一位子宮頸癌末期的婦人，原團隊認為不宜再繼續化療，卻也沒有其他積極可行控制腫瘤的方法，因此請太陽和病人及家屬談安寧緩和醫療的介入。

「太陽醫師，先給妳個心理建設，這床病人非常冷淡，不好溝通喔。」照顧陳小姐的護理師說。 「喔？為什麼？如果不宜一開始就和病人談，我可以先和家屬解釋，陳小姐的主要照顧者是誰？先生嗎？」

「病人和先生的關係很差，病人說自己生病，是因為先生常常上酒店、在外捻花惹草亂玩。」 病床上的陳小姐，身高160，但體重不過40出頭，骨瘦如材，雙眼卻帶著無法接近的寒冷。

她需要人照顧，也會漸漸因為疾病的關係對他人有大量的依賴，但她不願依賴，依舊頑強對抗著命運，只是帶著恨、帶著不甘心。

「宗翰，幫我倒個水。」陳小姐指著身旁的年輕人，是她兒子，高中生，放暑假中，幾乎每天都會來陪媽媽。

「醫師，我目前沒有考慮安寧緩和醫療，還是要繼續積極治療下去。我想我們不用談這麼多。」陳小姐斬釘截鐵地說。 「陳小姐您放心，我來只是讓您知道醫院有安寧緩和醫療的相關資源和服務，不是強迫您必定要接受這樣的醫療方向，但知道有什麼資源能利用可能更有助於您和家人的規畫……」太陽放慢自己的語速，嘗試降低些目的性。

「我就我自己，沒有別人！現在身邊就剩這個孩子。我先生？扶不起的阿斗，投資失敗損失一大筆錢就算了，還拿我的錢到外面花天酒地、玩女人，然後髒東西帶到我身上！奇怪了！為什麼養家的是我？辛苦的是我？得癌症的也是我？快要死的也是我？」這累積了一輩子的怨懟，好似怎樣倒都倒不乾淨，卻又找不到出口。

「醫生妳不用花時間跟我多說！我就是要跟他耗、他欠我多少一輩子都還不完，我就是要跟他耗……」陳小姐用平靜的口吻，喃喃地說著，也一邊下逐客令。 太陽知道光是這一次的會面，對於這巨大的心理黑洞，並不會有多少助益。陳小姐的兒子默默待在一旁，當太陽出病房時，也跟著出來了解狀況。

「太陽醫師，不好意思，其實我爸每天會過來，當然他們不太講話，我能做些什麼嗎？」 「是宗翰對吧？你真是個好孩子。你媽媽應該還在調適中，尤其又得知可能無法繼續積極化療，難免需要時間平復的，就耐心陪伴她吧。團隊會繼續再過來關心！不過……陳小姐是會越來越虛弱的，我們希望在她後來的這段時間，能過得有品質、有尊嚴……也希望你需要任何幫忙，不要忘記我們都在。」

陳小姐後來轉到安寧病房，先生也每日在床邊照顧越漸虛弱的太太，所謂善終，總是希望能在道謝、道歉、道愛、道別的過程中，減少遺憾，放下執念。

圖為《親愛的，妳還可以是妳自己》書封，如何出版社提供 在團隊努力，病房護理師、心理師的協助引導下，某天，先生在病床邊，道出自己對妻子的虧欠：「我知道是我不對，把妳辛苦賺來的錢拿去投資卻失敗，也不夠顧家、不夠照顧妳，所以妳恨我也是應該，我真的對不起……」陳小姐落下眼淚，她沒有多說什麼，可能是虛弱，也可能多說什麼也無濟於事。

（本文出自《親愛的，妳還可以是妳自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）