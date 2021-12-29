當發現對方外遇時怎麼應對？六招做好急性調適

面對外遇的急性調適

外遇造成的影響極具破壞性，不僅連帶造成其他關係的損傷（孩子、朋友、父母），也會動搖一個人的現實感、安全感、信任感以及自尊心的基礎。

被背叛者會經歷一連串的負面情緒反應，包括沮喪、憤怒、焦慮、自責、羞恥、低自信心和自尊心，甚至創傷後壓力症候群，無法睡眠、思考、專注或行使功能。

這不僅會對心理造成影響，且為了應對壓力源，更可能做出危害自身健康、冒險的行為，比如厭食或暴飲暴食、物質濫用（菸、酒、藥物、毒品）、過度運動或不安全性行為等。

與男性相比，女性在伴侶不忠後的情緒影響更大，被診斷患有嚴重憂鬱症的機率高了六倍；若將外遇事件歸咎於自己的過錯，做出危害健康行為的機率更高。

若不幸地經歷外遇風暴，你可以有以下急性調適：

1.接受自己的感覺 也嘗試照顧自己

經歷背叛，感到痛苦、沮喪、激動，恐懼，或混亂都是正常的。又基於壓力，可能會產生一些身體不適，比如睡眠不穩（睡得太少太多）、食欲改變（食欲不振或暴飲暴食）、噁心，拉肚子，注意力不集中等。但最初的震驚過去後，請盡力吃健康的食物，著手規畫生活，比如按時睡覺、做些運動、安排活動等。

不管原諒伴侶與否，也不論婚姻是否繼續，都要體認到複雜的情緒和不信任感短時間不會消失，這是正常現象。

2.不要輕易做出決定

剛開始發現真相時，通常會觸發起強烈的負面情緒。不要在這樣的時期間輕率地做出事關長期的決定，包括離婚與否、孩子撫養、財產分配等。如果認為可能做出傷害自己或他人的行為，請立即尋求專業幫助。

3.不尋求報復，先給彼此空間

在憤怒的狀態下，可能產生不夠理智的報復行為，例如也尋求外遇，尋求性和愛以達到報復或心理平衡。 有些人可能會從這些行為中獲得暫時的滿足感，但以此法來控制傷害和怨恨可能讓事情變得更糟，或最終對自己不利。

急性期也可能發現自己行為舉止不夠穩定理智，所以應盡量避免進行激烈的討論。

4.尋求支持

可以與可信賴的朋友或親人分享你的經歷和感受，他們可以在你的康復道路上為你提供支持，鼓勵和陪伴。有些親友可能會對你應該做什麼（離開還是留下）有強烈的意見，但其實沒有人真正了解另一個人的婚姻中發生了什麼。可考慮適度保留細節，避免過度的批判或偏見。

5.尋求專業諮詢

面對外遇的衝擊需要一定程度的情感支持，這超出了大多數人的生活經驗，不必獨自應對。經驗豐富的心理師會保持中立，並幫助你了解到底發生了什麼，有助更好的溝通，處理內疚、自責或羞恥感等負面情緒。

6.情緒穩定時，再來做決定

圖為《親愛的，妳還可以是妳自己》書封，如何出版社提供 如果認為外遇很可能會導致婚姻的結束，情緒較為穩定時可思考一些實際的問題，比如經濟狀況是否足夠支付生活所需？孩子的監護安排？是否考慮伴侶或自己進行性傳播疾病檢測？以及其他法律相關議題。

（本文出自《親愛的，妳還可以是妳自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）