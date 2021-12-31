偷吃男解釋「沒有愛，只是一時迷惘」元配一定得接受？

當信任瓦解

忠孝東路走九遍。果真沒錯，失魂落魄的時候，不會知道自己經過什麼，也沒有任何確切的目的地，就是重複一直走，來回一直走。太陽知道自己有個家，但不想回去，不想面對滿口謊言的那個他。

無意中看見的曖昧留言，讓上密碼鎖的手機更顯可疑，原本只想讓想像停在只是逢場作戲，直到汽車旅館消費的事實呈現在眼前，太陽只覺得天崩地裂。

到底是為什麼？麥特說了很多次，沒有愛，只是一時迷惘，想逃避生活壓力，及出於新鮮；女方說，沒有愛，剛好自己失戀，需要陪伴而已。

「不要因為我離婚，我真的感到很抱歉！」這句話從麥特外遇對象口中吐出，聽來格外諷刺。

「若真要離婚，我想妳個人，也不會是那關鍵因素。」太陽冷冷地說著。

這兩人都很該死。尤其是麥特，說是最熟悉的陌生人也不為過。 未有確切證據時謊話連篇、打死不認，還責罵自己疑神疑鬼。東窗事發後，兩個自私的人淨想自保，想大事化小小事化無，卻讓認真的人為了一時的情欲、一段毫無內涵的關係傷透了心。

麥特極力挽回，太陽完全能感受到他不想因一時的貪玩，失去老婆、孩子、整段婚姻關係及家庭。他的確後悔，知道自己犯下大錯，也在盡力彌補的過程中，等待著太陽的復原。

但她一定要接受嗎？

交往結婚也一段時日了，但此時的麥特對太陽而言，像一隻不認識，或必須重新認識的猛獸，不知何時可能冷不防被咬一口。但多年的相知加上雙方家庭、孩子的牽絆，都讓無論分開或繼續，有了更多需要考量的因素。

被背叛是什麼感覺？除了憤怒難過，更難受的是那充滿懷疑、價值觀被顛覆的撕裂感，懷疑之前相處美好的真實性，究竟叫妳早點睡，是真的關心妳的健康，還是另有事情要忙？

創傷使得原本相信的世界變得光怪陸離，造成各種價值觀的錯亂。許多不解與疑惑席捲而來：砲友、一夜情等其實很普遍？是自己太傳統、太大驚小怪？性和愛本來就可以分離？只是玩沒關係，心還在自己身上就好？

在數個不成眠的夜晚，太陽翻閱了千百本書籍，搜尋了網站上關於「外遇」「出軌」的文章，想找出個原因，為何這樣的事會發生在自己身上？是不是自己不夠好？做錯了什麼？因為有了孩子後，重心都在寶寶身上，忽略了夫妻關係經營了嗎？還是和婆婆長期的爭執讓麥特煩躁難耐？工作太過忙碌，忽略了麥特的需求？或是產後疏於打理自己，女性魅力銳減？抑或交往結婚多年，愛情激情化為平淡日常，擋不住一時新鮮？

太陽試圖將自己抽離為局外人，也嘗試用麥特的角度去體會理解，希望能減少埋怨和不諒解，或真想這世界告訴她，這就是所謂全天下男人都會犯的錯，這樣的挫折其實在婚姻生活中不算少見。但情緒就和毫無章法的眼淚一樣，亂七八糟不一致。有時覺得淚已經流乾，有時卻又沒有盡頭似地止不住，全然搞不清自己處在什麼狀態。

圖為《親愛的，妳還可以是妳自己》書封，如何出版社提供 的確時間會沖淡負面情緒，各種懷疑可能也能找到答案。任何傷痛都有機會被撫平，但終究會留下疤痕，無法完全不著痕跡；而好不容易建立起的信任感一旦被莽撞破壞，修補也將是一樁大工程，很難回到最初完全沒有裂痕的模樣。

遺憾的是，無論選擇離開或留下，很少被背叛的人能回到那份全然的純真與無條件的信任，以及繼續對愛情義無反顧的付出。

（本文出自《親愛的，妳還可以是妳自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）