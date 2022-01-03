婆媳關係／老公請出媽媽顧嬰 像發英雄帖給兩位武林高手

剪不斷理還亂的婆媳關係

「我媽說可以幫我們照顧寶寶。」麥特說。

「嗯嗯～媽媽把你養得這麼好、這麼帥，應該沒什麼問題的！」儘管一點不安的情緒微微從心底探出，太陽摸摸肚子裡的寶貝，懷著一個生命，一個希望，哪有什麼事好擔心煩憂的呢？ 結果寶寶出生後，媽媽和婆婆因寶寶而引發的戰火，象徵傳統和現代教養間的拉扯，是一觸即發且久久不歇。

「你現在動不動就感冒生病毛病一堆，應該是小時候被媽媽餵了八寶粉吧！」麥特覺得啞口無言，不是之前覺得我很帥，媽媽養得好嗎？

都說距離能產生美，一個在充滿期待下誕生的孩子，吸引了來自各方的關愛，就悄悄地打破那足以產生美的距離。

老公請出自己的媽媽幫忙帶小孩，就像是發了英雄帖給兩位武林高手，這「合作」大大增加了兩者互動的機會，可能的摩擦和衝突當然提升。

阿嬤覺得寶寶冷。

阿嬤覺得寶寶晚上睡覺容易嚇到要帶去收驚。

阿嬤覺得睫毛要剪要塗母乳才會長得長又漂亮。

阿嬤煮大骨湯泡珍珠粉給乖孫喝……

婆婆對寶寶的養育有太多個人的經驗談或傳統的獨家密技，對太陽來說真的不堪其擾。 長輩的觀念根深柢固、難以改變，且老人家彼此間口耳相傳的偏方比專業醫師說的話還要有影響力。

太陽覺得自己不只是在和婆婆斡旋，而是和整個街坊鄰居三姑六婆纏鬥著，早已疲於奔命。不但常常跟婆婆沒有共識，且身為母親卻不被尊重的感覺，是更令人生氣無奈之處。連帶地，老公也變得面目可憎。 麥特一直不是善於溝通的人，對於兩個女人間的爭執可能無所適從，想當然也拙於應對。

「媽媽體念我們工作忙碌、幫我們帶小孩，不要再挑剔這麼多了！」 「我覺得妳小題大作，多慮了。」 「可以不要這麼難相處嗎?!」

這些回應讓太陽覺得孤立無援。 新手媽媽是想不開的，占有欲強，凡事都想親力親為，無法放過自己。寧可自己受苦，也要把寶寶的利益擺在第一優先。

打從成為母親之後，太陽顧慮的就不只是她自己的事，還包含寶寶的事。這位房東媽媽不只是提供孕育生命的容器而已，她給予新生命太多珍貴的元素，包含愛、包容、退讓，甚至犧牲。

懷孕時，原本愛美時尚，可以脂粉未施反璞歸真；產後，怕母乳不充沛，即便看著身上脂肪嘆氣也還是努力進補。

還有，跟許多懷孕中的母親一樣，即便被噁心嘔吐、感冒流鼻水發燒、便祕，被胃食道逆流整得苦不堪言，但不到極限，絕不輕易以藥物緩解症狀，只怕對寶寶造成絲毫不良影響，但太陽覺得麥特絲毫無法同理她的為難或堅持，即便是婆婆，對於孩子的父母也應予以尊重啊。

回想起從月子中心返家的第一週，太陽找了個空檔到家裡附近藥局買安撫寶寶玩具，順便散散悶壞的心情。太陽和藥局老闆從新生兒用品，聊到近日的新手媽媽生活。

「孩子現在誰照顧啊？」 「現在婆婆幫忙看著。」 「嗯～相信我，學會睜一隻眼閉一隻眼啊。」

看著眼前這位中年男性，講的是再簡單不過的道理，但對產後情緒敏感，全身感官異常敏銳的母親來說，需要強硬地遮蔽多少感知神經才能做到？婆媳戰爭，實則是一種修行呀。 「哎呀！還是早黑掉早輕鬆吧！」太陽喃喃自語著。

婆媳問題，是婆婆、媳婦與丈夫三方互動的結果 婆媳相處中多樣問題層出不窮：媳婦埋怨婆婆過度干涉子女的教養方式，妯娌間對待相處標準不一、不公平，婆婆凡事以自己兒子為尊，自己感覺隱私被侵犯，或甚至對媳婦原生家庭不尊重；婆婆則抱怨媳婦對待公婆不夠盡心、不做家事、愛花錢等。

隨著時代的改變，雙方在價值觀上的落差，都是婆媳問題自古難解之因。過往文獻指出，各自具以下特質的婆媳較不會出現互動問題：婆婆不過分干涉子女生活，不堅持己見、以「過來人」「同理心」的態度體諒媳婦，給予媳婦自由空間，與媳婦原生家庭建立友好關係。 媳婦體貼、主動、積極溝通以化解可能的誤會、危機，不過斤斤計較，也不將婆婆的善意視為理所當然，才能使婆媳關係融洽。

丈夫的角色

解決婆媳問題的要素，除了雙方各退一步，海闊天空外，丈夫是否能扮演良好的「溝通橋樑」，減少雙方在磨合過程的誤會也是關鍵。隱藏在婆媳戰爭後的問題，常常也是夫妻間本身的溝通障礙。

丈夫積極、但不偏袒的溝通技巧，是有助於和緩婆媳緊張關係的。

例如不適合在聽完太太的抱怨後直接找母親吵，反而會加大衝突；可選擇母子私下相處時，並非針對妻子的抱怨，而以輕鬆聊天方式，以自身訴求為出發點向媽媽表達意見。

但若丈夫抱持事不關己、逃避或索性築起防衛牆的態度，要求妻子忍耐，可能讓妻子陷入孤立無援的狀態，更加深婆媳間嫌隙，且態勢不會有所改善。

不可能真的是母女

婆媳本來就是兩個不同個體。一紙婚約可能讓兩個女人在一夕間變成家人，但在本質上就是長輩和晚輩的關係，需要互相尊重，但不可能宛若母女。

若先生察覺到自己的母親和妻子在價值觀，許多想法上有很大的差異，真的不必要勉強兩個人一起共事。

夫妻經過自由戀愛，朝夕相處找到適合的另一半後，經營婚姻尚有許多需要磨合之處，更遑論是常需要以巧妙距離維持美感的婆媳呀。

尊重，並降低衝突的發生

世代差異非常難在短時間改變。雙方不可能情同母女，但彼此的確是親戚關係，是生活的一部分，能找到和平相處的方式是件好事。 以孩子教養為例，大多數父母為了孩子的健康成長有其考量，長輩需尊重父母生養孩子的規則及方法主導權，而父母也要尊重「祖父母特權」。

若實際上沒有帶來害處，有時睜一隻眼閉一隻眼，讓大家都能享受天倫之樂，會更輕鬆許多，也有許多年輕夫妻其實十分感念公婆或爸媽的後援，讓辛苦的育兒能得到喘息。長輩的正向幫忙，其實會成為如虎添翼的助力。

若溝通修復無效，衝突無法避免，那就降低衝突發生的機會吧！爸爸們，千萬別覺得自己只是兩塊餅乾中，那左右為難卻無計可施的無辜夾心。

圖為《親愛的，妳還可以是妳自己》書封，如何出版社提供 婆媳關係要好，丈夫絕對是舉足輕重的角色。結婚是代表另組了個家庭，能將婚後核心家庭的責任義務和原生家庭做區隔，是極其重要的事。

（本文出自《親愛的，妳還可以是妳自己》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）