獸父白天與黑夜大不同 她18歲時突崩潰讓悲慘童年曝光

崩潰：創傷與灰飛煙滅

這位病人十八歲時第一次出現伴隨著個人灰飛煙滅感的心理危機。那是一個下午，她身上沒有錢，也沒有辦法回到父母家，於是開始出現持久的幻聽，進而引發了心理危機。她打電話請求母親來接她，但是母親平靜而雀躍地告訴她，她完全有能力自己想辦法回家。

在那一段時期，由於生活中出現的各種極端困難的情況，她感到十分憂鬱，而母親的回應令人沮喪和困惑。她不認為自己能夠找到任何方法，也非常確定地感到靠她自己是不可能跨越五十公里的路回家的。但是母親是如此積極地鼓勵她，要她獨力靠自己回去。她站在電話亭裡，耳邊充斥著對話裡所呈現令人困惑的印象，突然聽到一個聲音說：「你看……你瞎了……你看……你瞎了……你看……你瞎了」。

這個聲音一遍又一遍地低吟著這幾個詞，讓她感到更加恐懼和困惑。她不知道是誰在說話，話中的涵義也讓人感到奇怪，而且似乎她一邊聽，涵義還一邊發生變化。聽到的句子互相矛盾，第一句話說她能看見，第二句說她不能。當上一個困惑還沒有解決時，聲音又再次響起，這次它似乎在向她解釋，說她確實看不見任何事物，事實上她就是瞎的。

但是她很困惑，如果她是瞎的，完全看不見任何事物，她又怎麼能期待自己看到自己是瞎的呢？她想，這個聲音正在讓她看見她看不見的事物，但是她無法理解這意味著什麼。最後，這些詞句消失了，所有的事物，包括她自己的身體，都開始失去穩固性，開始變得不真實。在這個讓人摸不著頭腦的狀態裡恍惚了幾個小時之後，她被警察發現並送到精神病院。當天報告形容她一直處於突發性精神病狀態中。

在第一次崩潰發生時，有三個情況影響了這位年輕女性。第一個情況是她剛從高中畢業，進入一所大學裡，不認識任何人。在危機發生之前的幾個月裡，她感到愈來愈疏離和孤獨，這與她在初中和高中時的體驗是截然相反的。她上初中和高中時，有很多朋友，有對她很好的老師，也很享受課外活動。

但是，現在她卻陷在一種不熟悉的領域中，對上課的內容也不感興趣，長時間獨自待在宿舍裡。唯一打破這種隔離的，是她會時不時與遇見的男性發生關係，但是他們當中沒有人表示出想要與她建立持久關係的意向。

第二個令人不安的情況是，她知道母親患上了卵巢癌，並且癌症已經開始轉移了。她知道母親只能活一年左右，也一直預見母親的死亡將標誌著她正常世界和正常生活的結束。

這些感覺有時會以噩夢的形式象徵性地出現，她夢見童年家裡後院有一個突起的巨大土堆，而且愈脹愈可怕。她將這個愈來愈大的土堆想像成母親的墳墓。在這個災難性的時期，第三個令人不知所措的情況是她出了一次車禍，造成嚴重的腦震盪和膝蓋受傷，飽受折磨人的疼痛長達好幾個星期。受傷前完整和可靠的身體，現在變成了發生巨大痛苦的場所，以及前所未有的脆弱感的源泉。

母親否定了她求助的請求，引起了病人災難性的反應，當然這個反應並非獨立於前文所述的強烈壓力情境。我們如何理解這些不同的創傷事件對於引發她最終的灰飛煙滅體驗所發揮的作用呢？我們必須從病人的生命史中尋找這個問題的答案。

貌似正常的家庭 卻暗藏瘋狂

直到危機爆發被送進醫院之前，至少從外表看來，病人一直處於高功能水準。在學習過程中，她一直保持著非常優秀的成績，和許多人建立起了長期的友誼，每個認識她的人都認為她是個快樂的人。

在外人眼裡，她的家庭也完全正常，草坪修得整整齊齊，定期去教堂並參與家長教師聯誼會，持續為社區組織做貢獻。但是，她的家庭中暗藏著一種瘋狂。在病人的整個童年時期，都遭受父親隱密的性虐待。從兩歲開始，她每週都為父親提供兩次或以上的口交。

父親總是在半夜，當其他家庭成員都睡的時候進入她的房間。他溫柔地叫醒她：「好了，親愛的，我們的特別時刻又到了。」然後把他的陰莖放到她的嘴裡，慢慢地讓自己勃起，直到高潮。然後父親把她放回床上，悄悄離開。關於夜間發生的事情，病人只和別人提過一次。當她六歲的時候，她把父親的行為告訴了一位同學。那時，在她的想像中，所有的父親都與女兒進行類似的儀式。

因此，她對朋友聽到這件事之後表現出的驚嚇和恐懼感到非常意外。朋友告訴了自己的母親，她母親告訴了病人的母親，病人的母親極度心慌意亂地打電話給家庭醫生講述了整個事件。當醫生解釋說，六歲的女孩通常都會編造類似的故事，來表達早期的性發育，母親便放心了。當天，母親義正詞嚴地警告病人，如果她再繼續編類似的謊話，就會受到嚴厲懲罰。

父親也在第二天把她叫到身邊，告訴她最好對他們的特殊關係保持沉默。他還補充說，人們一般還沒有做好準備理解和接受類似的事情，但是最終世界會改變的，世界上的父親和女兒都會有他們的「特別時刻」。他說，在古埃及和古希臘的皇室，父母和孩子都會參與這種愛的行為，而這些地方能在很久以前就有輝煌的成就，部分原因就是因為有這些行為。

父親還說，他們兩人事實上是新時代的開創者，新時代將會復興古代的方式，整個世界都會更新。但是，與此同時，她最好把這些都隱瞞起來。她發誓再也不會和任何人說。於是，虐待就不加干擾地繼續進行了。直到她十三歲的時候，家裡的一個親戚撞見父親與病人的弟弟在房間裡肛交。

她的白天和夜晚解離了

病人是如何在這些情況下存活下來的呢？她的應對方式是，把晚上與父親的經歷，和白天的生活相隔離。在白天的時候，她從來不去想天黑後會發生的事情；相反地，她把自己丟進學校裡，與朋友一起正常生活。父親在白天也完全不同，表現出關心、為家庭奉獻的樣子，而母親的行為也像一個疼愛子女的主婦。家長在政治上持保守態度，致力於給孩子們灌輸自力更生和正義的品質，經常在晚餐時長篇大論關於道德價值和倫理品行的重要性。父親甚至時常指導他的女兒，以後在生活中遇到年輕男性想要在她沒有準備的情況下與她發生性行為時，應該怎麼做。

與此同時，夜間的造訪繼續進行，彷彿是另一個平行的現實，與白天正常生活的體驗涇渭分明地解離開來。病人在晚上屈從於父親，順從他溫和的侵入；每天早晨醒來的時候，就像晚上什麼都沒有發生過一樣。但是，在整個虐待過程中，她被重複出現的噩夢困擾，夢境生動地描繪了她在家庭中的心理處境。

其中一個夢境在她童年早期和中期出現了數十次。在這個夢中，她獨自站在廚房閃閃發光的油布地板上。她留意到地板上出現了許多小黑點，每一個都不過逗點那麼大。她接著看到每個點上出現空洞，彷彿有一股無形的、瓦解的力量從地板上散發出來。任何從地板延伸的物體都有洞，洞的大小和下面對應的黑點正好一樣。當她盯著奇怪的黑點時，她注意到它們慢慢地變大。當黑點變大時，物體上的洞也變大了，很快整個廚房的燈、櫥櫃、天花板都開始消失。

由於她自己也站在同一個地板上，這個不斷擴大的黑點也威脅到了她。夢境的結局總讓她恐懼地在擴大的黑暗中上躥下跳，盡力讓自己待在光亮中。在這個夢中，黑暗和光亮的畫面與病人童年期白天和夜晚的分裂世界相關。在白天，世界就是它應該呈現的樣子：母親和父親關心她、支持她，她努力學習並且在學業上非常成功，與不同的朋友一起參加快樂有趣的活動。

她能夠生存在這個光亮的世界中，與那些沒有被夜晚的事件污染的他人維持完整的連結。但是，當夜晚來臨，一切都不同了：白天關心體貼的父親消失了，他的臉上露出一絲奇怪的笑容，然後開始對她性剝削。

在「特別時刻」的過程中，她感到自己被抹除、摧毀了，變成了一個物體。正如她後來回憶的，忍受這些死亡般時刻的一種方法，就是望著她餘光中的月亮，讓自己迷失在月亮的光亮中，直到父親結束。這種依賴似乎也反映在後來出現精神病時的狀況，她堅定地懷著妄想性的信念，認為月亮是一個意識實體，一直在保護她、跟隨她、看著她。

病人體驗到的白天和夜晚的分裂，在很大程度上反射了她父親本人的割裂。他自己就在兩個截然不同的狀態中轉換：在其中一個狀態中，他是一個正常的家長；在另一個狀態中，他是一個帶著關於愛和古代皇室的奇怪幻想的性虐待者。在病人童年時期，長期重複出現的另一個夢境傳達了兩個父親及其在分裂世界中進行迥然不同的行為所造成的張力。在這個噩夢裡，病人一絲不掛地趴在地上。

她身體的兩邊都有六、七個矮小的男人，就像侏儒或小矮人，每個人都握著一根繩子。每根繩子的另一端都有一個鉤子插進病人的皮膚裡。起初，右邊的一列侏儒開始拉繩子，向外拉扯病人的皮膚；接著左邊的一列侏儒也開始拉扯繩子和鉤子。這樣病人的皮膚被交替地拉扯，先是右邊，接著左邊，然後又回到右邊，直到最後她在恐懼和困惑中驚醒。

現在，我們回到最初的問題：引向灰飛煙滅的創傷體驗，與那些引向解離的創傷體驗，兩者之間最重要的區別是什麼？病人年輕時造成精神崩潰的境遇相當於對正常世界進行的三重攻擊，而她的正常世界本身則受到持久解離的保護，這種解離一直支撐著她的一生。

她喪失了學生時代支持性的社會框架，母親被癌症搶走了，她又在車禍的物理環境中受到猛烈的攻擊。從這些喪失中，我們也許可以理解在崩潰那天她打電話向母親求助的巨大意義，以及母親摧毀性的、否認的回應所具有的災難性影響。這種否認發生在極度脆弱的時刻，尤其重現了她童年時，當她表達出與她遭受的巨大虐待有關的需要時，父母雙方的反應。

消滅的創傷顛覆了個體理解其人生的整個方式，並且在最根本層面上攻擊了她與周圍的人保持的支持性聯繫；解離的創傷儘管也是對組織體驗存在性的威脅，但在一定程度上還是保留了完整的支持性聯繫，於是一個穩定的自體與平穩的世界倖存下來，得以把創傷事件封裝和裂解。

圖為《體驗的世界》書封。心靈工坊提供 在上述描述的臨床個案中，由於白天生活非常穩定，因此對白天和夜晚世界進行相對穩定的解離才成為可能。而灰飛煙滅的體驗只有在正常的世界本身也開始崩潰的時候才會出現。在病人崩潰之前，特定的處罰事件是母親對她求助的回應。這個請求不但被斷然拒絕了，還被定義為是毫無根據的—母親雀躍地提醒女兒，她完全有能力照顧自己。於是，病人絕望地伸手向家人尋求解救的努力被抹殺了，而她感到世界的現實感也隨之開始消解。幻覺中重複的訊息「你看……你瞎了……你看……你瞎了」，正是以聽覺的形式把這個消解具體化的表現。

（本文出自《體驗的世界》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）