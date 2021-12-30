7招讓自己快樂起來！這些方法在家就能立刻做

負負得正，算數學的時候是這樣。但在現實生活中，你往心裡加一個負擔、再加一個負面情緒，心境上負上加負，得到的就是一個「慘」字。

無論是悲傷加無奈、急躁加不安、怨恨加憤怒，還是冷漠加壓力山大……往上疊加，絕對是雪上加霜。洛桑加參醫師出版《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》（時報出版）一書提到，所幸，幫自己雪中送炭的方法我已經找到了，解答不在外面，在

自己頭腦裡面。洛桑醫師進一步強調，不妨先試試腦內啡，這是天然的止痛藥，它能幫助你度過難關、減緩不舒服的感覺。萬一腦內啡還不夠，催產素(Oxytocin)也給他調出來，它能幫你克服羞澀，同時對他人升起同理心和信任感。這麼好用的快樂荷爾蒙要怎樣才能得到？別急，先來說說腦內啡。

４招刺激腦內啡分泌，請你跟我一起這樣做

腦內啡屬於一種人體可自行分泌的類嗎啡物質，人遭遇困難、承受痛楚，還能繼續勇往直前、越挫越勇，除了你自己本身的毅力很厲害外，腦內啡其實也幫了大忙。有效的有氧運動之所以能夠抗憂鬱，一部分也是因為腦內啡的緣故。除了運動，腦內啡還能在什麼狀況下分泌？一起來看看。

第１招，靜心觀想美好的情境。

這是我最常用的方法。你可以在走路時靜心，或採取傳統盤腿坐姿靜心，要走要坐，視當日心情而定。重點是「想一些好東西」，可以是宏大的心願，也能是家裡狗狗可愛的睡姿，想著以前去過的好山好水好地方，念著過去曾幫助過你的人事物，規劃理想的未來，領受身邊的小確幸。至少要達到嘴角上揚的程度，這樣的想，才有益於腦內啡分泌。

第２招，洗澡的時候唱歌。

其實只要是開心唱歌，都能提高腦內啡水平。但防疫生活保平安，避免傳播，大家邊洗澡邊唱就好。況且浴室裡還有迴音效果，唱難聽一點、大聲一點，都不怕吵到鄰居。今晚，就來試試看吧！

第３招，喜劇電影看起來。

追劇，不論悲喜，或哭或笑，本就對紓壓很有幫助。但現在說得是提升腦內啡，要笑才有效。笑著笑著，就把壞日子都過成了好日子。

第４招，心存感謝，要不要說出來，自己決定。

這招是我的大絕招，謝意常放心頭、對人投以感激的目光，不但運氣會變很好，最棒是腦內啡跟催產素一下子補好補滿。別小看一個謝字，它不但能添福添壽，還對健全免疫、保護血管、提升記憶力等多方面皆有實質益處。心存謝意、表達謝意，請隨時隨地練習，這是健康勝利組成員的基本功。

３招召喚催產素，人人皆可享有的幸福

聊完腦內啡，再來說說神奇催產素。不是說非得懷孕生孩子哺乳才會有，男人女人甚至是你家的小狗，都能享受到催產素為健康帶來的益處。

第１招，建立不分你我的親密感。

一般來說，牽手、親吻、撫摸、擁抱都是傳統刺激催產素分泌的方法。在衛生條件許可、無感染疑慮的狀況下，你當然可以這麼做。否則，確認過眼神、用眼神傳達關愛之意，催產素一樣不會少喔！防疫新生活，大家不妨來練習一下，別用眼神殺死人，改用眼神溫暖人。練到隔閡消失、人我無界時，我們與樂的距離，就是零距離。

第２招，想要他人好的這種心情。

體貼、體恤、展現溫柔，當他人生命中的小天使、活菩薩，你護佑別人，催產素就會保護你。幫人消災、幫人分憂解勞、幫人多想兩步，人不分陣營、事不分大小，有這心意最重要。溫柔力越強，自己的健康力也會隨之提升。

第３招，人與人之間的正向交流。

說到實體連結，現在很多人都怕怕的。不如在空中、線上相會吧！你可以加入同好會，喜歡煮飯就加入烹飪社團，喜歡攝影、穿搭、園藝、流通二手物件……在臉書上都能找到相對應的開心小園地，善用社群媒體和有相同嗜好的人分享生活樂趣，這是新時代的眾樂樂法門。

天然的尚好。雖然實驗室裡什麼都能做出來，但說真的，只有自己的身體最知道劑量輕重。比起外來的化合物質，自己腦中所產出的腦內啡、催產素，可說是效用最大、負作用最小的快樂良藥，請安心服用。

快樂任務：與好友分享家傳美味

家家有本難念的經，那，既然這麼難念，就別念了吧！把時間花在吃東西上面，不是比較開心？我相信，家家都有屬於自己家的好味道。祖傳咖哩、祖傳滷汁、蒸粿、炸什麼什麼卷、獨家配方的鬆餅、磅蛋糕，也可能是煮咖啡密技、很厲害的泡茶方法之類的。

圖為《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》書封，時報出版提供 自己弄來吃就已經挺開心的，再跟朋友分享，快樂又更加倍。互相交流一下家傳的美味食譜，互相切磋一下廚藝。若實在找不出任何一項家傳美食，那就自己新發明一個吧！「這是一個流傳百年的祕方，不過現在是第一年。」你可以這樣跟朋友說。

（本文內容引用自《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》，時報出版，未經同意禁止轉載。）