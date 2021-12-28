女子拿大衣咖啡店占位被推開 她氣到翻倒咖啡大哭

莫名其妙生氣時，怎麼辦？

有個女生走進擁擠的咖啡店想喝杯咖啡，她發現角落有個空位，就把身上的大衣脫下來占位子，然後去排隊點東西。

可是當她回來的時候，發現有一群男人坐在她剛才占好的空位上，正高興地吃著東西。於是她立刻說：「對不起，我剛剛已經占了這個位子。」男人們說：「妳人又不在這裡啊！」她不悅地回道：「我的大衣在這裡！被你們推到旁邊了！」

對方接著說了一句：「今天客人這麼多，妳要位子就要人來坐啊！不能用衣服占位子！」這下子讓這個女生忍不住抓狂了，她一屁股坐下來，大喊：「我就是要坐在這裡！」接著，她一不小心，竟然把手上的咖啡打翻了！但現在為了占位置，她無法再去櫃台點一杯咖啡，就只能尷尬地坐在那裡，陷入進退兩難的場面，頓時她感到羞愧又憤怒，因此大哭了起來。

一般人看到這種情形，可能會覺得這個女生小題大作，或是有毛病吧？可是我卻覺得站在她的立場，這真是足以讓人心痛，大哭也是可以理解的！

每個人都有一個生氣的引爆點，在生氣的情緒底下潛藏著一些複雜的感受，不要說是旁人，就連當事人也不一定瞭解自己在氣什麼。

我們不妨試著想想，這個女生覺得生氣又受傷的心情是怎麼回事呢？

其他人都有朋友可以幫忙占位子，而她卻只有一個人，又沒有分身去點咖啡，人生真是不公平，環視咖啡店裡所有的人都有人作伴，只有我是一個人，為什麼我這麼孤單呢？

萬一這件事勾起了她被男友劈腿或拋棄的記憶……想想自己到了這把年紀還是「魚干女」，好不容易打扮得漂漂亮亮出來，居然被陌生人羞辱了一番，真是慘……

越想越覺得自卑，為了掩飾這種感覺，所以刻意壯大聲勢，結果卻不小心把咖啡給弄翻了，讓自己陷入更狼狽不堪的局面……

換成是妳，是不是也想大哭呢？

面對這樣的情緒，需要「情緒管理」。莫名其妙快被情緒淹沒的時候，不妨嘗試以下三個步驟：

1.評估當下的環境

先靜下心來想想，今天讓我生氣的這些人，真的值得我生氣嗎？我跟他們的生命有交集嗎？他們的看法需要在意嗎？

先評量「人」之後，再評量「時間」與「地點」。問問自己：在這裡生氣會不會損失更多？（例如「在眾人面前丟臉」）還是真的可以得到我想要的東西呢？

不知道自己為什麼生氣時，一定要冷靜下來，仔細地觀察四周的人、事、地、物，並且思考一下，什麼事情該做，什麼事情不該做。

2.解讀他人的行為動機

其次，請想想，那些讓你感到生氣的人，他們的行為動機是什麼？以這個故事為例，那些占了位子的男人，難道是想要告訴這個女生，她沒有朋友很可恥嗎？還是她工作這麼忙，居然只能喝咖啡、沒正餐吃，覺得這女生很可憐嗎？

當然不是！他們只是剛好坐在那裡喝咖啡而已。

3.鎖定自己真正想要達成的目標

如果那個女生只想一個人好好喝一杯咖啡的話，其實應該要去小一點的咖啡店。此時，她的內心已經很受傷了，如果再跟別人產生衝突，只會讓她的內心感到更受傷、更寂寞。若是她覺得不甘心，也可以適時地向咖啡店的店員提出抗議，而不是自顧自地生悶氣。

圖為《非常關係》書封。皇冠文化提供 其實，生氣是一件很單純的事情，很多時候，它只是一種表面上的「次級情緒」，在生氣的情緒底下，往往隱藏有很多意義，像是恐慌、害怕、難過、孤單，或是寂寞的感覺。因此，下次當你為某些事情感到生氣時，請用心去察覺它背後的真實情緒，才不會被負面情緒所控制、影響。

（本文出自《非常關係》，皇冠文化出版，未經同意禁止轉載。）