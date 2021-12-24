星座分析／林秉樞VS.王力宏 誰才是真正「渣王」代表？

李靚蕾與王力宏婚變風波浮上檯面，揭長期遭冷暴力羞辱、約炮、召妓，王力宏優質偶像人設一夕崩塌；立委高嘉瑜遭到男友林秉樞在飯店施暴，高嘉瑜被扯髮、拖行、痛毆，身上多處挫傷還被限制行動。人生策略師&星座專家白瑜出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》（時報出版）指出，愛情不是控制一個人的藉口。不能因為愛就合理化自己的各種行為；不能因為無助就橫衝直撞、控制詆毀對方；不能因為戀愛中的不愉快就胡亂猜疑、用暴力來解決問題。

不按牌理出牌、充滿勇氣的人，才是金牛男的菜

說到底，愛情和一場賭局沒有什麼分別。兩者都跟「慾望」和「信心」有關。從你愛下去的那刻起，你賭上的是他是否願意─漫長歲月、真心不移。王力宏就是金牛座。面對感情，金牛的感知力比我們想像的要細膩很多。因為陰性的特質，金牛總喜歡把自己的感情放在檯面下，私下慢慢感受、品味，去體會其中各種細節可能蘊藏的意思。

自己的心情是否因為事情的進展而有所轉變？如果心情跟著起伏，是因為不自信？還是因為自己容易受別人的影響呢？這些細膩入微的情緒流動，或許連金牛本人都辨認不出這麼多的層次。但是，不去體會，金牛對自己的判斷和選擇會更沒有信心。固執的金牛，就是想要一個屬於自己的一份舒服又甘願的感情。但是，金牛不知道的是，不按牌理出牌、充滿勇氣的人，才是他的菜。

給金牛座的建議：金牛喜歡自己一個人在深夜思考。因為金牛的節奏比別人慢。了解自己的感受、了解自己的慾望、對一段感情的想法，這些感知都比別人來得慢一點。這就導致，當金牛還在思考心裡答案的時候，很可能就先被別人誤會了。誤會你無心經營關係、誤會你過於驕傲固執。每個人的節奏不一樣，而如果你的節奏和大家的節奏特別不同步的時候，請記得提醒身邊的人：我還在，我只是還在消化自己的感受，給我一點時間好嗎？

金牛座三個糾結：

⑴只靠回憶，很難幫助解決當下的難題。

⑵愛情，不是解決自身問題的根本良藥。

⑶沒有衡量對方感受的付出，很難得到自己想要的回應。

金牛座三個成長：

⑴只有從自己身上找答案，才有機會解決自己的難題。

⑵愛情，是可以幫助我們找到解決問題的良伴和動力。

⑶尊重對方，了解對方的感受，是付出的第一步。

摩羯男有耐力，但不一定有耐心

林秉樞就是摩羯座。摩羯看起來胸有成竹、心情平和。嗯，如果你眼中的摩羯是這個樣子，那麼恭喜你，你成功的看到他的保護色。摩羯真實的樣子是，他對自己沒有什麼信心。不是因為他們什麼能力都沒有。相反，摩羯本身是能力、耐力、潛力都很厲害的星座。他對自己沒信心的關鍵原因是因為，他比較沒有耐心。

這裡值得注意的是，有耐力的人，不一定有耐心喔！耐力是抗挫折能力比較強。這抗挫折力很強的背後，有耐心，也內含偏執、固執的個性。摩羯顯然就是偏執、固執星座的代表，雖然他容易因為耐力很強而獲得成功，但他真的是沒有什麼耐心。如果沒有在確定的時間達到他預期中的樣子，那麼摩羯很容易覺得自己能力不夠、什麼都做不好、對自己的信心會降到臨界點以下。但這一面只有他一個人知道。他沒有想要把這些內心的起伏不定扒開給人看。

尤其，當摩羯的感情受到挫折，覺得你沒有把他放心上，就算你是他最親密的人，他也會把自己的心裡話默默放在心裡面，用「為你打分數」來代替大吵大鬧。他覺得，既然你不貼心，就是覺得他不重要，也就不必多說。摩羯希望自己是完美的，但也心知肚明自己離完美還很遠。這種心態導致她談戀愛的時候心裡總是心急如焚、七上八下，很怕自己失勢，被對方拋棄，只能說，摩羯談起戀愛，也是把自己弄得蠻辛苦的。

給摩羯的建議：人生不可以有危險，這就是魔羯畢生的心願。也就是說，魔羯座是有十足的掌控慾望，在所有星座裡面他是最沒有彈性、最想要一手掌握乾坤的星座。內心這麼有張力的摩羯座，平常就活得比別人累，所以真的需要動腦的時候，他們反而沒什麼心機。

簡單來說，摩羯不喜歡老謀深算，他比較喜歡憑實力說話。摩羯是陰性屬性，個性就比較低調，也被動一點。他也是開創星座，認為要達到目的，自己必須主動，不能坐以待斃、錯失良機。但摩羯還是土象星座，這就意味著，想好的就一定要拿到手。動，但不能讓別人看出來，別人也不能阻止和干擾他。這局一定要布好，目的一定要達到，人也是要定了。摩羯真的是厲害！摩羯必須要注意的部分，對自己嚴格沒問題，不要把這個習慣也帶到關係中去要求對方，這會讓關係變得緊張。幽默是化解緊張的好方法，摩羯可以拿來參考。

摩羯座三個糾結：

⑴兩個人很像，不代表A就是B肚子裡的蛔蟲，一廂情願以為對方都懂得自己的心思，但對方根本沒猜到。

⑵一開始的兩個人都很主動，當兩個人熟了，忙了，就不主動了，感情就會生疏。

⑶愛情裡，不能忘記表現自己的美好。但我們也可能會有恐懼、不自信、力不從心、負面的時候，如果這時候沒能敞開自己，兩個人的心也會越來越遠。

摩羯三個成長：

⑴在愛情裡，當兩個人的生活圈離得很遠的時候，主動去做點什麼，甚至只是一個主動的詢問，都是一種讓愛情可以緊密連結的方法。

圖為《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》書封，時報出版社提供 ⑵主動，是在乎，是關心，更是探索未知。千萬不要只用自己的想法去想對方。通常對方比你想的要有包容力，主動去了解自己的疑惑，就能排除猜疑。

⑶有強大的吸引力，只是愛情的開始。只有主動去接近對方真實的生活，接近對方的內心，才是經營愛情的長久之計。

（本文出自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。）