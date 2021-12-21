蕾宏之戰網勸「別拿孩子當擋箭牌」 曾經堵了多少受傷女性的嘴？

儘管事件落幕了，有人說，李靚蕾應該多替孩子們想想，再不爽孩子的爹，也最好不要用社群媒體發公開信，把家醜外揚，包括王力宏在內也提到，網路走過必留下紀錄，以後孩子們看到這些新聞，情何以堪。這聽起來很有道理，站在小孩心理健康發展、為孩子著想的言論，正是長久以來，綁架女性在離婚時必須保持緘默、有苦也不能言的最好理由。

如果能私下和平解決，誰願意把家醜攤在陽光下？

面對前妻的怒火，擁有較多資源的一方，通常會使用的招數就是把她說成是貪得無厭的女人。其實離婚就是談「錢」跟孩子的「監護權」，在談這兩樣之前，如果能真心道歉並感謝對方的付出，接下來的「錢」跟「監護權」，就比較有談判妥協的空間。

千萬不要以為自己擁有較多的資源，可以不理會即將離婚的妻子，當一個女人受盡委屈，尤其是在婚姻中，飽受精神霸凌，在走向離婚的時刻，她希望你真心地給她一個道歉，請嚴肅看待對方的請求。

對於那些批評李靚蕾在使用社群媒體發聲前，沒顧及孩子可能會因此受傷的言論，我不完全認同。在用社群媒體替自己討公道前，李靚蕾曾經給過王力宏機會，但王力宏只顧澄清自己，繼續讓她揹黑鍋。如果不用社群媒體揭露這一切，李靚蕾還有什麼方式，可以讓王力宏正視她的道歉請求？

為了孩子 就算受盡虐待也別張揚？

就算不寫千字文，直接找律師提告，未來這一切還是會在媒體曝光，她的孩子們還是會Google到父母離異的各種不堪真相。我們常叫離婚婦女要為孩子心理健康著想，在婚姻中就算受盡虐待，也別張揚，避免孩子成長過程中會有陰影。

這種言論是披著保護孩童的外衣、霸凌受虐的母親。在婚姻中被配偶精神折磨，甚至被他的家人集體霸凌，受虐的一方為什麼要噤聲？不要再拿「孩子的心理健康成長」當擋箭牌，讓施暴者繼續躲在這塊擋箭牌後，為所欲為。當一個母親勇敢為自己發聲的時候，她的孩子長大了會有足夠的智慧與判斷能力，體會父母當初為何離異的原因。李靚蕾有兩個女兒，她的勇敢與智慧，正是給女兒的榜樣。

名人的婚姻及家庭成員，注定難逃鎂光燈的注意，你不能只要成名的好處而拒絕接受必須付上的代價。李靚蕾的每一篇文都誠實地自我揭露，這需要何等大的勇氣？她也承擔了孩子們長大後可能質疑她未成年就跟男人上床的超前衛作風；哪個母親不想給孩子完美的形象？她如果不是忍無可忍，何必寫千字文？以她的聰慧，怎麼會不知道這一公布出來，也會傷到自己、甚至傷到孩子？

李靚蕾沒有召開記者會、沒上談話節目哭訴也沒上演按鈴控告的哭鬧戲碼，她，已經夠理性及節制了。

我向來是個自私的人，我認為自己的情緒如果沒安定好，談顧及孩子的情緒，實在太矯情了。一個母親必須先自己快樂健康起來，孩子才會健康快樂。別再拿孩子的心理健康發展來勒索壓抑女人了！一個被霸凌的妻子選擇噤聲，委屈到心理已經扭曲變形的女人，孩子跟著她生活能健康快樂，才怪。

當欺壓成為事實 反抗就是義務

自己的權益要勇敢爭取，當欺壓成為事實、反抗就是義務。當妳爭取到妳要的正義，才能安定自己的心，帶給孩子安穩。

祝福李靚蕾及她的孩子們健康成長，台灣社會夠成熟，不會把父母婚姻的是與非，加諸在孩子身上。已經要來到2022年了，請相信孩子們的智慧，現在的年輕人沒有人會把自己等同於父母親；父母親的作為只能說明他們是什麼樣的人，跟孩子無關，孩子是獨立的個體。這年頭了，別再拿看似心疼孩子的理由要求被霸凌的女性噤聲。真心疼孩子就珍惜家庭吧！

（本文出自莎莉夫人的工作生活札記《別拿孩子當擋箭牌》，未經同意禁止轉載）