王力宏的暗黑兵法「全盤皆輸」：還好王力宏不會下圍棋

王力宏離婚事件，到目前為止暫告一段落。盤點一下目前的發展─王力宏形象全毀，事業受到波及，財產分配全部按照對方要求。應該可以說是王力宏大敗虧輸的結果。

王力宏在《A.I. 愛》裡有一段與機器人下圍棋的畫面，但從這件事裡就可以看出，他完全沒有掌握到圍棋的人生哲學。

身為一個圍棋人，在開戰之前，必然會先評估自己到底是攻方還是守方，主場是自己的或是對方的。

若是在自己的主戰場，就可以手段強硬一些，以追求最大戰果；

若是在別人的陣地裡，就要以盡量不吃虧為前提，少輸就是多賺。

同時圍棋當中有「要子」與「廢子」的區別。

所謂「要子」就是「重要的棋子」，就算只有一顆也不能輕易捨棄；

而「廢子」則是「相對不重要的棋子」，即使有一大堆，但在大局觀之下都是可以被放棄的。

因此對局者在開戰前，就會在腦中將雙方可能的最大利益勾勒出來，並且去評估雙方可以退讓的點與不能退讓的點。

棋手從不奢求自己能夠全贏，試著找到彼此都能接受的平衡點，才是一個圍棋高手常做的事情。

那麼在這個事件當中，若是王力宏懂得圍棋觀點，該怎麼成功讓自己從輿論地獄中脫身停損？(接下來是王力宏的暗黑時間，請斟酌觀看)

讓我們回到李靚蕾發出第一篇五千字長文的那天。

若我是王力宏，當我看到這篇文章，第一個浮現的問題並不是「你攻擊了我什麼？」，而是，「你攻擊我的動機是甚麼？」以及「你希望讀者認為你的動機是甚麼？」

除非對方是個瘋女人，打算不計一切代價毀滅我的人格，否則出於理性的動機，李靚蕾的長文只有兩種可能性─「對自己名聲的自保」以及「對於財產分配不滿」。

而這兩種都不難處理。

同時，以李靚蕾的行文結構來看，雖然成功利用回聲室效應激起了讀者的共情，她卻也為自己設了一個超級大的障礙，

那就是樹立了「我不要錢，只要公道」的形象。套句火鳳燎原的台詞「這年頭，忠臣的心是最容易應付的。」講得黑暗一點，只要李靚蕾想要維持著這個形象，財產分配的戰場上對方就不能太過明目張膽，我方只要做出些微的退讓，對方就很難再爭執這塊。

所以綜合來看，我們可以得出王力宏的最佳策略。若對方是出於「名聲自保」，我方只要採取守勢回應，不要去挑釁對方即可。若對方是出於「財產分配不滿」，我方只要對財產分配做出些微退讓，對方若要維持形象，就無法要求太多。

換句話說，這件事情理論上的解應該是，「守勢防禦，不要反擊，財產分配些微退讓，感謝大家關心。」

有了主策略，接著讓我們來看看李靚蕾攻擊的點。

1. 婚前砲友多

2. 婚前有召妓

3. 暗示婚姻不忠

4. 把自己當成生孩子工具

5. 受到王家人冷暴力

這五個點，其實只有一個是不能退讓的「要子」──那就是第三點的對婚姻不忠。因為只有這點是幾乎所有人都無法同情的形象，其他幾點攻擊都有另一面的支持者。攻擊一與攻擊二，都可以推說是「年少輕狂」，都只是過去的荒唐歲月而已，

當時的一切早已得到李靚蕾諒解，而自己也於婚後洗心革面。

攻擊四，則可以推說是「疏忽而導致的誤會」。表示自己因工作忙碌而欠缺陪伴，以為自己提供了妻子與孩子物質生活就是愛的表現，現在才知道原來陪伴的重要性，但真的沒有把對方當成生子工具。

攻擊五，則可以顯示自己的「雖不完美但持續努力」。表示家人之間難免有衝突，自己身為人夫夾在妻子與原生家庭之間，

試圖平衡兩者的壓力與困難。很遺憾最後讓妻子有這樣的感覺，但是自己一直在努力溝通，並不是擺爛不作為。第四與第五個回應，應該會激起另一類人的共情，輿論風向會就此分裂。

於是最後王力宏的形象會些微受挫；或許他是不完美的，但是他情有可原，他或許是個失敗的丈夫，但不是個渣男。

會以「年少輕狂的浪子，但試圖平衡家人的失敗人夫」坐收。

王力宏太急著維護自己完美的人設，才導致胡亂發文回應，以至於錯過了扳平輿論的最好時機。圖為2019年王力宏在大安森林公園開唱情形。報系資料照／記者侯永全攝影

若以這個方式回應，事業在中國可能會受影響，最近幾年對岸對渣男的管制很嚴格；但台灣這邊應該不會有太大的影響。

至於財產分配，只要不要公開抨擊對方「死要錢」的形象，就不會遭到對方反擊。隨後展現出自己願意為孩子與前妻負責任的態度，金額一切好談。而李靚蕾為了維持「要公道，不要錢」的形象，王力宏要付出的可能比現在要少很多。

回到故事的開頭，為什麼王力宏會走到這一步？我認為是因為他沒有弄清楚對方的核心需求，又太急著維護自己完美的人設，才導致胡亂發文回應，以至於錯過了扳平輿論的最好時機。

所以，這個事件告訴我們，女孩兒要學作文練文筆，男孩而要學圍棋練危機處理(誤)。

（本文出自大野狼老師的黑白世界x圍棋思辯《王力宏的暗黑兵法─還好王力宏不會下圍棋》，未經同意禁止轉載）