解析王力宏「自戀型人格」 心理醫師坦言：治癒率相當低

對的診斷，才有對的治療

談自戀型人格。

這幾天有個全民關注的社會事件。看了前後一些報導，還有當事人揭露的一些狀況，發現到應該是僅在美國接受心理治療而已。

在台灣常常有這樣的狀況，就是大家都還不清楚自己的診斷，就會先開始進入心理諮商的模式。

我在底下列出一些診斷自戀型人格的診斷。其實，我在臨床上，很少會下人格的診斷。醫師下診斷，有時候除了醫學之外，

還要考量是不是會標籤化。人格的診斷其實很難治療，治癒的機率相當低。

很多時候，我們會說有「XX人格的特質」。也是希望可以避免「標籤化」。

在台灣的法規裡，只有醫師有診斷的資格，因為，錯誤的診斷，接下來的治療就不是正確的。

即使是人格疾患，仍然有可以使用藥物治療，有穩定其低落或是變動不安的情緒等等。現實就是，自戀型人格，很難診斷。真的要使用嚴格的診斷，都會是封閉或是半封閉的診斷問句，臨床上少用(如Kernberg’s structural interview)。

其他的自評量表或評估工具都不太準。所以，不要再說XXX有自戀型人格了！你頂多可以說，他有自戀、他有傾向。把診斷留給醫師！

王力宏18日傍晚搭機返台情形，似在反拍記者媒體群。記者鄭超文／攝影

自戀型人格的小知識

臨床表現：會覺得自己很重要、缺乏同理心、覺得自己很特別。但同樣的，他們的自尊心很容易碎成一地，不太能接受批評。男性居多，在總人口裡大約僅有1%不到。

診斷：診斷需要長時間觀察，通常人格診斷在成年人早期或是青少年時期就會有。而且這些人格診斷都有固定的行為。

自戀型人格對一些批評是無法忍受的。他們會想要有名、有錢。他們不太能維持一段人際關係、而且很容易惹毛別人。因為他們有玻璃心的特質，其實很容易有憂鬱的傾向。

鑑別診斷：其實自戀型人格是屬於cluster B的人格特質，需要做一些鑑別的診斷。但鑑別診斷其實沒有那麼容易…但相比邊緣性人格，不會那麼的焦慮、生活也比較不會太混亂，可能也需要和雙相性情緒障礙症的躁期做鑑別診斷。

病程和治療：相當慢性而且難治療。個案會非常地重視「老化」這件事情，希望自己年輕、有肌肉、強壯；也因此對於自己「中年」之後，特別會有危機的感覺，甚至，可能會因情緒低落。通常會合併使用藥物和心理治療。藥物可以減少個案的一些自傷行為或是強烈的破壞行為、也可以減少和他人的衝突。因為要個案放棄「自戀」這件事，是很難的，通常心理治療很難取得突破的進展，目前在這方面的研究相當少，也就是說很少有什麼心理治療會號稱有效的。

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