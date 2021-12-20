王力宏人設崩！諮商心理師揭性愛成癮7症狀 愛跟同有成癮行為朋友一起

李靚蕾面對王力宏的聲明，更貼出心理師的專業分析，直指王力宏有「性成癮、自戀型人格」，自己長期遭受精神虐待、羞辱。諮商心理師林萃芬在其《從習慣洞察人心》（時報出版）一書提到，對男人而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能「減輕焦慮不安的情緒」，並且「調適生活壓力」。《華爾街之狼》這部電影中，呈現出各種「成癮症」，從酒精成癮、藥物成癮、到性愛成癮。

令人好奇的是，現代人何以如此容易成癮？ 根據美國心理學家卡恩斯(Kearns)的研究，就如同酒鬼無法停止喝酒，有性愛成癮的人也無法停止這種自毀式的性行為。有性愛成癮困擾的人中，不少人因而家庭破裂，金錢破產，失去事業，甚至失去生命。

最有名的案例，就是曾經轟動國際的美國前總統柯林頓的誹聞案，明知會身敗名裂，引來莫大的災難與羞辱，仍然無法克制自己的行為，偏要往險中行，而且壓力越大欲望越強。不健康的性行為往往是一種演進的過程，性成癮的起源，多半來自於對某個強迫行為的無力感或無助感，進而造成個人生活的脫序或失控。

舉例來說，很多紅極一時的知名演員和運動明星都曾經深深為性愛成癮症所苦。性愛成癮者會感受到強烈的羞恥心、罪惡感，自尊低落、自我憎恨。上癮者曾經嘗試要停止成癮行為卻做不到，上癮的狀況也會變得越來越嚴重，不僅破壞親密關係，連帶工作和財務也會出問題。幾乎所有的「上癮症」都有相同或類似的症狀，你與另一半有「性愛成癮症」嗎？不妨提起筆來，憑直覺測測看。

※ 測驗開始：

⑴隨時隨地想著令其上癮的事情，例如會一直想去夜店尋找一夜情。 是□ 否□ ⑵曾經試圖戒掉這個習性，可惜宣告失敗。 是□ 否□ ⑶會跟家人朋友隱瞞自己成癮的事情。 是□ 否□ ⑷對成癮的事情具有「強迫性」，非做不可，否則就會渾身不舒服。 是□ 否□ ⑸「需求性」越來越高，「耐受性」也變得越來越強，例如嗑藥者藥量會越用越強， 酗酒者酒會越喝越多。 是□ 否□ ⑹會對人際關係造成嚴重的干擾，很難跟固定對象發展長期的親密關係。 是□ 否□ ⑺在戒除的過程中會覺得痛苦難耐。 是□ 否□

做完上面的測驗後統計一下總共有幾個「是」，回答「是」越多代表性愛成癮的狀況越明顯，需要尋求心理專業的治療。我看過不少性愛成癮者會被周遭人誤以為是「太花心」或「不專情」，經過諮商評量之後才發現是性愛成癮。

「性成癮」與「太花心」最大的差別是，能不能夠自我控制？如果發現自己有「性成癮」，最好盡快找心理專業協助，這是因為成癮後要終止行為會有戒斷狀況，情緒變得特別焦躁不安，需要透過心理專業人員協助，一方面可以探索成癮的根源，另一方面也能有效降低身心的不安。

專業諮商心理師林萃芬指出，諮商的過程中，看過不少為成癮所苦的靈魂，他們不斷擺盪在發誓戒除成癮行為，又再度破戒的挫折情緒中。成癮的人通常會遇到的困境有三個：

第一個是再度進入過去沉迷的情境。 第二個是戒癮的過程中要對抗渴望或破戒的情境。 第三個是很難發展其他有益身心的戒癮活動。

當成癮者遇到困境，倘若沒有找到有效的解決方法，那麼問題會逐漸累積成壓力，很容易就導致破戒，形成惡性循環。容易導致破戒的想法包括：

想要逃避—快速遠離痛苦情境，暫時甩開壓力。 想要放鬆—工作那麼辛苦，總該輕鬆一下吧。 什麼都不管了—對生活目標失去動力，不在乎任何事情，腦中充滿幻滅的想法。 無法自我控制—原本保證自己可以控制成癮的行為，卻又再度破戒。

當成癮的欲望越來越強烈時，成癮者的人際關係也會變得越來越緊繃，他們會自動迴避阻止成癮行為的家人朋友，只愛跟同樣有成癮行為的朋友在一起，也常常禁不起別人的邀約而破戒。

假如日常生活中無法完全避開危險情境，那麼「學習如何拒絕」，就是戒癮成功與否的關鍵，越能夠拒絕誘惑，就越不會破戒，相反的，越合理化成癮的行為，總是使用藉口或模糊的回答，就越有可能翻滾在成癮的浪潮中，不可自拔。

事實上，欲望就像浪潮，只會增強到某個程度，之後便會漸漸消退；所以當它出現時，想像自己是個衝浪者，隨著海浪起伏，感受它的發生、增強到破滅，然後變成泡沫。當成癮者了解自己的心理議題與欲望的關連，就能逐漸學會以最小的力氣駕馭控制自己的欲望。

（本文內容引用自《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，時報出版，未經同意禁止轉載。）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康