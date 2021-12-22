周慕姿：用「媽寶」概括所有 可能會沒發現另一半的困難

有朋友留言希望我聊聊「宏宏」這件事（不得不說，那篇長文真的戳到許多結婚生子的女性的痛楚），不過，我想先稍微分享一下對「婆媳問題」的看法。

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我在《他們都說妳「應該」》這本書上提過，很多人知道，婆媳問題是「母子/親子問題」，但其實還有一部分，是夫妻間的困難。

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傳統台灣（其實現在很多仍是這樣），妻子是「嫁入」一個家中，重新適應別人家的文化，很難沒有「身為外人」的感覺。

這個時候，妻子或者心中有個期待，希望自己的另一半，是一個可以保護自己、照顧自己、不讓自己委屈的人。

這種期待，是因為希望連結、增加親密感，所以我們會有希望，而有時，選擇結婚，某方面也是相信對方或許能做到這件事。但如果發現原來自己所期待的另一半，並不能保護自己，他的做法是躲避、是息事寧人、是裝沒看到讓妻子去面對一切時，妻子會生氣、會難過，也會有很大的失望跟失落。

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「我原以為你是能保護我的男人，但你並不是。」這種想法可能就會萌生，而開始出現爭吵、或是親密感減低、感情變差的狀況。

對於丈夫而言，他們也會面對一個難題：「一邊是我爸媽，一邊是我老婆。我知道你期待我像屠龍王子一樣地保護你，可問題是，你要我屠的龍，是我的爸媽。」

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一旦這個王子，過往都是用逃避、離開、不理對方或順從來面對家裡與父母的溝通狀況，他很有可能在結婚之後，仍然會使用這樣的方式，然後，以一個「過來人」的態度，在妻子遇到困難時，叫妻子不要理他們。

可是對妻子來說，怎麼可能呢？

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妻子想，那我不要你去屠龍，聽我抱怨總行了吧？

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當妻子抱怨時，也是帶著無力感的：丈夫卻也因而感受到自己什麼都做不了、很深的無力感與無能感，這幾乎是男性普遍不擅長（或可說全世界人類都不擅長）處理的情緒；當我們不知道為什麼無力時，就會因而感到煩躁、甚至憤怒，因為這是比較能夠讓我們不會無力、甚至覺得有力的力量。

然後，這些兩人的憤怒，不會去針對原本的對象發作，而是在兩人之間互丟，然後遍體鱗傷。

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我自己認為，用「媽寶」這種詞來概括所有，可能會讓我們沒有發現另一半的感受與困難，而更深地墜入那種無能為力、無法改變的黑暗之中。

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因為當你指責是因為他不改變、事情才會變成這樣時，雖然我們的怒氣有得發作，但卻也失去了自己的掌控感。

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那代表著，你的人生好壞，是立基在對方的改變，而你沒有決定權。

那如果遇到這樣的狀態，該怎麼辦呢？

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先能覺察自己的處境，我認為仍然是最重要的事。如果可以，找個別諮商或是婚姻諮商，都會有很大的幫助。如果我們不把對方標籤，能夠將彼此當成獨立個體去理解，或許可能性就更多。

只是，在許多受傷與委屈之下，真的不是容易的事。

（本文出自周慕姿臉書《對「婆媳問題」的看法》，未經同意禁止轉載）