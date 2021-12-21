劉怡汝Ｘ葛如鈞：朝向元宇宙 平權跟多元共融不再遙不可及

下半場的精彩對談，以「創造力」作為開場，主題談及多元創造、文化共融，這次邀請了兩廳院的藝術總監劉怡汝，以及全球首位奇點大學畢業台灣人葛如鈞博士進行對談，分享在藝術及創作方面，如何透過科技打造一個共融的世界，並且為這個社會帶來一些影響力。

兩廳院藝術總監劉怡汝，首先分享兩廳院運用科技之力，將舊有的售票模式打掉重練，打造全新的系統、以及創造了實驗性劇場《神不在的小鎮》、活用 5G 促進共融機制，擴大觸及藝術與劇場的群眾。

劉怡汝表示，科技並不是近年才開始興盛的，臺灣科技與藝術都非常厲害，何不試著將兩者進行結合？突破同溫層，讓更多人有機會接觸到藝術，近年來兩廳院大幅煥新，開創出更多劇場和藝術的可能性。

若以過往觀念來看，很多人對於這些創新作法存有質疑，甚至有人無法相信兩廳院能做到這樣的改變，但是劉怡汝說，「失敗了又怎麼樣呢？反正大家也沒有期待，所以我們就能更放手一博。」

彷彿除了往前走之外，沒有其他選項了，人生有很多時候都處在恐懼當下，對兩廳院來說，不管做什麼，外界都還是有很多質疑，但她說，「失敗也沒關係，變成一次一次的養分，自我定錨之後，就沒有什麼值得擔憂，也不怕被人左右。」

劉怡汝主動邀請每一個在座的人，「我想藉機會，邀請大家見證兩廳院這個資深的老劇場，如何迎向未來？」她相信兩廳院也有機會嘗試元宇宙，成長的動力，正是來自從未知出發，希望大家都能走進劇場，陪著兩廳院走向「改變」的旅程。

寶博士：走一條別人都不相信的路，你會覺得很快樂

全球首位奇點大學畢業台灣人葛如鈞。女人迷提供

提及NFT，你一定會想到在臺灣最致力於區塊鏈／NFT 等科技知識普提及的寶博士，而他也是首位奇點大學畢業的葛如鈞博士。

很多人都對NFT的存在感到好奇，甚至印象停留在「高價藝術拍賣」的想法，但是在虛擬的世界，無論是元宇宙也好、區塊鏈也好，每個人都可以從這打造自己的第二人生，無論是交友、販售創作，都不再為距離縮限，反而有機會觸及到整個宇宙的人。

葛如鈞博士表示，「區塊鏈的世界，我們看到很多可能性，而 NFT 其實是沒有階級之分的。」如果你願意下功夫做功課，每個人的 NFT 作品，都有機會被看見，就有可能打造出真正多元共融的世界。

葛如鈞博士邀請大家可以開放自己的想法，「有時候『恐懼』是因為我們不知道，不願接觸一個新科技，是因為我們覺得不去接觸它，會比較輕鬆，但其實你可能錯過了很多機會。」

他舉了許多科技化的例子，比如：網路的興起、科技的蓬勃發展、社群變成主要交流的媒介、現在每個企業都需要一個官方網站等，他表示這些都是過去我們沒想過的，很多人會在「還沒成為」之前提出質疑，問著「有需要嗎？」

開放自己的心，讓自己有機會嘗試接觸虛擬世界，我們的生命，或許也能擁有不一樣的可能性。

葛如鈞瞇起眼睛笑著說：「走一條別人都不相信的路，你會覺得很快樂，然後再慢慢找到夥伴的過程，你會覺得自己能走得越來越遠，越快樂！」

趙文豪：我們害怕的，是美好的自己，我們害怕別人看到我們這麼棒

茶籽堂創辦人趙文豪說，「創業很勇敢？跟爸爸媽媽一起創業更勇敢！」女人迷提供

茶籽堂創辦人趙文豪接下了演講的第二棒，以「不要忘記帶給你第一個勇敢的人」為故事開場，他說，「創業很勇敢？跟爸爸媽媽一起創業更勇敢！」

身為傳承家業的第二代，從一個業務員變成品牌的掌舵者，與父母共事歷經過許多衝突，但他知道父母親出自於愛而非不認同，他語重心長地分享給現場讀者，「不要忘了，即使再怎麼吵，我最後都還是會選擇相信，溝通都是出自於愛，因為父母親他們最棒的地方，就是再怎麼不認同，最後一刻還是支持你。」

他自嘲人生若能重來一次，肯定不會再選擇品牌這條路。

正因為無知，所以才敢上路，上路以後看見未知，有所恐懼，也多虧有害怕與恐懼作為人生障礙，克服後往前走，才形塑無懼。

面對茶籽堂的層層蛻變，過程確實花了很多心血，無論是走向地方創生、國際化、永續發展，每道課題都成為了他恐懼的事。

但趙文豪也相信，這也是走向無懼而設下的生命關卡，他相信打開自己，讓光透進生命，我們都會變得越來越無懼，他停下來問，很多時候我們以為我們是害怕失敗，但其實也有可能，「我們害怕的，是美好的自己，我們害怕別人看到我們這麼棒！」

本文由女人迷授權，原文連結請點2021 全球女性影響力論壇總報導（下）：撕掉恐懼的標籤，你才能看見自己的本質