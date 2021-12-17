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婚姻平權通過她哭到最後 害怕店員問「是不是買給男朋友」時出櫃

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
她是呂欣潔，彩虹平權大平台的執行長，但她身上總貼著一張一張的標籤。女人迷提供
她是呂欣潔，彩虹平權大平台的執行長，但她身上總貼著一張一張的標籤。女人迷提供

女人迷第五屆「全球女性影響力論壇」的下半場，我們要帶你走進科技打造的「多元共融」世界，以及不同領域的講者來分享勇敢的生命故事！

她是呂欣潔，彩虹平權大平台的執行長，但她身上總貼著一張一張的標籤。

標籤上寫著女同志、作家、講師、同志運動者、政治人物、國際人權外交、邁入中年的女子，每一個標籤都組成了她，但她卻只是懷著一顆單純的心，「我認同我自己是一個社會工作者。我一直在做社會改革。」

從18歲開始從事社會運動直到現在，呂欣潔從不覺得自己在做的是運動，她只是做了自己喜歡的事。

這些年來她積極爭取婚姻平權，彷彿是她出生賜給她的使命，永遠記得 2019 年 5 月 17 日那一天，現場下著大雨，看著法案一票一票通過，結果出爐那一刻，天空出現了絕美的彩虹，她對大家說聲辛苦了，卻不小心留下眼淚，從開始哭到最後。

回歸到她最真實的恐懼，她坦承，「我是一個可以在萬人面前出櫃的人，但回到自己身上時，心裡都很害怕，不敢在那些時刻出櫃，不敢在陌生人出櫃。」

她說，自己害怕在店員問「是不是要買給男朋友」時出櫃，害怕計程車司機問她「結婚了沒」。

呂欣潔懷疑自己做了同志運動二十年，為什麼做不到這麼微小的事？她發現自己很討厭出櫃這件事情，因為總會得到「妳看起來不像」的回應，她問著底下的人：「同志應該要怎麼證明？大家對於同志的想像是什麼？」

每一個人，總是很希望可以符合別人的想像，但是人很常不知道自己要做什麼，呂欣潔像是為自己找到了可以繼續走下去的路，她說：「我做到了一件事，就是跟我的恐懼在一起，當我感受到恐懼時，會跟心裡最深的渴望拉扯一起。」

恐懼是很自然的，你相信自己，可以再往前一小步！讓我們看見、擁抱、相信，做最好版本的自己。

本文由女人迷授權，原文連結請點2021 全球女性影響力論壇總報導（下）：撕掉恐懼的標籤，你才能看見自己的本質

▌延伸推薦：2021 全球女性影響力論壇總報導（上）：多元共融的世界，要先找到自己的聲音

▌延伸推薦：「不要擔心，有一天妳會很漂亮」曾之喬金句集，送給那些曾自我懷疑的女孩

▌延伸推薦：茫然是因為不敢放手，專訪兩廳院藝術總監劉怡汝：隨波逐流不可恥，不要掙扎，勇敢放下

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