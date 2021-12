赴美進修表演 班上最聰明的同學一句話讓她哽咽

女人迷第五屆「全球女性影響力論壇」的下半場,我們要帶你走進科技打造的「多元共融」世界,以及不同領域的講者來分享勇敢的生命故事!

林微弋赴美進修表演 班上最聰明的同學一句話讓她哽咽

畢業於臺灣大學戲劇系,為了想要進修演戲,就跑到長春藤哥倫比亞大學劇場表演藝術碩士進修的林微弋,並且獲得美國達拉斯亞洲影展最佳演出獎以及洛杉磯電影節獎最佳女主角獎。

乍聽起來好像是人生勝利組,但將順遂的演員夢挖開表層,底下卻藏著坑坑疤疤,決心跑到人生地不熟的國境,成為一個專業的雙語演員,林微弋要克服的不僅是語言障礙,還有文化衝擊,每天醒來要面對的是時間、金錢、大量排練造成的疲憊。

對她來說,那根壓垮駱駝的最後一根稻草,是班上最聰明的同學對她說:「需要排練的是妳、不是我。排練是在幫妳,我覺得很浪費時間。」那瞬間,體內壓力的瓶口,被無情地打了開來,所有情緒蜂湧而出,她哭、用力地哭。

當她站在台上說到這段故事,她甚至哽咽說著:「我很久沒有講這個故事了⋯⋯」突然間,你看著她變得好脆弱。

林微弋沒有因為這樣放棄演員夢,沿路挺了過來,無數次排練,英文不好就苦背,沒有人陪著練習就自己飾演兩角,她告訴自己可以,她引用基努李維曾經說過的話,「人生的每一個掙扎,都在形塑你的人格。沒有掙扎的過程,你不會知道自己是誰。」

她相信即使當下順利過關了,也難保下一次不會失敗,林微弋最後送給現場讀者一句金句,來自 Samuel Beckett 說過的:「Ever tried, ever failed. Try again, fail again, fail better.(試過了,失敗了,沒關係,再試一次!)」

本文由女人迷授權,原文連結請點2021 全球女性影響力論壇總報導(下):撕掉恐懼的標籤,你才能看見自己的本質