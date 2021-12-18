來自她們的生命禮物：面對恐懼，「我」可以做得到

女人迷第五屆「全球女性影響力論壇」的下半場，我們要帶你走進科技打造的「多元共融」世界，以及不同領域的講者來分享勇敢的生命故事！

蕭沂函：面對身份轉換 不要忘了「我就是我」

論壇下半場的本質力 Talk，根據「無懼」的主題，女人迷邀請了七位勇敢的講者，連續不間斷，為現場讀者講述自己的生命故事，在這裡沒有人是以無敵之姿的跨越恐懼，有的只是一心一意、一次又一次地克服恐懼，屏除雜念做好一件事。

第一位講者，是聯合利華的行銷總監蕭沂函。

她分享社會對於女性，還是存在許多標籤化，以及傳統的刻板印象，三年前，她轉換為一個母親的身份，跌入深深的自我懷疑以及挫折，而現在的她已能駕馭媽媽與行銷總監的斜槓身份。

蕭沂函在聯合利華任職的過程中，看到企業在社會發揮了影響力，甚至為性別平等給出了一些好的對策，而旗下品牌白蘭也推出了「白蘭媽媽夢想計畫」來鼓勵媽媽勇敢做自己，希望可以幫助媽媽們突破框架、完成自己的夢想。

她說，「很多人都說媽媽這個角色的年資，和小孩年紀是一樣，沒有人天生就知道如何當媽媽，社會對於媽媽總是貼上好多應該怎麼做的標籤，所以剛育兒的時候，我希望自己成為一百分媽媽。」

她表示每一個人在面對身份轉換，感覺恐懼是正常的，但是不要忘了「我就是我」我們要認同自己擅長與不擅長的地方。

她想告訴每一個人，框架的限制是來自別人、社會、自己給予自己，當我們在面臨挑戰時，千萬不要忽視自己的本質力。

你自己的樣子，該由你決定。

陳芊華談起旅遊閃閃發光：去追尋自己的夢想

身為台灣第一位女性極地旅遊探險員的陳芊華，談起旅遊的神情，閃閃發光。女人迷提供

身為台灣第一位女性極地旅遊探險員的陳芊華，談起旅遊的神情，閃閃發光。

她說沒有什麼激烈轉折的人生故事可以分享，但她從小就知道自己想要做什麼，那份「想要」的渴望，讓她開始做出實際行動，選擇就讀法文系的她，早已鋪好成為旅遊之人的路，畢竟語言是最需要花時間日積月累的工具。

她認為在別人都不看好旅遊業的時代，從沒有動搖朝這個夢想出發，分享的過程中可以感受到她的親民與堅定，這或許就是陳芊華充滿魅力的來源！

陳芊華慶幸自己的原生家庭，沒有覆上過多的女性枷鎖，她義無反顧地走出臺灣，開始追著太陽進行永晝行程，這些年來走遍將近50個國家，即便是她如此自由奔放的狀態，最後沒想到會遇上了疫情，甚至還擁有一個母親的角色。

對她來說，扮演一個斜槓者也是很大的一個挑戰，即使如此，陳芊華也沒有因為長出了媽媽的身份，就放棄推廣極地旅遊，她說，希望自己有一天，能成為小孩的好榜樣，也鼓勵所有人，不要被性別框架給限制，要去追尋自己的夢想！

林念慈訪尼泊爾：「生命中最困難的事情是月事。」

棉樂悅事創辦人林念慈。女人迷提供

棉樂悅事的創辦人林念慈，談及了面對初經的過程，對於女性獨有的「月經」為之感到恐懼，身體因經痛產生了大大小小疼痛，長大以後這份恐懼仍無消退，直到因緣際會成為 NGO 的工作者，出訪尼泊爾的過程，透過與當地婦女對話，她問她們：「生命中最困難的事情是什麼？」而對方則回答：「月事。」

尼泊爾的女人，總會因為月經來而遭受不公平待遇，她深感憤怒，覺得世上怎麼會有人因為月事，而需要面對這些困境？她相信這個世界，需要一個女人站在她們的位置上，林念慈興起了「做教育」的念頭，她想幫助女性重新與月經產生連結。

長時間待在尼泊爾，隨當地生活習慣養成日落而息，她開始允許自己在月事期間能休息，神奇的是，過往因經痛產生的不適感也慢慢逐漸消失了，她說著：「原來我的血，是我的力量的來源，它其實是帶給我每個月的死亡和重生。」

學習傾聽身體的無聲話語，接納、並感受，接著擁抱它，終於不再為經痛所苦。

而林念慈依然持續深入當地寺院，進行不同衛教，分享關於女人的身體、布衛生棉等等相關知識，直到有一次，住持的好心轉介讓她有機會拜訪一位 90 多歲的尼姑，當下她發現，她們對於即將過世的人非常尊敬。

那位女尼姑開口說的第一句話，「每個人都會死。」這句話成為她心中面對無懼的一把鑰匙，她說：「每個人都會死，要升起無懼的愛跟慈悲心。」

每當她為正在做的事情感到迷惘，就會想起女尼姑說的話，她知道許多恐懼來自不可知的預測，一但我們知道了，同時也會被侷限住。

無懼是什麼？先接受我們都會恐懼，事情常常不可知，但我們做好應該做的事，有一天答案就會出現在我們面前。

吳宇萱：只要你願意，整個世界都會幫助你勇敢無懼

身為女人迷團隊的一員，吳宇萱是工程師，也是一個跨性別者。跨性別者是什麼呢？是出生性別與性別認同不一致的人。女人迷提供

身為女人迷團隊的一員，吳宇萱是工程師，也是一個跨性別者。跨性別者是什麼呢？是出生性別與性別認同不一致的人。吳宇萱在跨性別的路上走得很孤單，經歷許多迷惘的時刻，也是因為不敢在外上廁所，幾乎做到滴水不沾，沿路忍回宜蘭的家，才敢上廁所，直到17歲那年，有一次跟朋友逛街不小心喝水喝多了，表示想要中斷行程回家。

朋友當下不僅錯愕，更轉以理性口吻告訴她：「有一天，妳總是要面對廁所這件事情，今天我們都在，我們可以一起陪妳去面對。可是今天妳若是逃避了，未來我不在的話，那不是更難嗎？」藉由這番話，身旁朋友半推半就才讓她終於鼓起勇氣，使用了性別認同的廁所，那一刻，她終於勇敢學會跨越恐懼。

聽起來是不是好奇怪？只是上廁所怎麼需要那麼恐懼？但你知道嗎，跨性別者必須花加倍時間來克服他人的異樣眼光，面對「出櫃」的恐懼，絕非想像那般容易。

這次經歷讓吳宇萱明白了一件事，就是希望別人幫助我們勇敢之前，必須要先主動踏出第一步，也因為如此，朋友才有機會成為點亮生命的燈。

她才能站在這裡堅定地說著：只要你願意，整個世界都會幫助你勇敢無懼。

吳宇萱永遠記得自己第一次被稱呼為「小姐」的喜悅，讓她睡前都還會忍不住溢出笑容，希望未來的世界不再是執著於稱謂，我們能以「請問我該怎麼稱呼你才好？」作為尊重的開場白，如此一來，相信世界就能變得越來越多元、越來越完整。

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