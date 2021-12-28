喚醒內心的野獸 是時候讓「另我」接管自己

啟動事件

這個過程的最後一部分，是當你把另我、圖騰、你的賽場或聚光燈時刻結合起來。超人走進電話亭或撕開他的襯衫；黛安娜旋轉變成神力女超人；蜘蛛人戴上他的頭罩。有那麼一刻，你會有意的進入另一種形式，變成另我。啟動事件就以你使用圖騰或神器做為開關，向你的大腦發出信號：是時候讓另我接管了。

最簡單的方法就是相信你的另我在圖騰或神器裡面。你吞下另我X藥丸的那一刻，它就啟動了；你戴上戒指的那一刻，它就啟動了；你把石頭或懷錶放進口袋的那一刻，它就啟動了；當眼鏡的鏡架滑過你的太陽穴的那一刻，就像按下了開關，啟動了你的祕密身份。

在第一章中，我提過安東尼，那個坐早班火車到紐約的年輕運動員，他來找我尋求幫助。安東尼是馬里蘭高中籃球隊一顆冉冉升起的新星，他一直是球場上最優秀的球員之一，直到另一個球員轉學到他的學校。這個新人是全明星球員，沒過多久，安東尼就開始懷疑自己，對自己在場上的行動想得太多。他開始擔心臺上每個人都在拿他和那個新來球員做比較，認為他現在表現也不過平平。就像那個年輕的棒球運動員失去了比賽能力一樣，安東尼也失去了他的優勢，開始犯錯，他迫切地想要找回他的遊戲。

最後，他選擇了黑豹這種動物做為他的另我，想要得到牠的力量、敏捷和耐力。他的圖騰是一條毛巾，他會在比賽開始前啟動黑豹。熱身一結束，他就會走到場邊，從包包裡面拿出毛巾，有意識的擦臉，就好像蜘蛛人一樣，戴上了一張黑豹面具。他想像面具就像一副外骨骼。他不再覺得自己是全場焦點，不再擔心人們在想什麼或說什麼，他是隱藏起來的「黑幽靈」。

擦完臉之後，他就會從椅子上跳起來，像一隻黑豹撲向它的獵物。是時候讓他的另我上場了。擦臉之後從椅子上跳起來，就是觸發另我和所有超能力的引子。

我戴上眼鏡的時候，在感覺到眼鏡鏡架滑過太陽穴和耳朵後面的那一刻，我就知道是時候把另我展示出來了。對於作家艾麗西亞，她會坐在寫作椅上，穿上她大學時的連帽衫。對於練馬術的麗莎，她會戴上特製的神力女超人手鐲，然後踩上馬鐙、跨上馬鞍。而對於來自愛荷華州的棒球選手東尼，則是把手伸進口袋，用大拇指和中指捏住從自家農場拿來的一塊小圓石。

我的高爾夫球員客戶會先把襪子拉到小腿肚的一半，繫好他的高爾夫鞋，然後再把襪子拉上來到完整長度，來「啟動老虎」。還有另一個商業客戶，他的圖騰和啟動事件，是他穿上義大利名牌鞋時。他會先穿右腳，繫好鞋帶，然後把左腳滑進鞋裡，但是在他把腳跟踩到鞋底之前，會停頓一下，再用輕微的跺腳啟動他的另我。如果他覺得自己又回到了老習慣，或是失去了祕密身份的力量，他就會兩隻腳跟輕輕碰撞，「喚醒內心的野獸」。

順便說一下，他之所以用左腳來啟動另我，是因為他過去是個很棒的足球選手，他有「致命的左腳」。

說到這裡，對某些人來說，這一切聽起來都像小孩子的遊戲，跺腳、拉起襪子、玩小石頭─「那些東西是給小孩子玩的，而我是成年人了！」你說得對，如果你的態度是這樣，那就隨你吧。你只是在否認科學，你在否認你的心智運作的方式，你在否認菁英們的生活和表現方式。如果你想找一本關於普通人怎麼做的書，架上已經有好幾百本了。

我並沒有發明人類的想像力，也沒有發明我們一直以來放大自己某些性格特質的心理，更沒有發明我們玩角色扮演的自然方式。對神話和原型人物的熱愛，更是深深根植於我們的內心。

輪到你了

記住，我們的另我不是二十四小時無休的。啟動事件可能是你在場上的整段時間，也可能只是在特定的聚光燈時刻─就是你開始出差錯，沒有表現出你想要的樣子時。

如果你是一個專業的銷售人員，也許你想要一整天都使用另我，或是只是想在需要「拿下案子」時使用它。如果你是一名運動員，可能是你在賽場上比賽的整段時間，或是在比賽的最後時刻，或面對某個特定的對手、遇到特定的情況時。如果你是一個公司老闆，而行銷是你目前面臨的最大挑戰，也許你只需要在社交場合、社群媒體的互動，或撰寫行銷素材時運用另我的力量。

在你有需要的情況下，抓住你的圖騰，知道你的另我正在等著你，然後啟動它。關於啟動事件，你要找的是一個可以與圖騰或神器配對的觸發動作。每次我從辦公室回到家，在踏進家門之前，我都會停下來，拿起女兒做給我的手環戴上。現在是「有趣的爸爸」出場的時候，不是教練、商人或投資者。

保持這個事件的簡單性和易於執行，並記住：只要確定你選擇的觸發動作，是你隨時可以做的事情。

如果你的圖騰是一頂球帽，當你把它戴起來時，就會啟動；它可以是戴上你選擇的首飾，比如戒指或項鍊；它可以是在會議之前，穿上某一件特定襯衫或領帶的行為；它可以是拿起一支特殊的筆，緊緊握在手裡。我有位客戶戴著一個有她母親照片的吊墜，在社交活動之前，她會打開吊墜，闔上它，然後走進去。

你的啟動事件可以是任何感覺自然與舒適的事情，但它必須是一個實際的行動。

我已經把這個過程教給個人和團體成千上萬次了，以下是我所知道的：在看完整個過程，以及看到最後階段中，所有東西如何組合在一起之後，一切就豁然開朗了。如果你是這樣，那麼回顧一下前面的章節，可以幫助你加深與另我及其目的的連結。就像我之前說過的，這些組成部分中的每一個都像是一個入口，通往一個不可思議的世界，運用另我來實現或大或小的目標，獲得更多樂趣，並從生活中消除更許多內心掙扎。所以，如果看到一個圖騰或神器如何啟動另我，就讓你完全理解了，那麼你可以倒回去閱讀本書，或鑽研其中某些章節，以充分利用它的力量。

圖為《另我效應》書封，采實出版社提供 我有客戶問我：「這很棒，但是當我真的非常懷疑自己時，會怎麼樣呢？」或「當我真的非常害怕繼續前進時，我該怎麼辦？」，或「某個人真的讓我非常恐懼，而且我無法讓另我出來，我感覺自己又回到了你說的那個受困的世界。」

就像浩克、神力女超人、雷神索爾一樣，你需要使出必殺技。所以讓我們來一記。

（本文出自《另我效應》，采實出版，未經同意禁止轉載。）