經常讓夢想溜走？你有問過自己「為何而戰」嗎？

你為何而戰？

沿著曼哈頓的哈德遜河旁有許多小公園，貫穿整個島嶼。對於一個到處都是水泥、人行道和摩天大樓的島嶼來說，它是逃離城市生活喧鬧的必要場所。每當有運動選手來到鎮上，與該地區十支職業運動隊伍中的任何一支比賽，或者與我合作的商業領導人來紐約開會時，這都是一個很方便的地點，可以面對面交流。我總是帶著客戶沿著哈德遜河散步，會選擇走路是因為以我的經驗，人類在移動時比較容易敞開心扉。此外，新鮮空氣和運動從來沒有壞處。

有一次，一個客戶介紹我給他在NHL（國家冰球聯盟）第二年的隊友。多年來，馬特一直是隊上的重要人物，但現在他陷入困境。他在NHL球隊從明星球員淪落到平庸的中下層。我們沿著河邊走了大約二十個街區，談論他的未來，然後決定在二十六街碼頭的長椅上休息一下。

我們坐下後，我傾身向前問他：「你知道蝙蝠俠是為了『正義』而戰的嗎？我想知道，你為什麼而戰？」

「這是什麼意思？」他回答。

「過去的二十分鐘裡，我就像要拔獅子的牙齒一樣，一直嘗試讓你說出，你真正想從職業生涯中得到什麼。你剛剛告訴我，你覺得你太受困於自己的腦袋，所以讓夢想溜走了。就我個人而言，這種事會讓我很生氣。一想到我為了來到這裡拚死拚活所做的一切，全被我腦子裡的一團狗屁思緒毀掉，那會讓我很火大。所以我們要想想，你為什麼要開始以不同的方式出現呢？你為什麼而戰？蝙蝠俠在目睹父母死於罪犯之手後，開始為正義而戰。我們為之奮鬥的東西可能是正義、榮譽、公平、家庭、社區、宗教、我們的名字，甚至是我們的創意才能。所以，你呢？」

他坐在長椅上，身子往前傾，兩肘擱在因打曲棍球而粗壯的大腿上，盯著河面上的渡船，停頓了好久之後才說：「自尊。」

「為什......」我還沒來得及問完這問題，他又繼續說下去：「為了證明俄亥俄州我出身的那個無名小鎮也有人能夠成功。把史丹利盃帶回我們那破爛的社區冰球場。」

「噗，什麼老掉牙的理由，這我以前也聽過。」我回嘴。

「去你媽的。」他很快回應，而且非常生氣。「你為什麼要說這種話？你不是應該來幫助我，而非貶低我的嗎？」

「馬特，你現在湧上來的那些感覺，是什麼？」

「超不爽。」

「很好，不要忘記它。因為就我所知：每一次你在冰上未能竭盡全力的時候，你都帶著這種情緒。當你沒有發揮出水準時，你就會把這種『不爽』指向自己。我的工作不是做你的好朋友，是要幫助你發揮表現，有時這代表著我要挑戰你。」

在前一章裡，你剛剛承認了自己想要什麼。很好。現在，你是否感到一股強烈的情緒拉向你想要的東西？你是否覺得自己充滿動力要繼續追求，沒有什麼能阻止你，沒有什麼能阻礙你？它有什麼意義？

如果你的答案是否定的，那我們就有麻煩了。

大屠殺倖存者和著名的精神病學家維克多．法蘭可（Viktor Frankl）曾經寫道：「生活從來不是因為環境而變得難以忍受，只是因為缺乏意義和目標。」

漫畫書中的超級英雄、電影和文學作品中的偉大人物，他們似乎都在為比自己更重要的東西而戰。即使是那些出於自私的原因開始做好事的人，最終也會在他們的努力中找到更深的意義。它賦予那些努力、奮鬥和挑戰一種更崇高的目的。

越來越多研究顯示，對「幸福」的執著導致人們感到空虛。在二○一三年《正向心理學雜誌》發表的一項研究中，羅伊．鮑邁斯特（Roy Baumeister）和他的同事發現，只是為了個人樂趣而從事活動的人，缺乏生命的意義感。另外一份研究，由加州大學洛杉磯分校的史蒂芬．科爾（Steven Cole）和北卡羅來納大學的芭芭拉．弗雷德里克森（Barbara Fredrickson）進行，發現比起那些以自我為中心的人，在生命中找到更深層意義的人，他們的免疫系統更強壯2。這顯示如果你想追求某個目標，從你的努力中找到更深層的意義，真的能讓你更有力量。

你必須感覺自己被拉著，就像你站在一條單向的傳送帶上，沒辦法阻止自己被吸引去你的非凡世界裡。如果你缺乏強烈的情緒共鳴，或是對非凡世界漠不關心，那麼......你為什麼要踏上這趟旅程呢？為什麼要為一個你只是大概、好像、或許想體驗一下的世界建立另我呢？

「情緒是設定大腦最高層次目標的機制，一旦被某件事觸發，情緒就會進而觸發一系列次目標，而這些次目標，就是我們所謂的思考和行動。」3哈佛大學教授與知名認知科學家史蒂芬．平克（Steven Pinker）解釋道。

換句話說，情緒驅動我們的行動。對你不感興趣的事情採取行動，是近乎不可能的事。

除了採取行動，你對想要的東西產生的情緒共鳴，對你為什麼要創造這個另我的情緒共鳴，也是你的動機。動機（motivation）這個詞來源是拉丁語motivus，意思是「推動的原因」。

做為一名心理教練，有一件事是我無法幫忙的，就是動機。我碰不到它，這是少數幾個沒人能教你或幫你創造的東西，所謂的未知因素。我不能讓運動員在凌晨四點起床進行訓練或衝刺；我不能讓一個創業家自己想要創業，或在遇到困難時堅持下去；我不能讓一個人瘋狂想要達成自己的目標，從而驅使他們去克服任何障礙，無論多麼困難或代價多高。

喬納．雷爾（Jonah Lehrer）在他的暢銷書《我們如何決策》（How We Decide）中，闡述了理性取決於情緒。能讓人產生驅動力的是感覺，而不是智識。雷爾指出：「情緒（emotion）和動機有同一個拉丁字根 movere，意思是﹃移動﹄。這個世界充滿各種事物，是我們的感覺讓我們從中做出選擇。」

圖為《另我效應》書封，采實出版社提供 你必須在內心找到這種動機，而這種動機通常來自與我們想要的東西有情緒方面的連結，除此之外其他的東西都不重要，這是我們存在的核心目的。我們必須繼續探索，必須進入我們的非凡世界，無論代價、可能性和結果會是如何。

（本文出自《另我效應》，采實出版，未經同意禁止轉載。）