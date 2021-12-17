脫離恐怖情人後 要怎麼把自己「撿」回來？

在親密關係中出現的暴力行為，每隔一陣子就會出現在社會新聞版面，不單單是身體上的傷害，心理上的傷痕更是難以抹滅。

愛，該是帶給人溫暖與療癒，但有些愛卻會帶來許多傷害與恐懼，愛上危險情人就是這種感覺。

你與他的關係以野火燎原般的姿態出現，轟轟烈烈的開頭，誘使你迅速陷進去，在熱戀當中根本看不見對方的缺點，等到開始意識到不對勁時已經無法脫身，危險情人可能是自戀型或是反社會人格的展現，他們會傷害你的自尊與自信，也破壞你的自我價值。

在這邊我想與大家討論的是，脫離恐怖情人之後，我們要怎麼樣把自己「撿」回來？在一場有如浩劫般的感情之後，變得破碎的自己，要怎麼樣才能好好修補與療癒，重新踏上人生道路，迎接下一段感情？

留意並且聆聽自己的情緒

在恐怖情人相處時，常常會感覺到悲傷，或是在某些時刻讓你感覺到恐懼。 在關係中他也會常常淡化或是否定你的感覺，當你的感覺讓他不悅時，他就會指責：「你錯了，是你有問題。」 但其實感覺沒有對錯，沒有人可以批評或評斷另外一個人的感覺。

在恐怖情人的控制之下，你可能會開始懷疑自己的感覺，甚至檢討自己，封閉自己真實的感受。所以療癒的第一步就是找回自己的情緒與感受。

可以先從過往的回憶中探索，跟他在一起常常感受到恐懼？愧疚？憤怒？ 他可能會說：「我會生氣都是因為你，你怎麼可以這麼笨？」、或是在大聲斥責你之後「你幹嘛哭？我說的難道有錯嗎？」 要在關係找回平衡，就必須先釐清自己的想法與情緒，如果這些都掌握在另外一半身上，那你就會失去判斷力與獨立自主的能力。

當你用心挖掘與聆聽之後，也許這些被壓抑住的感受會一發不可收拾，將你淹沒，所以非常建議在這個階段尋求專業的心理師陪伴你，一起探索與整理。

看見情緒而後從情緒化中抽離出來，進而學習控制情緒，就可以開始理性思考自己的未來，這才能進到下一步：改變。

改變，重寫與愛人相處的腳本

在與恐怖情人的相處當中，往往陷入同一齣劇本當中。當他發怒，你就道歉，當他指責，你就辯解，這只會讓雙方關係陷入僵局，最後他忍無可忍就動手，動手之後他的情緒獲得抒發就會懺悔，但下一次爭吵過後他還是會動手，無法有新的相處模式出現。

在擺脫他之後，我們要認知到之前的相處腳本是錯誤的，所以我們要丟棄此劇本，轉變我們與愛人相處的腳本。 當你因為沒有達成伴侶的需求而開始辯解時，就變成了犯錯的人，但事實上你什麼也沒有做錯，沒有人有責任需要完全承擔他人的需求。

所以在這個時候就要轉變自己的地位，不去承擔伴侶丟給你的指責，而是利用平等的態度回應他。當你停止為自己辯解，他也就沒有攻擊的理由與力道了。

在對方表達不滿時，我們可以表達同理、肯定他的感受，但同時也請他尊重你的需求。「我可以理解你被我拒絕之後會有點生氣，但你大吼大叫也會讓我覺得害怕。」

重新找回自己，重建生活的意義

愛上恐怖情人，他會一步步摧毀你的自尊與自信，瓦解你的生活與其他人際連結。所以在處理跟他之間的關係之後，一步步找回自己的人生才是最重要的。

你的目標與抱負、個人價值觀與信念，興趣與朋友，都要跟他分割開來，擁有自己的意識，才能真正與他脫離。 他可能會說服你，只要他們在一起就好，你的世界只允許有他，不需要其他的關係，所以會因而失去很多朋友與活動。

而女性也較為容易陷入親密關係當中，誤判所有需求都可以被滿足，但其實這會讓你失去很多支撐的力量，活在恐怖情人狹隘的世界中，也會更容易對於他的不公平對待逆來順受。

當你開始跟一些老朋友連絡，將會發現原來很多朋友都非常關心你，也會重拾跟朋友出去玩的快樂。

遇上恐怖情人，讓你在關係中失去自我與自尊，忘了如何善待自己，忘了如何活成自己的樣子。 現代兩性關係雖然跟過去有大的區別，女性在關係中地位雖然提升，但還是有很多人被誘導而懷疑自己該是怎樣的姿態才是最好的？從而就會陷入男人出手指導，希望你變成他心目中完美的樣子。

但親愛的請記住，你不需要完美，你也不需要依附他，因為一段健康正向的關係，可以為你提升自我形象與自我價值，你不是被動、順從，需要被教導的，而是溫柔、堅強又充滿力量的。

希望透過今天的分享，讓曾經身處不對等關係中的你，也可以重拾自尊與自信，相信自己值得更好、更良善的對待。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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