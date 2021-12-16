女力大使曾之喬：你一定是不夠認識自己 所以才會想要成為別人

女人迷第五屆 「全球女性影響力論壇」的下半場，我們要帶你走進科技打造的「多元共融」世界，以及不同領域的 7 位講者來分享勇敢的生命故事！

2021 年全球女性影響力論壇第五屆，今年以「共創無懼，由我而起」為題，女人迷邀請大家透過多元的生命故事共享，以行動走出舒適圈，讓恐懼不再成為阻擋你「成為自己」的阻力。

上半場你能感受到全球科技化的力量，深入領導力以及溝通力，我們有機會透過科技打造一個更平等的世界，直擊現場來到了精彩下半場，重磅橋段 ——「創造力、本質力、即興力」，下半場我們邀請了 9 位講者，以及擔任女力大使的曾之喬，來分享生命淬鍊的動人故事，無論是你，或者是女人迷，都有機會成為他人生命中的一把鑰匙，讓我們拿出勇氣解開「無懼」的枷鎖。

女人迷提供

出道 18 年的曾之喬，以聊姐的風格串連了在場讀者的心。

她分享大眾對於「即興」的描述，並談到自己與孩子們一起看電影的過程，看著童心未泯的孩子自在拍手互動，是即興力最好的代表，她開始自省，在這條演員路上，她為什麼總無法做好「即興演出」呢？

對喬喬來說，按照劇本演出未曾是件難事，但要接受自己被影響，就是一件困難的事。

她發現原來大多數的人，都無法接受自己負面思考和負面情緒，曾之喬也意識到，自己曾是抗拒的其中一員，接著說：「越抗拒就越持續，但它不是一個等號，不是當我們如實經歷這些情緒，就會走向那樣的負面結局。」

曾之喬鼓勵大家說，「如果帶著這樣的彈性去面對人生，那麼每一趟旅程都是尋寶之旅，會有源源不絕的寶藏在其中，一個一個被打開，我今天分享的即興力會不會很抽象？但這就是我體會到的，即是生命力。」

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分享後的互動橋段，其中有一位讀者提了問題，問喬喬這一路上是如何鍛鍊心力，讓自己漸漸能夠勇敢做自己？

曾之喬帶著真誠回應了這位讀者，她說：「勇敢去感覺到自己真正的感覺，而不是感受社會框架對我們的評價或期待，我們很容易直接感受社會對我們的評價，但你呢？你真正的感覺是什麼？」

「我想邀請大家去好好練習、去感受自己，當你能感受到自己的感受，就有機會更真實認識你的本質，而當一個人足夠瞭解自己到一個程度，你就不可能會想要成為別人。」

你就那麼棒！你怎麼可能會不想成為自己？

理解自己的恐懼，從本質大學開始

接下來的環節，是女人迷的故事分享。主持人 Audrey 邀請女人迷的夥伴 Ｍerci 談談在女人迷團隊的成長故事，Merci 分享自己初次擔任會議主席的挫敗經驗，獨自在會議後哭泣，讓女人迷執行長張瑋軒對 Ｍerci 提出了兩個提問，「下次你想要當什麼樣子的主席？」、「你想要在這個會議上帶來什麼樣的影響？」

因為這兩個問題，為 Ｍerci 的生命帶來了很重要的影響力，她不再恐懼作為一個會議主席，每次開會前總是用這兩個問題問自己，她說，「你有沒有在做每件事情的時候，問自己問題？對你而言，這問題與你之間的關係是什麼？」

又接著說，「當你這樣思考的時候，你的感覺跟帶來的結果，是非常不一樣的！」

主持人 Audrey 從旁回應自己看見 Ｍerci 的成長，「我們常覺得學習是很孤獨的事，好像全天下就只有我這麼怕，可是我看到 Ｍerci 很害怕，卻還是嘗試，我覺得某種程度 Merci也支持了我願意去做更多。我認為我原本做不到的事情。」

女人迷自創業以來不變的初衷，就是希望每個人能在「女人迷」找到自己，並且拿回自己的影響力。

所以在全新的 2022 年，女人迷將觸角延伸至線上課程「本質大學」。希望創造讓大家在學習路上不會感到孤單的共學模式，回到本質大學的核心，當你面對恐懼，同時也是在探問自己本質。

本質大學：2022年 回歸自我、力量在握，無懼創造期待的生涯與未來

課程將會根據大家的三大痛點，打造出「內在自我領導力、外在專業實戰力、未來創新力」的無懼課程，內容結合了 15 個大師講堂，20 堂專業課程，以及多元共學小組，讓你藉由實務操作，讓你更加認識自己、理解自己！—— 希望能成為一個影響者，而不再只是一個學習者。

畫面迭代了一屆又一屆的心願，12 月 4 日，這一天女人迷把無懼的精神又傳得更遠了。最後尾聲，創辦人瑋軒接下了Audrey的麥克風，她對在場的每一個人喊話著：「親愛的，這世界沒有完美。」其中她也提到，「我們每一個人都會死，每一個人也都會活，活著為自己而活，意思是活出自己、活出自己的本質！」我們總是不斷地追尋更好的自己，但是女人迷想告訴每一位讀者，我們就是最好的，我們要更好的成為自己，為自己學會而活。

當你奔跑在人生路上不小心跌倒，就勇敢爬起來！

當我們還是孩子，都懂得如何爬起來，怎麼活到今天卻忘了呢？遇上恐懼，我們不要害怕面對，當我們做出小小的改變，試圖往理想的中心更靠近一點的時候。

也許有一天，你也能成為別人活著的理由，不要忘記，我們都有機會成為「解開他人心中枷鎖」的那一把鑰匙。——打造一個無懼的世界，由「我」而起。

本文由女人迷授權，原文連結請點2021 全球女性影響力論壇總報導（下）：撕掉恐懼的標籤，你才能看見自己的本質