為別人按讚 不如為自己生活中各種選擇按讚

我有個非常認真的學生，他在事業上非常拼命，爬到外商公司非常高階的主管，但在這一年他感覺到自己的體力明顯下滑，身心的壓力也有點負荷不過來，剛好這一年疫情關係，他就決定要好好休息一陣子。

但突然要一個工作狂休息是非常痛苦的抉擇。後來，他跟我談的時候，我會覺得「奇怪，為什麼他的生活總是有種很難穩定下來的感覺？每天都需要很焦慮地跑來跑去？」加上他當時也因為搬家而生活有些變動，我開始問他：「你有沒有想過，為什麼你一直沒辦法安頓下來？」

他認真地想了一想，認為也許是因為搬家的緣故，他到了一個陌生的社區裡，而他的家人親戚朋友都離他比較遠，接著我與他談了一陣子，包括社群的連結感可以讓他有安頓下來的感覺，但是最後還是回來的是，他覺得他這一年的生活很空，因為他一直在花時間養他的身體，他覺得自己一直沒有產值。

談到這邊我問他：「但你不是答應你自己要好好休息嗎？怎麼好像你一跟別人比較之後就開始覺得自己一事無成，然後回來罵你自己呢？」

我再跟他說：「你知道嗎，從一個工作很突出、表現很棒，甚至有工作狂傾向的你，到決定讓自己休息一年，這是多困難的決定，你怎麼沒有讚美自己花了這麼大的力氣讓自己願意休息，到你真的能好好的休息，到你每一週都是很規律地在養你身體？」這很不容易，因為他為了休息，他還去上了教練課、瑜珈課，甚至每一餐都很克制地健康飲食。

我告訴他：「這真的很厲害，你怎麼沒有看到自己這麼厲害的部分呢？這是一個很難、很不容易的決定，但這個方式是可以幫你增加、幫你的身心存夠本的狀態。」

講完之後他才發現，他怎麼對自己有這麼多的懷疑及否定。

我想要藉由這個例子，告訴那些在生活中某部分很負責任或過度負責任的人，親愛的，在這麼拼命的過程當中，如果你適時地停下來好好的謝謝你自己，我相信你會覺得你活得這一切、付出的這一切很值得，而這一切你感到很值得的東西基本上就會奠定你很重要的自我價值感，而不是你不知道自己的人生在幹嘛、沒有意義感，甚至是認為對社會沒有貢獻。

說回來的是，我們活在這個世界上，覺得自己有那個貢獻感，或我們的付出被他人珍視欣賞的這種感受很能幫助我們落地生根，但若你自己一直看不到，就算很多人來提醒你，你還是需要很多的時間，不斷地尋尋覓覓、汲汲營營，最後你才會發現自己原來真的有兩把刷子。

這是很可惜的，因為如果妳從整個過程當中都能好好地看見自己、好好地肯定自己，那我相信你在你的那個位置上可以做出更有影響力的貢獻喔！

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