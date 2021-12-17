剖析！從華燈初上解密男人的「浪子情節」

華燈初上是一部打開了就停不下來的劇，劇中演員演技自然，服裝與場景也還原的很到位，讓人完全沉浸在1988年台北的繁華與光景，想一窺條通裡的小姐和客人之間的情慾流動。

郭雪芙飾演的女大生來應徵酒店小姐時就問，你們賣什麼？楊謹華飾演的媽媽桑則微笑回應：「賣曖昧。」

的確，酒店就是販賣一種曖昧不明的情感，酒客在小姐身上尋求慰藉以填滿空虛寂寞，小姐則在酒客身上尋求業績以滿足虛榮心，在當下的歡聲笑語是真是假，好像不太重要，這一切都是逢場作戲。

雙方保持著親密又不失禮貌的關係，各取所需，酒酣耳熱之後各自回到原本的生活。

酒店利用男女之情變成一種生財工具，卻總有人會在不知不覺中交付真心，如果是初出茅廬的小姐還可以理解，但見過大風大浪的媽媽桑也陷入其中，就不禁讓人想探究情場究竟有沒有真心？為什麼當愛情發生時，任誰也檔不住呢？

鳳小岳飾演的江翰，就讓兩位媽媽桑難以自拔地愛上他，甚至讓兩個女人拋棄多年的革命情誼，開始互相猜忌與怨恨。

圖／百聿數碼提供

愛上一個不該愛的人，明明知道他是個無法定下來的浪子，卻還是認為自己跟其他女人不一樣，義無反顧地交出真心，期盼自己就是那個讓他安定下來的歸宿，最後結局卻是打了電話也找不到人，好不容易見到他，江翰一句：「我不愛了。」就被告知分手。

愛上一個來去自如的人，在他轉身之後，彷彿你就只剩下痴男怨女的醜態了。

親愛的，你也有相同的遭遇嗎？

-他說他很難相信人，卻又很快跟你建立親密的關係，強烈的愛讓你覺得自己跟他之前的對象不一樣。

-你們在一起的時候他對你表現濃情蜜意，但分開時卻又對你冷淡不已，行蹤飄忽不定。

-你好像很了解他，但又在某些時刻覺得他很陌生，彷彿他有一塊不願意讓你踏入的禁區

-他從來不會對你做出承諾，你們之間好像只有激情與吸引力，缺少更深厚的情感交流

-「我是不是讓你誤會什麼？我們兩個不就是安慰彼此寂寞的人嗎？」一直無法確定雙方到底是什麼關係。

很多人會把這種行為定義為渣男/渣女，也可能認為他們同時腳踏兩條船或是根本沒有這麼喜歡你。

但如果用劇中的江翰來解析的話，我認為這是一種「浪子情節」，他沒有對於感情不忠，但他對於感情的投入程度與方式和一般人不同，他沒有不愛妳，相反的，他很愛你，愛你愛到讓自己先一步抽離。

這聽起來很奇怪嗎？

就讓我們來看看何謂「浪子情節」？

努力維持良好的形象，拒絕袒露真實的自我

江翰在劇中是個才華洋溢的編劇，所有女人在一開始都被他才華所吸引，而後發現他確實幽默風趣、外表得體又事業有成，於是深深的愛上他。這些都是他努力經營的良好形象，而在這些形象之下的真實性格，卻被他掩蓋著，也許一直到你們分開之時，都不曾見過。

擁有「浪子情節」的他，內心正被一層厚厚的不安感所壟罩，他不相信人跟人之間可以在見過最脆弱、最醜惡的樣貌之後還相愛，於是他永遠跟你保持「最美」的距離。

對於表達情感這件事他已感到麻木，他只會在你面前表現正向的情感，負面的情感只會在你們關係破裂之後才會顯露出來。

造成你們的關係非常單薄，彷彿像是玩伴一樣，無法承受摩擦與爭吵，面對這些東西他會下意識的逃避或是歸咎在你身上。

而「浪子情節」也很容易變成一個工作狂，當他們把時間和精力花在工作上，也就擁有了「我很忙，不要拿這種事情來煩我」的正當理由，附加的好處就是事業有成，讓他們更加有吸引力，更有本錢繼續扛著浪子的外殼。

拒絕承諾，其實是無法承受他人失望的眼光

江翰曾說：「不要對我有所期望，因為我給不了你。」當他說出這句話時，可以感受得出來他其實內心十分痛苦，這痛苦來自於他再度驗證了自己就是那個無法承擔他人期望的人，這是一種深深的自我否定。

當一個人認為自己「不值得」，就會下意識的逃避與抗拒，切斷關係好讓自己退縮回熟悉的世界。

江翰的自我形象是很破碎且自卑的，可以從他拋棄林心如飾演的羅雨儂看出，他很愛她，但卻在他們關係快要穩定下來時，他跟羅雨儂提出分手，因為他害怕關係繼續發展下去，羅雨儂會看見他真實的樣子，會對他產生失望，進而離開他。

「浪子情節」的人都很害怕被拋棄這件事，所以在自己陷下去之前就先逃跑，永遠保持自由自在而不給承諾。

享受眾人追捧的眼神，沉迷追逐關係的遊戲

有「浪子情節」的人，往往只想享受愛情中曖昧不明的狀態。

因為他們的自我形象不穩定，只能依靠他人的喜愛與追求才能讓自己感受到是「被愛的」，所以很難走入穩定關係之中，一但沒有強烈的情感刺激就會讓他們感到不安全。彷彿內心破了一個大洞，需要曖昧的遊走在多人之間，才能讓自己不再空虛寂寞，也不用承擔雞蛋放在同一個籃子裡，可能被拋棄的風險。

看似情場高手的他們其實內心很痛苦，因為「浪子情節」就是源自於對自己的不信任，再多的曖昧對象與美好愛情都只是麻醉劑，總有醒來的時刻，不得不面對孑然一身，破碎不堪的自己。

而遇上「浪子情節」的對象，我該怎麼辦呢？

1.評估你在這段關係中的狀態與感受是否符合上述條件？

2.如果你長期感受到被忽視或是雙方關係無法更進一步，你就需要想清楚如何處理他和這段關係？

3.嘗試表達你的感受並邀請他也說出自己的感受，不要認為先說出真實感受的人就輸了，不願意面對問題的人才是膽小鬼。

4.給他整理自己的空間與時間，但要設下停損點，如果時限已到他還是無法與你溝通協調，那就是你需要勇敢離開的時刻了。

5.關係是雙向的，所以不要認為是自己的問題，要相信自己已足夠好，值得更好的對待與更穩定成熟的關係。

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