日本知名模特兒生3孩毅然離婚 「拒當家中好演員」

拒絕扮演「賢妻良母」角色的新時代女性

在重視傳統的日本社會中，漸漸出現一些對「男尊女卑」的保守觀念進行批判的聲音，日本前首相安倍晉三也積極推動男女工作平權，但是在一般家庭中，男女性別平等一直受到牽制。整體來看，年長一輩的思想依舊停留在過去的時代。

去年，時尚模特兒牧野紗彌宣布離婚的消息很快成為了新聞追逐的焦點。今年三十七歲的她，擔任過許多時尚雜誌模特兒，也是三個孩子的媽媽。結婚已經十二年的她，今年做出了跟丈夫離婚的決定，原因不是彼此之間的感情出現了問題，而是想要對日本現行的婚姻制度進行一場 「自我升級」。

「從小媽媽就告訴我，女人在家裡注定一輩子就要當一個好演員。」牧野說。

牧野回想自己小時候總是被媽媽耳提面命地告誡，不管心裡有什麼想法或不愉快，為了家庭的和諧都要忍耐，希望她長大以後當一個稱職的好太太、好媽媽。

牧野二十五歲時懷了第一胎，她抱持著跟媽媽同樣的想法，努力扮演一個賢妻良母的角色。但在她生完第三胎，重新回到工作崗位後，忽然發現：「我為什麼要把自己搞得這麼累？」牧野的丈夫是個標準的日本大男人，白天上班，晚上回家就是躺在沙發當馬鈴薯人，不管牧野工作有多忙，完全不會動手幫忙做家事或是照顧孩子。

牧野的丈夫並不是不愛她，他覺得育兒和做家事本來就是女人的「職責」。 有一天牧野工作回家，發現家裡又是一團亂，她驚覺到好媽媽的定義，應該要被重新定義了。於是她和丈夫商量：「你要不要從下個星期開始，用一週的時間，把我每天在家裡做的事情，自己做做看？」丈夫一開始面有難色，但在牧野的堅持之下，勉為其難地答應了。

「做了一個星期才發現，原來妻子平常做的事情，真的不是一個人可以做得來的。」牧野的丈夫體認到當一個職業婦女有多麼辛苦，把家務全推給妻子也是不公平的事，從此開始分擔家事及育兒的工作。

只屬於「丈夫家」的孫子

在日本，只要男女雙方結婚，女方就得放棄原有的姓氏，改成與丈夫同姓。雖然日本國會對 「夫妻別姓」的立法議題一直有所討論，直到現在都沒有一錘定音的結論。

「小孩出生後，我想要跟娘家討論孩子的問題，我媽總會說：『那是他們家的孫子，要跟妳的婆家商量。』」

牧野紗彌認為這樣的制度很不公平，於是跟丈夫商量離婚。

「起初聽到紗彌說要離婚，心中覺得很不安，但後來想想，除了姓氏改變之外，什麼都沒有變，似乎也沒什麼不妥。」夫妻倆還把三個年幼的孩子找來，開了一場家族會議。獲得孩子認同後，他們簽下了離婚同意書，此外還簽了一份「事實婚」契約書。

在日本，「事實婚」的定義有兩種，一種是沒有舉辦婚禮，但是前往戶政機關做結婚登記。另外一種就是像牧野紗彌這樣，取消了法律上的婚姻關係，但在生活中依舊保持原本的婚姻型態。

取消了法律婚，讓牧野在簽署工作合約等重要文件時，不必再使用夫家的姓氏。她說：「在人生一百年的時代裡，不太可能只仰賴伴侶支持自己的生活，現代女性除了結婚、生孩子之外， 還必須回到職場工作。她們的人生應該有更多不同選擇的自由，重新定義婚姻是日本社會必須正視的課題。」

圖為《當我們一起活到100歲》書封。皇冠文化提供 牧野體認到：「我不必像母親說的，一輩子在家裡當一個演員。因為只有真心開懷的笑容，才能夠打動家裡每個成員的心。」 現在牧野一家五口，仍然像往常一樣和樂融融地生活著。

（本文出自《當我們一起活到100歲》，皇冠文化出版，未經同意禁止轉載。）