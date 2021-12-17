「家政婦」隱忍30年終離婚 流淚月餘後重啟新人生

美國微軟創辦人比爾．蓋茲與 Amazon 創辦人貝佐斯，這兩個家財萬貫的世界富豪進入熟年之後，不約而同地選擇結束了二十多年的婚姻生活。而比爾．蓋茲在今年五月四日星戰日宣布離婚，立刻在全球造成了轟動。

比爾．蓋茲在今年五月四日星戰日宣布離婚，立刻在全球造成了轟動。美聯社檔案照

日本最早出現「熟年離婚」這個詞彙，可以回溯到二○○五年由已故的演員渡哲也與演技派女星松坂慶子主演的日劇《熟年離婚》，劇情描述在花樣年華嫁給渡哲也的松坂慶子，當丈夫退休之後，她拿出了離婚同意書，打算結束三十多年的婚姻生活，重新追求自己想要的人生。這部戲當時不僅引爆社會話題，也引起了許多熟年女性的共鳴。

根據日本Recruit 婚姻綜合研究所在二○一六年公布的一項調查，每年的日本離婚個案中，超過百分之六十四是由太太主動提出。另外，超過四十歲以上的熟年夫妻中，認真考慮過離婚者，先生占了百分之三十五，太太則超過百分之四十二。由此可看出，離婚的主導權幾乎都在女方手上。

過去日本熟年離婚的比例並沒有那麼高，主要是受限於女人離婚之後沒有謀生能力。她們長年在家當專職主婦，能拿到的只有每個月六萬日圓左右的國民年金，但是外出工作的丈夫除了國民年金之外，還有每月固定從薪水中提存的厚生年金。為了消弭這個不公平的現象，日本政府在二○○七年更改年金制度，規定丈夫提存的厚生年金，退休之後必須要提交一半給配偶。這項「年金分割制度」即便夫妻離婚依舊有效，也讓女性在經濟上能得到更多的保障。

今年六十三歲的渡邊奈津子（化名），二十四歲時嫁給了在同間公司食品開發部門工作，比她大七歲的上司渡邊孝志。婚後不久她就懷孕了，因此選擇離開職場，專心在家裡照顧小孩。一晃眼，三十幾年過去了，他們的獨生女美穗成為人妻，生了個可愛的小娃，此時她覺得自己該盡的責任已了，拿出準備好的離婚同意書給孝志蓋章，令他感到十分錯愕。

奈津子說先生一直都很努力的工作賺錢，也沒有外遇的問題。但是，從美穗出生開始，他們夫妻幾乎沒有出門旅行過，每天先生從公司回到家裡之後，除了吃飯、洗澡外，兩人幾乎不說一句話。

自從美穗出生之後，奈津子覺得自己像是渡邊家找來的家政婦，每天的行程就是帶孩子、煮飯、洗衣服、整理家務。不過，最讓奈津子不滿的是孝志有暴力傾向。

「對於任何事情，我都不能回嘴，只能聽從他的命令去做，而且只要一個不順心，他會立刻把手上的東西丟過來。」

隱忍三十多年的奈津子，當女兒長大獨立後，就去找了一份與醫療業務有關的時薪工作，最後考上了醫療業務管理士資格，成為正式社員。當她確定自己往後的經濟條件無虞之後，下定決心離開丈夫，結束了這段婚姻關係。

奈津子回憶剛離婚的時候，心裡有些落寞，偶爾還會想哭。本來以為離婚後會得到解放的她，卻莫名覺得悲傷。過了一個月之後，忙碌的工作才讓她重新適應了單身的生活，最近她在職場上遇到了同樣離過婚的男性，下班之後兩人會一起吃飯聊天，戀愛的感覺似乎又回來了。

圖為《當我們一起活到100歲》書封。皇冠文化提供 根據日本厚生勞動省統計，從二○一七年開始，日本人每年的離婚數量大約六十萬件左右，平均每三組結婚新人當中，就有一組以離婚收場。最近幾年，結婚後不滿十年離婚的人數呈現減少的現象，反而是結婚超過十年以上的夫妻，離婚率從一九七○年代不到百分之五，成長到如今的百分之二十以上。

看來，面對人生一百年時代，平均壽命比男性多六年的女性，認真考慮一下自己的第二春，似乎也不是一件壞事。

（本文出自《當我們一起活到100歲》，皇冠文化出版，未經同意禁止轉載。）