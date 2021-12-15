星座屬性透露愛情模式 別再跟感情擦肩而過

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

★愛情送分題：火象星座積極正向、主動、有勇氣、有肩膀，也有被討厭的勇氣。火象星座直接、簡單、不做作，是傻得很可愛的好對象！

這些星座本來就習慣獨處，獨來獨往又神經大條。火象星座在外面做事、交朋友，是要看效率的。好玩的是，他連談感情也是很講究效率。大部分人會勸解火象星座，談感情不要那麼衝動，想好了再去投入也不遲。但是，很多人都不知道的是，火象星座想要快速認定一個人，是他願意在最開始，把自己喜歡的人，往好的一面想。

火象星座要對一個人產生歸屬感，是很不容易的。他認為，只有自己才真正清楚自己的心裡在想什麼。至於別人，多好的關係，有可能都有隱藏和未知的一面。雖然他容易與人快熟、甚至快速進入交往階段，但要他真正的交出真心，需要很長的一段時間。在感情中慢熱的部分，可能連火象星座本人都會忽略。

習慣保持一點社交距離的火象星座，如果你喜歡無時不刻黏著他，只能讓他覺得不被尊重。

而且，一旦有人刻意想要黏他，無論這個人對他來說多麼有吸引力，他都會保持三分警惕、保留三分後路。火象星座認為，兩個人要來電，一定是要有話聊、聊得來，最好理念還很合，這樣一來可以減少價值觀的磨合，不會損耗掉他的耐心，這樣也比較有安全感。

但是，感情本事就是一個多變的情緒。今天聊得來，不代表明天情趣相投。這種一遇到感情，心裡就同時住著「情意綿綿的瓊瑤」和「理性到極致的法官」兩種人格，簡直會讓他人格分裂。而且，火象星座覺得，好的感情要先經得起考驗。比如，對金錢的看法如何？如果這麼現實的問題你也可以獨立接招、不驕不躁，對他來說就加分。

土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

★愛情送分題：土象星座注重生活品質、專注力強，踏實、細心、勤勞。可以肩負生活的責任，也擅長享受生活的美好。是值得信賴的好夥伴！

這些星座，沒談戀愛的時候很聰明，一個人可以當幾個人用，絕對超值。但是，談起戀愛來，就會變得小心翼翼。他覺得寧願發展慢一點，也最好不要出錯，感情出現不可挽回的問題這對誰都不好。

土象星座能夠享受生活。他享受在生活中精打細算的成就感，也享受一個有品質的親密關係。因為他容易胡思亂想，很怕感情超出他的把握和負荷，所以，細膩貼心、斯文優雅的人更能吸引他的注意力。

在感情裡，土象星座有自己的潔癖。他的堅持，別人無法一次就懂，他的無所謂，別人也無法一次就能明白。他偏執：不重要的，要放下；重要的，必須處理到完美。

平時土象星座分析和思考能力非常強，在一堆雜亂無章的訊息裡面，可以找到最核心和最關鍵的訊息，幫助他快速掌握狀況，準確釐清頭緒，做出清晰的判斷和決定。而在感情中，他也習慣用一樣的思維處理，慢慢反芻、慢慢感受，土象星座才知道自己的感受是什麼，才能依照自己的感受去進入角色，展開行動，慢慢打開自己的心。

總的來說，土象星座活得特別努力，他想要一份安心穩定，還能滿足一點小小虛榮心的關係。想要接近土象星座，就要多一點的溫柔、多一點的溫暖，而且要夠獨立、夠自信，才不會被他的倔強嚇跑。

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

★愛情送分題：風象星座渴望與人互動、也注重言行、選擇背後的意義。能夠把握大格局機會，也擅長日常的交流。是活潑有趣的人喔！

這些星座，平常很願意表現自己歡樂、冷靜、知性、睿智的一面。感情對他來說，不是有緣就要愛得死去活來，而是一個可以好好表現自己的舞台。

風向星座個性開朗，想要戀愛就會主動創造因緣，帶旺自己的桃花。他懂得怎樣去跟陌生人交朋友，也更清楚怎麼樣表現可以讓陌生人很快對他產生興趣。他活潑、想法多，精力旺盛、又蠻有個性魅力。他天生很會表現人見人愛的特質，對關係有自己一套成熟的認知。

不過，感情對於風向星座來說，並不是人生的全部。他認為，如果不能把自己的生活過好，哪來的魅力讓別人喜歡呢？這種「需要愛但人生裡不能只有愛」的獨立天性，如果可以遇到一個志同道合、有共同目標的伴侶，對風象星座來說就是最大的幸福。

風象星座在感情上，會把自己打造成人見人愛的男神女神。當然，他也沒有辜負自己對自己的期許。不管是在外型上，還是在個性上，以及自己的能力專業上，風象星座會用盡全力去打造自己的獨特魅力─風趣但不能過於親近、享受戀愛但更享受人生。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

★愛情送分題：水象星座直覺敏銳、富有同理心和包容心，喜歡關心周圍的人，能吃苦。尤其在感情裡願意付出，是無怨無悔的癡情種。

這些星座習慣未雨綢繆，喜歡把事情打點的滴水不漏，而且做什麼都靠感覺。工作賺錢靠感覺、談戀愛靠感覺、分手也是靠感覺。

水象星座一旦想要認真談戀愛，就算慾火上身、也要逼自己理性加理智，一定要多觀察、多相處、多判斷，才決定是否真的要在一起。這種一開始就謹慎的節奏，就是大家感覺水象星座有點壓抑和被動的原因。好話不多說，心裡話不擅長說，對自己沒什麼信心，對別人更沒有信心，他有時候會天真的希望，愛情可以化解他心中的自卑和孤獨。當然，被欣賞、被認可的感覺很好，但水象星座自己都知道，這是一種奢望，因此，他也不會期待戀愛對象可以給自己什麼。水象星座把這種期待轉而投向，強烈的身體互動─性愛，美好的性愛就是他情緒的出口。這是水象星座不會主動說出來，但跟他交往過的人都知道的祕密。

圖為《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》書封，時報出版社提供 不過，對於水象星座而言，感情中的那些失望、分歧通常都是過得去就好。要不要對自己負責到底、是否要做到完美、能不能堅持到最後，他認為，只要有過關，就算是對自己有個交代。水象星座不喜歡鑽牛角尖，他覺得一板一眼過生活會太累。他能做的，就是盡自己的能力把最重要的人照顧好，這就是他最大的幸福。

（本文出自《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，時報出版，未經同意禁止轉載。）