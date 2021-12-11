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梅開二度遇恐怖情人 「假博士騙不走我的愛」

聯合新聞網 / 文．陳函謙
再考慮同住。我被愛情的浪漫喜悅沖昏頭，便答應去登記。收下手錶，我也想回送他禮物，他說，他要一輛賓士車。我當場愣住，他趕緊說：「二手的就好，不用超過一百萬。」此為示意圖，圖片來源：Ingimage
再考慮同住。我被愛情的浪漫喜悅沖昏頭，便答應去登記。收下手錶，我也想回送他禮物，他說，他要一輛賓士車。我當場愣住，他趕緊說：「二手的就好，不用超過一百萬。」此為示意圖，圖片來源：Ingimage

去年六月，我悄悄和「劉博士」去辦結婚登記，他送我一支名牌女錶當結婚禮物，還說：「明年的結婚紀念日，禮物我也準備好嘍。」我做珠寶生意，一看就知道這是舊款二手錶，錶帶內側有點生鏽，市價大概十幾萬元。那錶太大也太老氣，並不適合我，但他費心準備，我還是很感動。

我二十三歲結婚，先生很疼我，可惜他三十三歲時便罹癌過世。當年，他也送我一支手錶當結婚禮物，那是芝柏的機械錶，每天早上起來要轉一下。我一直戴著它，心思全放在三個小孩身上，努力賺錢養大他們，沒想過再找對象。

這幾年，兩個女兒陸續嫁人，只剩念高中的兒子，家裡變得好安靜，我很不習慣，女兒怕我孤單，鼓勵我交男朋友，正巧，我在朋友的產品發表會上認識「劉博士」。他外表斯文，自稱紐約大學心理系教授、也是心理醫師，認識一星期、吃飯三次，他便送我一盆親手插的花，說我是他想共度下半生的伴侶，隨即拿出蓋好證人印章的結婚證書要我簽名。

我有點驚喜，也有點遲疑。他說沒關係，先用三個月彼此適應，再考慮同住。我被愛情的浪漫喜悅沖昏頭，便答應去登記。

收下手錶，我也想回送他禮物，他說，他要一輛賓士車。我當場愣住，他趕緊說：「二手的就好，不用超過一百萬。」

車還沒買，沒兩天，他又要借兩百五十萬元。我拒絕，他竟翻臉罵我三字經。我嚇得提議離婚。他約我去他租的套房談判，我一進門，他便痛打我、逼我脫衣「履行夫妻義務」，又要求兩千萬元離婚費。我趁他上廁所傳簡訊給家人，才報警獲救。

律師查了劉某底細，我才知道被騙了。

圖為《我不是自己的》書封。寶瓶文化提供
圖為《我不是自己的》書封。寶瓶文化提供
他是個私人司機，有多次猥褻、強暴和恐嚇前科，根本不是什麼博士、教授。這場「婚姻」成為我不堪回首的夢魘。至於那支手錶，我提離婚時，就帶去還給他了。律師說：「幹嘛還他？」我不需要，那支錶不屬於我。我有亡夫送我的機械錶，就夠了。

（本文出自《我不是自己的》，寶瓶文化提供，未經同意禁止轉載。）

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