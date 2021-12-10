主管級男一陷感情就淪工具人 原因出在潑冷水的家庭

為什麼我們從未為自己而活？完美卻低自尊的男人

在公司，他是位優雅謙遜的主管，也是人人心目中的白馬王子，通常這類的男人都會在戀愛市場被秒殺，可是他卻維持不跟公司內部的女職員交往，讓大家對他的感情世界蒙上一層渾沌不明的薄霧。

於公，他有他的傲氣跟優雅，於私，他是一位極沒自信卻極力想隱藏的人。

他在一個處處被打壓的環境下長大，別人說什麼他都吸收得很徹底，也因為是家中唯一的男性，從小就被寄予厚望，也被嚴厲地要求，當他做得不夠好就會被說：「是男人你就得強壯起來啊！」「不要當個孬種！」「不中用的東西！」

他不能表現無能，當他遇到問題時，只要想發問就會遭拒：「不要再問我這些蠢問題，你怎麼不學聰明一點？」「有什麼好問為什麼的，照做就對了！」

他不可以表現蠢笨，當他考不好，就會被說：「考這種成績，丟人現眼！」「你還好意思回家喔？」「我的錢都白花了！」 他不能表現不如人，當他為一些事情感到難過時，總是被說：「哭什麼哭，你們家死人喔？」「男子漢大丈夫，有淚不輕彈！」

他不能表現脆弱，他很習慣這些禁令，但同時也感到壓抑和煩悶，可是他馬上就會振作起來，因為他不敢不夠好，也不敢提出要求，更不敢去反對，常悶不吭聲，以大家的期望為期望。

這種如傀儡般的生活，讓他喪失自己的感受，在外，他的能力很強，謙遜有禮又優雅有品，但在感情世界裡，他卻是一直受挫，沒有自我的他就像神隱少女裡的無臉男，一心只想著對方喜歡什麼、對方想要什麼、對方會不會對自己不耐煩⋯⋯當他內心一直往對方去設定，他就完全喪失自己。一方面希望對方開心，另一方面也希望總有一天，對方能夠知道他也需要被貼心地對待，只可惜對方在被他慣壞之後，最終下場就只會被當成予取予求的提款機和工具人！

他想跳脫交往初期那種「謙遜有禮」「壓低姿態」「亦步亦趨，擔心配不上對方」的自卑心態，卻又反向吸引對方來壓榨他，就連原本沒有任何要求的女子，也被他餵養成無限上綱的貪心女。

他常把對方慣壞，引發對方最貪婪的那一面出來，他不曉得問題出在哪裡，只覺得當對方說：「當你女朋友好好！」「你好強喔！」「你怎麼都知道我要什麼？」「我從來沒遇過對我這麼好的人了！」一旦這樣的迷湯灌下去，他就會赴湯蹈火地去滿足對方的需求，任對方需索無度，還覺得做得不夠好！即便有時候他累了、煩了、不想做了，也不敢跟對方說。 他原本想透過戀愛關係，解決孤單的問題，卻越來越孤單。

生命中的缺讓他招架不住對方

這一切，其實都是他吸引來的。他痛恨權威，卻也需要權威，但更潛在的是這個權威如果用溫婉的方式下達指令，任他付出到天荒地老，他都覺得死而無憾。他痛恨被需索無度，卻需要嬌嗔和吹棒，所以他也「訓練」對方對他無比依賴，進而成為一個貧婪的人。

在完美的面具底下，他其實很自卑，生長在不斷被潑冷水的環境中，在這類型家庭中長大的孩子：完美、自虐、討好、自卑、社會化又扭曲。他從小透過付出行動來影響父母對他的感受，他知道怎麼做最圓滑、最得人疼、最容易被喜愛。

這些順從和討好的作為，隱藏在他的保護色下，因為按照對方的要求，這樣像變色龍一般的人際策略回應是最安全的。他容易吸引到另一個容易示弱卻極度自戀的人來壓榨他，而他也樂於隱藏自己在這些需索無度的要求裡面。

「來要求我吧！」正是他向對方明示、暗示出來的訊息。

在人際歷程中，這樣的孩子非常善於討好，也非常孤單，有時候想向對方提出要求的時候，就會感到罪惡感，或者「我不值得你對我好」的自我嫌惡感，當他想提出要求的時候，他就會使命必達地答應對方的需索，當他想要對方也對他體貼的時候，他就極力替對方著想，這種「一想到自己，就想著別人」，常常與自己背道而馳的習慣性思維，在華人社會常被視為美德。當他想到己溺就會有罪惡感，那就處理人溺吧，所以他會吸引到一堆需要他的人；當他想到己饑，就想到人饑，所以他就吸引了一堆貪婪的人，不斷掏空他！這種自卑的無臉男，容易吸引到自戀的貪食蛇女子對他施以虐待。

但也因為他急著要滿足對方需求，所以離不開對方，他一邊付出，一邊想著：「如果我不這麼做，對方就會不要我了。」「她這麼有魅力，一定馬上就跟別人跑了。」「她的臉垮下來了，我要怎麼樣才讓她再開心起來？」因為這些焦慮充斥在他心裡面，而他沒有空間想想自己，卻想極力排除這樣的焦慮感，所以當他急迫地要消除對方的不滿，這種急迫感跟自己的不安有極大的關聯。當他一偵測到對方的需求，就有他的用武之地，有他的用武之地，他就變得有用！

於是對方不能是個健康的個體，因為，一旦對方不需要他了，他就變得沒有用了，他害怕自己不夠好被看穿，所以要付出更多努力，為了制止心裡快速上升的羞愧感，他更加限制自己，服從別人，但在他感到累了，就更加看不起自己，認為自己沒用！

這種自我糾結，來自專制型的家庭經驗，美國加州大學柏克萊分校的發展心理學教授黛安娜．鮑姆林德創立父母教養方式理論，做為當代最著名的臨床心理學、發展心理學家之一，他針對六○年代和七○年代的父母及子女的互動進行調查，發展出教養風格與個體發展的相關理論，她將父母的教養方式分為四種類型，其中一類為採用「高控制、低情感」的專制型，父母傾向於他們有好的表現、長出有能力、負責任的部分，卻鮮少給予孩子情感的支持，當他們在情感上希望被回應的時候，就容易被潑冷水，被視為沒有能力和不夠好，這樣的互動方式，讓孩子長久下來也會在心中這樣對自己，他們習慣隱藏脆弱、自己處理脆弱，並且不讓父母看見，當他有期望時，就會出現「你一定會被嘲笑」「你怎麼這麼弱」「你不會被當一回事」「這有什麼好講的」等更加強烈的信念，一竿子就把他的需求推翻，然後他又在「害怕不被認同」的內心小劇場裡面掙扎，畫地自限。

一個人的內心，往往有光明面與黑暗面，如果他不接受自己的某一面，就只活出了一半。這些小孩，隱藏自己的脆弱和需求，表現出溫婉體貼、順從的大器模樣，遲早會被反噬。

圖為《當最親的人成為傷痕》書封。圓神出版社提供 佛洛姆曾在《愛的藝術》一書中提出：「不成熟的愛會說：『我愛你是因為我需要你。』成熟的愛則會說：『我需要你是因為我愛你。』」我們必須認識自己，才有機會以真正的自己和對方互動，因為成熟的愛不是壓榨自己才能成就，你得先遠離壓榨你的人，才有可能排除焦慮，獲取心理空間好好認識自己是怎樣的人！

（本文出自《當最親的人成為傷痕》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）