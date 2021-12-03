鄧惠文：以為愛到瘋狂？如何分辨什麼是控制欲

愛上癡狂男

什麼是掌控欲，什麼是愛？

男人追求女人時，如果女人表示：「我還不確定……讓我考慮一下再決定要不要跟你交往。」有些男人會繼續開朗地相處，等待下一次表態的時機；有些會悻悻然地走遠；有些卻會發動更強力的攻勢，彷彿鎖定獵物一般，讓人無法逃脫。我還聽過男人非常強勢的對不想跟他交往的女孩說：「妳根本搞不清楚自己需要什麼！我就是能帶給妳幸福的人！」

通常這種沒耐心又強勢的男人不太容易獲得女人的青睞，在戀情才剛開始萌芽的時候就已經如此主導了，如果繼續下去，誰能受得了呢？

當雙方的關係發展成情人以後，這類男性大多會成為掌控欲很強的男人。可是，偏偏也有些女性不以為意，願意跟這種沒耐性、掌控欲又強的男人交往。

沒有安全感才會想掌控一切

掌控欲強的男人，心裡隱然有種不安全感，只有好好盯著情人才能夠安心，他需要時時刻刻都看到情人，隨時隨地掌握她的行蹤。

通常這種控制欲很強的男人，來自於一個童年不太穩定的家庭，父母親從小就為他設下了重重限制，並不鼓勵他放手自己去做，從父母的身上，他也感受不到充分的愛。

這樣的成長經驗使他長大之後，會藉由掌控，來讓自己擁有被愛所包圍的感覺，如此一來才可以讓他獲得安全感與存在感。

喜歡掌控女人的男人並非對人不好，通常也不會虧待情人，只不過他必須小心翼翼地緊盯著情人，就怕情人有太多的自主性，甚至離開。

被掌控並不見得是被愛到癡狂

女人愛上掌控欲強的男人，可能從一開始就是個誤會。因為當男人開始展現他的掌控欲望時，女人經常會產生一種錯覺，以為這種掌控是男人愛她愛到癡狂的表現！

自以為活在電影情節中，認為對方強烈的情感代表他受到自己強烈的吸引。「都拒絕他了，他還來找我，表示他真的很愛我，他的眼裡只有想要我這件事……」卻忘了這也可能代表他不尊重女人的表態和選擇。

圖為《非常關係》書封。皇冠文化提供 我們需要學習區分掌控與愛，如果混淆了掌控與愛，可能成為掌控者的籠中鳥。在正常的感情中，需要適度的自主與空間。瘋狂追求的男人，不一定是真命天子。

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