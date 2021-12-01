越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

不在我們人生出現過的恐怖情人

今天早上的記者會，高嘉瑜立委說： 「在我人生的成長經驗裏面，可能沒有遇過類似這樣的人，所以在當下第一時間，我自己非常驚慌失措，也是非常害怕。」 她說過去被保護的太好、太相信別人。相信別人是我們的本能，但絕大多數人的生命經驗中，很少和有人格違常的人交手。即使你有，你也認不出來。但沒有關係，我們要學會保護自己。

高委員今天的談話，在卡普曼三角(Karpman drama triangle)中，她在這段關係裡，有三種角色切換著，受害者、拯救者、迫害者。 「我識人不明」、「覺得自己丟臉」。 她說：「我的形象都是很正面、陽光的形象。所以…身為公眾人物，第一次，我也不知道該怎麼處理，也沒有讓家人知道」，她可能是受害者，也可能想當拯救者，但這樣是無法從恐怖情人中逃離的。

自我形象可能害了你，這個狀態下，你拯救不了誰。親密關係裡，不需要誰拯救誰，每個人都是獨立的個體。當你覺得自己需要「被拯救」或是要去「拯救」別人時，這段關係，可能不健康。你要回頭想想，定義自己在關係裡面，你到底想要什麼？而這段關係發展至今，每次的爭吵和錯誤中，你都選擇了什麼？選擇原諒他？選擇都覺得是自己的錯、選擇聽他的。你有沒有問過自己：「我的價值觀和信念，到底是什麼？」還是他說什麼就是什麼？

人和人的界限

在心理學書籍或是心理諮商或是精神科醫師，常常我們會說「界限」，無論是恐怖情人、或是感情勒索，很多都是「界限」模糊了。別人越界，而你允許。

這背後，當然也有社會文化的影響，女性所承受的壓力相對男性多很多，譬如常見的「離婚很丟臉」、「帶球懷孕丟臉」。這種覺得「丟臉」的心態，常常就是縱容這些恐怖情人的行為，因為「怕丟臉」就是你的軟肋，就是恐怖情人可以予取予求的武器。

你越是看起來成功、看起來「好」、看起來光鮮亮麗，你就越容易成為被操控的對象。

人和人的界限，從小到大，都沒有人教過我們，甚至，你可能不明白。我們對「界限」的學習，都是來自於原生家庭。而原生家庭裡的依附關係，就是我們對界限的定義。你不清楚你交往對象的界限如何，如果你覺得他越界了，一定要有所警覺。

你要先愛自己，才能去愛別人。

我之前在podcast裡有談過，不要去追求「真愛」，「愛情」不會解決你現在的問題。如果你的「內在小孩」有所缺損，不是找一個人去愛他。每一個長大的人，都有能力愛自己心中的內在小孩。當你有給他足夠的愛時，你就可以維護好自己的界限，你不再允許別人假藉愛你的名義，行傷害你的事情。

你自己先獨立了，你才真的學會愛。沒有他，只是孤單了一點，只要活著，你一定可以找到下一個，沒有非這個人不行。

從你的認知先調整起，絕對不要有「在一起那麼多年了…」，這個想法，那是沉沒成本。有時候，要用我們的理性拉我們一把。他一定都會說都是你的錯，愛情沒有對或錯，只有適不適合。即使是錯的，那也要你願意調整才算。不要被洗腦成「對，都是我的錯，只要我改了，我們的關係就會好」。

關係是兩個人的事情，不會都只有你要改。

永遠永遠不要先責備自己，不是你的錯。高委員在這段記者會，還是不時出現自責的語句，看起來真的很讓人心疼。

不是你蠢、不是你笨，而是這樣的人太壞，利用人類相信別人的天性。

一旦你發現，就要立刻行動

我之前有寫過一段話：「不要再問為什麼，要問接下來到底可以做什麼。」

「為什麼是我？」是常常我們面對低落情緒時最常自言自話的小聲音。它會不斷地迴響、而且放大聲音尖叫，讓人很不舒服。我後來理解到，當人們問「為什麼」時，通常不是真的想要知道原因。

面對恐怖情人，你能做的就是「快點離開」。 相信我，你總會再遇到下一個對象。你可以先重新再學習如何愛自己。 高委員在這段記者會也說了：「會有很多人了解你，理解你。」、「勇敢面對，說出來。會有人給你力量」。

所有的隱忍、等待、怕自我形象傷害，都只會讓狀況惡化， 你的包容和退讓，是不會讓惡狼變王子，而浪子回頭的美好故事，就只會在電影而已。

目前的跟蹤騷擾防制法今天已由總統簽署了，保護自己、保護你愛的人。

如何安全分手？

王俸鋼醫師在《渣男，病態人格》一書中，寫到下列幾點

● 風險就在你身邊

● 提高警覺不鬆戒

● 減少對方的挫敗感：你沒有不好，但我也不想要改變，走不下去，所以想要結束

● 感情沒有誰對誰錯

● 讓對方的支持系統發揮作用

● 延緩和新對象交往

● 找個年長或同性的人當緩衝

● 知道對方處理挫折的能力

● 用盡洪荒之力，保持距離

● 及早分手是鐵則，危險總在分手後

我做成了懶人包，讓大家可以隨手攜帶。給需要的人。

結論

人格違常無法逃避司法，吃身心科的藥，不會是傷害別人的藉口。 廣大的鄉民們，也不要指責精神科會讓犯罪的人不用受罰，那是不可能的事。如果你有朋友、家人陷入這樣的關係裡，要鼓勵他們打打113專線。

和所愛的人建立親密關係，那是每一個正常人都會有的本能。 你會找到更好的。

面對自己最脆弱的那一塊，無論是你的生病、你的性向、你的失誤、你的失敗、你的能力不夠；那都是你

面對自己的脆弱，那才是真勇敢。高委員，妳不蠢，妳是一個很勇敢的人。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

（本文出自析心事務所《如何安全分手，離開恐怖情人？》，未經同意禁止轉載）