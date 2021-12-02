我的男友不是真的愛我 而是打算將我變成一個廢物

一個女孩在大學入學式迷路，遇到一個學長，酷酷解決她的問題。這是很多人夢寐以求的校園戀愛場景。但《致賢南哥》不是這樣的作品。這不只是帥氣學長跟傻白甜女孩的戀愛故事，這是一個女孩被男人徹底剝削到失去自己的故事。

一個女孩在大學入學式迷路，遇到帥氣學長，酷酷解決她的問題。這是很多人夢寐以求的戀愛故事場景。但《82年生的金智英》作者趙南柱的短篇小說〈致賢南哥〉，絲毫不是這樣的作品。

這不只是帥學長跟傻白甜女孩的戀愛故事，這是一個女孩，被男人徹底剝削，直到失去自己的故事。

當他所有的行為，都宣稱是「為我好」

賢南哥所有的行為，都是為了我好而出發的。

女孩開篇第一人稱，說這是我的故事，賢南哥跟我求婚了。但是我想要離開他，這是給他的信。接著，她在信中細數兩人交往十年間的所有回憶，校園相遇場景、陪伴讀書、認識彼此朋友、畢業舞會，出遊騎腳踏車……這些理應甜美的交往回憶，卻隨著她的敘事，漸變恐怖極端。魔鬼藏在細節裡，當讀到最後，我們才都知道她遭遇了什麼──或許還稱不上恐怖情人，但至少是極端控制慾的戀愛對象。

她一面回想，才發現這些交往點滴，到頭來，都是男友「為了他自己」而鋪陳的大好人生，卻還堂而皇之的，將這一切都說是「為她好」。

在新生入學那天，她寫道：都二十歲的大人了，我竟然還在學校迷路，不停原地打轉（中略），你直勾勾的瞅著突然冒出來，詢問工學院在哪裡的我，接著以既不嘲笑也不親切的口吻說了句「走吧，我也要去工學院。」我打算向你道謝，卻始終開不了口，直到你抽走我手上的筆記本，確認最後一頁的課表，闊步走進大樓。我一邊喊著「請把手冊還給我」一邊跟上你的腳步，等於是你送我進教室的。

在「賢南哥」的幫助下，她順利展開大學生活。替她選課，替她介紹人脈，陪她參加活動，整天溫馨接送。這些行為，也漸漸讓她無法自己作決定，完全依賴男友生活。

他替她在自己的畢業晚會挑選衣服、訂高級美容院，希望她打扮得像配得上他的女性。陪她讀書，制定詳細計畫，從補習班接送到讀書中心，希望她考上公職。當她吃不下，也強迫她進食，是希望她健康。而後來她也發現，當初男友如此希望她當公務員，其實也只是為了方便陪他四處調職。

「只要我說不想補習，不想當公務員，你就會說，這都是為我好。我無話可說。有一次補習班下課後，我沒有走到停車場，而是從小門出去，對我而言，那是一次強烈的叛逆行為，我只要想到等等又要被你拉去紫菜飯捲餐廳，照你指定的餐點吃遲來的晚餐，然後被你拖著走進讀書室，就比死還痛苦。」

但當她選擇離開，逃進附近一家電影院，買票坐下半小時後，男友卻冷不防出現在她身旁。他靜靜地說：「錢都付了，就看完吧。」

她發現自己根本沒有辦法逃開。

「後來我才知道，你看了我的信用卡交易紀錄，知道我跑到電影院。過去我們分享的所有帳號密碼、學號、員工證號碼、身分證字號，都被你當成自己的背下來。那時候我不是沒有朋友也沒有工作嗎？要是我有個萬一，也沒人知道，但你對我的個人情況了如指掌，所以一方面，也感到很安心。」

「如今我才知道，你是基於自己調職的可能性很高，才要我當公務員。真的很無言，你好像完全把我當成你人生的附屬品了，但我也有自己的人生（中略），在社會上打滾，遇見各式各樣的人，見識到更寬廣的世界後，我才看見了自己的面貌：原來我的人生，一直都不是遵循我自己的意志。」

NOT ALL MEN：當男人說「世上男性都是禽獸，除了我」意味著什麼

她接著回想起大學的事：

教授從沒有私下找過我、也不曾問我個人資訊，他總用敬語稱呼學生，但你卻說教授一定另有企圖，還因此發脾氣，質問我：「你都不會不爽嗎。」你非常討厭物理學教授，說那不是對待學生的正常態度。是我太遲鈍嗎？其實在你說這番話之前，我一點都不覺得教授有任何奇怪之處。你說：「沒想到妳是這種人啊。」老實說，後來我旁聽根本不是因為教授，而是倘若我再假裝若無其事應課，好像我真的成為一個怪人。

「賢南哥」總是說物理學教授對她別有居心、說她的男性朋友很噁心、說首爾治安不好，男人都是下藥強暴女人的垃圾。這些話語，也讓她認為，在這個世界上，除了父親外，就只有賢南哥是真正為了我好的男人。現在回想起來，根本就是自吹自擂

在女性面前，部分男性習於將其他男性抨擊為「居心不良」，背後暗示著什麼？那些熱愛宣稱自己「安全」「可靠」「可信賴」的男性，真的如他們所說的真實嗎？事實上，這所謂「我是世上僅剩『好男人』」的說法，無疑正是在鞏固女性應受保護的迷思。（而比起「好男人」，我們要追求的，從來不是鼓勵 #notallmen 存在，而更應該是 #noneofmen ──沒有一個男人，有資格傷害女性。）

我的朋友都說，我能跟賢南哥交往十年，真不容易。真的嗎？在過去，我從來沒有想過這樣的問題。

直到現在。

故事的最後，女孩向「賢南哥」留下一封長長的信，向他告別。

後記：控制的愛，是一種愛嗎？

女孩漸漸長大，但相對而言男孩沒有。女孩終究發現愛情不是控制對方，而是彼此成長，選擇離開。

表面上看來，成長故事說完了，讀者到此闔卷。

但再往下一頁，後記裡，卻赫然發現趙南柱寫道：「打上驚嘆號後，我盯著最後一段許久，開始擔憂：假如姜賢南跟蹤我怎麼辦？如果他偷拍了照片或影片怎麼辦？就連腦袋出現這種想法本身，都另我感到苦澀萬分，因為現實生活中，這種情況屢見不鮮，不是嗎？」

在小說中，敘事者並沒有質問自己在這段期間的愛情，有多少成分是快樂的。這種被強迫與控制的愛，也是一種愛嗎？當愛裡有剝削，是否就是恐怖而不純粹的。

故事將近末端，女主角回憶兩人最快樂的事情，是彼此都喜歡騎自行車。「蟾津江自行車道真的很美，在陽光照射下閃爍的河水、迎面彿來的微風都讓人記憶猶新。在罌粟花田小徑時，我們運氣好，碰上花開的時節，那是我生平首次見到罌粟花。食物也都非常好吃。」

這樣短短的描述，看不見她對「賢南哥」的愛，但也讓我們思考，到底這整段「被控制的十年」，她快樂嗎？

閱讀的時候，我不斷想起楊婕〈我的第一堂女性主義課，是大學時期男友教我的〉，故事最後，她悠悠回憶：

如今八年過去了，我沒有忘。八年很久嗎？忘不了就代表不久。可是在那之後，我再不曾有過那麼安穩的生活。後來交往對象幾乎個個都會劈腿、說謊，才發現他還是有一種老派的好處。就算是非常可怕的愛，至少全心全意，如假包換。

這是後話了。

控制的愛，是一種愛嗎？趙南柱沒有明確的答案。或許承認「自己曾經很深的愛過」，對女主角而言，會是痛苦的──這是不是代表她也習於（甚至熱愛）被如此對待──這樣的自己，是值得再被其他人所愛的嗎？

無論如何，〈致賢南哥〉極其細膩描寫女性對親密關係的掙扎與痛苦。

這是美其名為浪漫愛實則單方剝削的故事，這是被包裝成婚姻幸福快樂的十年關係故事。這也確實是個血淋淋又真實的戀愛故事。這從不完全是虛構小說，而是側寫世上好多女孩的真實人生。

趙南柱本人，曾寫過《82 年生的金智英》、《她的名字是》。對於這一個又一個的悲傷女性故事，想法是絕望的嗎？

後記中，她這麼寫道：

我經常思索有關「身為女人而活」這件事，經常對大家所說的無可奈何、沒什麼大不了，視為理所當然的事情感到懷疑。儘管我不相信「大家從此過著幸福快樂的日子」的完美結局，但我也願意相信，那種完美結局，不會只是天方夜譚。

我們也要相信，不論你是否曾被伴侶深深傷害過，不論你是否曾經質疑過自己是不是「踩在受害者位置上」，不論你是否曾自責「這都是我活該」，你都要相信，你是值得被尊重的。

要好好生活下去。

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