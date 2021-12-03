拒絕求婚七年後與母親的閣樓對話 她騙不了自己的心

在喬的眼裡，婚姻從來就不是女人唯一的歸途。當青梅竹馬羅禮向她求婚時，她立刻拒絕了。大家都認為嫁給帥氣多金的男孩再好不過，可是那又怎樣？對喬來說，她心心念念追求的，本非婚姻，而是自由。

你的童年，或許也有一本《小婦人》。它的作者是露易莎・梅・奧爾科特 (Louisa May Alcott) ，故事敘述南北戰爭時期，馬區一家四女兒的故事。時光流轉，直到今天，我們還是可以從小婦人的身上，看見一些自己的影子。

這次，讓我們來聊一聊主角喬 (Jo) 吧！其實，熱愛讀書寫作的喬，就是作者露易莎的自我投射喔！

在《小婦人》電影版《她們》中，喬這個角色由《淑女鳥》女主角瑟夏羅南 (Saoirse Ronan) 擔綱演出。如果你喜歡以女性成長為主軸的《淑女鳥》，你一定也會喜歡《她們》。

我建議你，到時候就搭自己的船出航，除非嘗試了自己想要的生活，不然別回來了。-喬《小婦人》

喬， 19 世紀的非典型女子

相較於行為舉止優雅端莊的瑪格 (Meg) ，或是害羞嫻靜的貝絲 (Beth) ，甚至是愛撒嬌的艾美 (Amy) ，喬「就像是個男孩子似的」——她直率、狂放、果敢，儘管常被指點不夠淑女，也並不在意。

一頭濃密長髮是她外表的亮點之一，但通常被她紮入髮網中，免得礙事。——《小婦人》原著小說。

喬不太關心外表如何，也不擅長梳妝打扮。她的裙擺常被爐火燒出個破洞，她也一副無所謂；或是不小心將瑪格的頭髮燒壞。有次，羅禮在舞會上初次遇見喬，他邀請喬與他共舞，卻被喬拒絕。

喬：「我的裙子燒破個洞，瑪格叫我不要亂動，就沒人會注意到破洞。」看見了嗎？是大姐瑪格要求喬小心翼翼的，說不定喬本人一點也不介意呢。

喬：「我喜歡男生的工作、遊戲和儀態。」

如果你看過《她們》預告片，或許對這幕有點印象：當羅禮向朋友介紹四姊妹時，大家都靦腆地露出微笑，只有喬自信地頷首。從這些小地方，都可以看出喬和其他女孩，有那麼點不同。

喬：愛情，不是女人的全部

無論是以前或現在，女孩常被賦予這樣的期待——端莊、溫柔、體帖與順從，然後進入婚姻、成為賢內助，大姐瑪格正好符合這個論述，也因此和外向奔放的喬形成對比。

瑪格：「喬，不要再說這麼粗俗的話了。」

喬：「我喜歡可以表達情緒的強烈字眼。」

喬一向看不慣瑪格將婚姻視為人生目標。她熱愛寫作，夢想成為一位作家。在喬的眼裡，婚姻從來就不是女人唯一的歸途。

我厭倦聽到大家說愛情就是女人的全部，我真的聽得很膩。

因此，當青梅竹馬羅禮向她求婚時，她立刻拒絕了。儘管身旁每個人都認為嫁給帥氣多金的男孩再好不過，可是那又怎樣？對喬來說，她心心念念追求的，本非婚姻，而是自由。

喬：「我要走自己的路。」

馬區姑姑：「沒有人能走自己的路，特別是女人。」

路很多，喬選擇了不好走的那條。說真的，也不可惜，只是辛苦點。

成為自己的同時，你也可以脆弱

喬是一位堅強的女孩。她不太會哭，在四姐妹之中，一直扮演著樂觀果敢的角色。其實，在一個堅強的人背後，往往需要獨自抵抗許多脆弱與憂傷，才能昂首站在大家面前。

當家裡急需用錢時，喬自願剪去一頭秀髮，惹得眾人一陣驚呼。喬說，沒關係的，頭髮再留就有了。然而，在母親和姊妹面前看起來輕鬆自在的她，卻在夜深人靜時，一個躲在樓梯間落淚，為自己剪去的頭髮感到不捨。喬是陽光般的存在。雖然她有時耀眼過頭，母親和姊妹希望她「乖一點」，但如果家裡沒有像喬這樣的角色，相信會黯然許多。

於是，喬曉得，即使自己有些疼痛，也該堅強起來，點亮她們的家。又像是愛情吧。喬拒絕羅禮的七年後，她和母親在閣樓對話。

喬：「如果他再跟我求婚，我可能會答應。」

母親：「但你愛他嗎？」

喬：「這無關愛不愛，但我真的好寂寞。」

喬騙不了自己的心——她不是真的喜歡羅禮，也不是真的需要婚姻，她只是害怕獨自一人。

像喬的那些現代女性們

對信念產生懷疑，很常見。就像不婚主義的喬，也對自己產生矛盾。

於此，我們也可以試著反思女性主義的意義。你眼中的女性主義者，是什麼模樣？強勢、獨立、驕傲？渴望事業有成、排斥婚姻，才是女性主義者嗎？或是什麼樣的人，才夠格談女權？

女性主義，渴望打造的是多條淵遠流長的陰性路徑。每個人的生命經驗都不一樣，因此擁有多元的視角。始終不變的是，女性主義從性別出發，核心是平等、接納與尊重。你不必非得是某個模樣，才稱得上夠格的女性主義者。

像是羅珊・蓋伊在《不良女性主義者的告白》一書說：「女性主義並不完美，卻盡可能為正在改變的文化氛圍指引方向。女性主義實實在在地幫我發聲。在這麼一個有太多聲音需要被聽見的世界裡，女性主義讓我確信自己的聲音是重要的。」

女性主義的最終目的，就是無論性別為何，每個人都可以自由自在地成為自己。

女人有自主思考力，有靈魂，也有感情。女人有野心，有天賦，也有美貌。

愛得像喬一樣：你會寂寞，但你不為婚姻將就。

走得像喬一樣：你會脆弱，但你不因困境放棄。

活得像喬一樣：你會疼痛，但你不被框架束縛。

成為你想成為，成為你自己。像喬，非典型女子，不乖不壞的 Handsome Lady 。

喬：「我就是喬，永遠不會有其他樣子。」

本文由女人迷授權，原文連結請點《她們》愛得像喬一樣：我脆弱，我寂寞，但我不為婚姻將就