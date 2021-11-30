享受極地旅遊的她：做一個母親，也可以不放棄旅行

理想與現實真的只能妥協嗎？專訪Sylvie，我們在她身上看到許多選擇從來都不是「犧牲」，而是「豐盛」，在不同的身份轉換中，她是如何往自己的理想之路邁進呢？

你有想過，極地旅遊探險，可以成為一種職業嗎？如果你對極地旅遊也有憧憬，你可能會好奇，什麼樣的特質才適合這份工作，而極地旅遊的生活型態又會是怎麼樣呢？

「極地旅遊就像是浪人生活，」台灣首位女性極地旅遊探險員 Sylvie，不假思索地說，話語中帶著她對極地生活的熱忱。

從小就喜歡旅遊的 Sylvie，很早就立志往相關產業發展，家人朋友曾說，你這樣像顆浮萍，真的好嗎？Sylvie 想，試了才知道。畢業後，她毛遂自薦，踏入旅遊產業。

在一次機緣中，Sylvie 有了機會到極地實習，在當時的旅遊業中，是鮮少的經驗，也讓她之後的職涯與極地緊密連結，承接許多相關工作，如，觀光推廣，旅遊業務，甚至加入旅遊探險隊。

特別的職涯經驗，也讓 Sylvie 面對許多外界質問。觀念較為保守的旅客曾問她：「你一個小女生，怎麼會在這工作？很辛苦，外面那麼冷，你的家人 OK 嗎？」她說，她並不柔弱，也不怕冷。在這份工作裡，不免也有些刻板印象，認為極地工作不適合女性，不然就是從事此行業的女性個性彪悍，較為衝動。

會有這樣的印象，是因為極地旅遊探險隊，男性組成更多，甚至有極地科學家。然而，在這樣的職場環境中，一位德國籍隊長安雅（音譯），顛覆了有別於過往的既定印象。

「她很和善、溫暖，但當有人越界時，她會讓你知道不可以。那不是兇，是堅定。」Sylvie 從安雅身上，看到女性領導者發揮的影響力，她不需要強硬強壓，而是透過理性溝通，以柔克剛，將決策闡釋清晰，用行動說服他人。這樣的特質，也讓質疑過她的男性，放下成見。

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你無法改變別人的時候，就調整自己

Sylvie 提到，極地旅行探險工作，最大的挑戰其實不是來自極端的環境氣候，主要還是來自於人的協調溝通。

她娓娓道來，某一次由於氣候、行程等因素，船隻無法順利航行至南極圈，船上的乘客，有律師、有法官，認為自己被騙，怒火中燒。在旅客幾乎是華人的清況下，Sylvie 擔任起溝通橋樑。「極地探險員的工作，不只有開船、講解，還需要與乘客溝通，」在眾人的指責聲浪中，Sylvie 重振旗鼓，擬定新的行程方案，雖然飽受壓力，卻也磨出 Sylvie 的能耐。

極地探險員在航行中，需要長時間面對同一群人，雖然是旅遊，以客為尊，但極地的外在條件隨時會變，也必須要盡快與乘客產生新的共識。在這樣的過程中，不免有些夥伴難以承受，Sylvie 提到，隊長會請夥伴處理好自己的負面情緒再出發，因為一旦上了船，是無法任意逃開的，唯有靠自己調適排解。

你無法改變別人的時候，就調整自己。

然而，也不是每一次調整，都如此順遂，在職涯路途中，不免有讓 Sylvie 感到挫折的地方。她笑說，最大的挫折之一，是在第一份工作被升遷。

在台灣，管理職往往是交給能力好的工作者，獎勵型升遷。但是管理與獨立工作截然不同，不再是單打獨鬥，而需要帶動整個團隊，讓所有人都願意為團隊目標付出，同時也需要進行部門內外溝通。不僅要把事情做好，也得花更多時間做人。

經過 3-4 年的主管職經驗，Sylvie 漸漸發現自己喪失對工作的熱情，尤其當不同部門夥伴的目標難以一致時，「我也可以同流合污，把自己變得不是自己喜歡的樣子。但，人生是你自己的，與其一直糾結，一轉身，就海闊天空。」她決定在自己討厭這份工作之前，選擇離開。

也許這樣灑脫的性格，旅遊這個職業是療癒 Sylvie 的最佳解藥，或許有些人事難盡，但每次旅遊都是面對不同新的人、新的事物，職業倦怠也從來不來自於旅遊本身。

修復自己的方法，就是再次旅行。Sylvie 最喜歡的，就是一個人安安靜靜地待在東格陵蘭。有別於南極的觀光擁擠，此地沒有太多動物，周圍盡是諾大的冰川、冰山還有極光。當下，Sylvie 讓自己浸淫在冰山剝落的聲響之間，讓內心漸漸平靜。

做一個母親，也可以不放棄旅行

旅遊業在 Covid-19 的肆虐下，讓 Sylvie 與夥伴，有了一個不同於以往的生活節奏。「之前，探險員的人生是追著太陽走，」Sylvie 笑著說，所有的旅遊都是當地的夏天，當南極的行程結束，一個月後轉戰北極，此外 Sylvie 還有其她推廣工作。

但在這次的疫情下，Sylvie 與先生決定邁入人生下一個階段，一個與她先前的生活截然不同的變化——成為母親。

「我現在都開玩笑，我是斜槓辣媽。」會說斜槓，是因為 Sylvie 期望新的身份，是更加豐盛她原本的生命，而不是犧牲。雖然確實因為孩子，又加上疫情，暫時無法說走就走，但 Sylvie 與先生仍會安排外宿旅遊，找到三個人的最大公約數，為生活創造儀式感。

Sylvie 給人的感覺一直是很做自己，但說起「做自己」她笑說自己其實仍有包袱，即使家庭教育開明，但在主流社會的影響下，仍不免有些價值觀念束縛著她，例如，她的年齡，在台灣社會脈絡中被認為屬於晚婚，結婚後又會被問她什麼時候要生小孩，成為母親後，又被要求要有當媽的樣，Sylvie 承認她還是會在意這個言論。

「我懷疑我有產後憂鬱症。在親餵孩子的期間，別人一句無心的：你親餵小孩怎麼還跟你不熟、小孩是不是沒餵飽、乳汁是不是不夠，都讓我備受打擊、挫折感很重。」這些言論讓她自責是不是缺乏母愛，所幸在神隊友以及和小孩日益親暱的過程中，漸漸找回自信，不久前 Sylvie 還和先生說：「我們可以再生第二胎！」這樣的想法連她自己都驚訝，但在新的身份中，Sylvie 感覺快樂與幸福，「現在有小孩我很開心，希望我可以成為她的模範，以我這位媽媽為傲！」

這一路身份轉換，在不同經驗之中，她不斷摸索學習如何「成為自己」，對 Sylvie 來說，「成為自己」是隨時隨地都覺得輕鬆，沒有壓力的狀態。

「每個人都是不一樣的，不一樣的人成為母親，就是不一樣的母親。」主持人婉昀提到，這也是為什麼女人迷希望透過專訪不同女性的故事，擴張大眾對母親的想像與定義，也讓即將成為這個身份的人，知道自己也可以活出自我，在家庭與自己之間，不是只有委屈犧牲，每個人都可以成為自己理想的模樣。

創造儀式感，享受日常

面對身份與經驗的轉變，加上疫情影響，現在無法像過去自由出國，然而 Sylvie 依然沒有中斷她的生活體驗。她說，她喜歡住飯店，也喜歡到咖啡廳沉澱自我，偶爾她還會俏皮地假裝身在國外，或是偽裝成商務人士入住飯店。

Sylvie 透過生活中的小儀式，給自己一個角色扮演、享受日常，不只在生活上透過氣味、溫度，回想愉快的回憶，也會刻意創造樂趣，沉浸其中。

在這段時間裡，Sylvie 也多了一個過去較少的體驗——追劇。過往四處旅居的狀況，較少有時間觀賞影視作品，在這段其間，有兩部戲劇令她感同身受。第一部是韓劇《產後調理院》，講述女主角事業頗有成就，但因為懷孕、入住月子中心，開始有了不同的生活體驗，這讓當時深受產後憂鬱症所苦的 Sylvie 有個抒發出口。另外一部則是《找我經紀人》透過劇情中的快速工作節奏，讓 Sylvie 可以感受到過往的工作強度，也讓燃起過往的幹勁。

最後，Sylvie 提到，每個人每天都要給自己一段時間，不是睡覺、不是滑手機，可以是運動、聽音樂、喝咖啡，讓自己慢下來，就算是在咖啡店純粹發呆看別人也好，全心全意地和自己相處。「不要覺得抽不出時間，或不做什麼事情不自在，就是什麼都不做，留一個時段給自己。」不用管別人怎麼想，去做一件你自己覺得快樂好玩的事吧。

本文由女人迷授權，原文連結請點專訪台灣首位女性極地旅遊探險員陳芊華：做一個母親，也不放棄數位遊牧旅居