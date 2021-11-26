愛上女作家的他最後成了她妹婿 錯過幾回卻誰也沒負誰

世上沒有理想愛情，只有屬於自己的親密關係。我遇見你，在介於女孩與女人的年紀。有一種關係，是喬與羅禮。我們不必符合世俗期待，不必走入婚姻，就懂得如何去愛。

我遇見你，在介於女孩與女人的年紀。

喬與羅禮，相識在一場舞會。男生邀請女生共舞的社交場合，畢竟太不適合喬，她拉開小房間的布簾，想要躲進另一個世界。

初次見到羅禮，就在這裡。羅禮有一頭自然捲，眼神清澈，雙手輕插在褲子口袋，看上去有些文弱。喬則相反，她率性而為，挑戰那些對女孩的世俗規範，想往哪就往哪，不怎麼在意別人的目光——何必在意。

這樣的喬，裙子被燒破了洞，也不是什麼怪事。羅禮帶著喬，說那我們到走廊跳舞吧，就沒人會看見妳的裙子發生什麼事。

有點詼諧的浪漫吧。或許正是因為羅禮的特別，喬沒將他視為一般男生，而願意與他成為至交。

在走廊上跳著狂野舞步，從窗外望進去，能看見其他人，而無論他們有多優雅端莊，都無所謂。這個狹窄的走廊，才是我們的世界，其餘地方發生的，都與我們無關。

羅禮傾心了。像喬這樣的女孩，他願意耐心等待。而這段關係，並不好愛，他得摸索著，一步步試探。在喬需要幫助時，出手相救，喬會給他一個擁抱，然後沒有然後，僅止於此。

喬：「你真是個好人！我要怎麼謝你才好？」

羅禮：「再撲到我身上來，我還滿喜歡的。」

——《小婦人》原著

隨著逐漸長大成人，羅禮也開始心急，而喬的抗拒讓他心碎。「喬，我從認識你就愛上你，我無法克制自己。」羅禮追著喬走。像從前那樣，喬總是走在前頭，頭也不回，他跟著她，他就喜歡她瀟灑的背影和步伐。是喬，帶他認識馬區一家，領他走出那棟華美卻空洞的房子，他因此不再寂寞。

他願意給喬他能給的，偏偏他能給的，喬並不想要。「如果我們真的結婚，會是場災難。」喬說，她不喜歡他的上流社交圈，他也終將受夠她成天埋首於寫作。「我們會成為怨偶。」喬不願為了婚姻，放棄她想要的未來。

羅禮：「喬，我會好好對待你。」

喬：「不行，我不行，沒辦法。」

既然喬沒活在框架內，他們的關係也不必是。不是一定要誰娶誰、誰嫁誰，我們過著各自人生，從小就辨識了彼此的氣息，偶爾相互倚靠，理解對方的奇怪與可愛，再無遺憾。

我們是彼此的紅粉藍顏，無論是愛情或婚姻都太過沉重。我願意愛你，以朋友的方式，而不願意承擔任何一點失去你的風險。

我是我，你是你。我們錯過幾回，卻誰也沒辜負誰。擷自IMDB

多年之後，他們再次遇見。當喬終於正視這段關係，晚一步地，羅禮已經成為喬的妹婿。

「你說得對，喬，我們不適合在一起。」羅禮對喬說。他更成熟了，外表如此，心也是。

那封寫給羅禮的親筆信，終究沒到羅禮的手上。或許喬是有些遺憾的吧，但並不可惜，畢竟她知道自己對羅禮的感情，是友情的再昇華，卻始終不及愛情。

我是我，你是你。

我們錯過幾回，卻誰也沒辜負誰。

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