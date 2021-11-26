一篇小學五年級的作文道盡人生？親愛的，你把願望搞錯了

世上有92%的人，發現他們終於完成願望時，人生卻已走到盡頭！

「想在這個世界活下去，你就要學會這些東西」

之所以想寫這篇文章，是因為我看了一篇小學五年級學生寫的作文，作文題目: 「自殺的公主」。作文的結尾是這樣寫的:「這位一直想自殺的公主終於自殺成功了，這是她這輩子第一次完成自己的願望」。那麼這位公主為什麼想要自殺呢？因為她每天都被逼著學習德文、英文、日文、韓文，還有禮儀，她根本不想學這些東西，她只想去玩，但爸媽告訴她: 「想在這個世界活下去，你就要學會這些東西。」

「那我為什麼要活下去呢？如果活下去就是無止境地做不想做的事？」於是她唯一的願望就是自殺，在不停地努力自殺，又不停地被保鑣阻止了一百次之後，她終於成功了，那一刻她終於感到開心，但她的人生也就此結束了。

好震撼，這小學五年級的作文，寫的不就是我們每個人的人生？

「努力地遵循社會規範，只是為了活下去，但到底為什麼而活呢？」相信很多人工作到夜半，好不容易可以上床睡覺前，都會這樣問自己，但明天一早醒來，又埋頭到無止境的工作中，想辦法賺錢養家養車養房，沒有答案的明天，就這樣惡性循環著。

你活了這麼久，卻逃脫不出一篇小學生的作文？

我雖然不是什麼好典範，大學畢業時，曾經一個月窮到只領5800元薪水，但我號稱「願望清單制霸達人」，截至目前為止的人生，從沒停下腳步，就是為了完成那長長一串的願望單。從國際得獎電影導演，蛻變成上海外灘商場總經理，接著又華麗轉身為科技公司CEO橫跨各種領域，經歷多種產業，只想跟你分享，從我的人生經驗找出三個成功法則，讓你從此時此刻開始，就朝著願望狂奔而去！

1。親愛的，你一直把願望搞錯了！

很多人都會說:「我的願望很簡單，就是想賺很多錢！」，也有些人會說:「我的願望更簡單，只要快樂就好！」我認為這些都算不上願望，頂多是達成願望時，附帶的紅利罷了！

以我自己為例，若你問我什麼時候最快樂？我會回答你:「當然是去義大利參加影展的時候啊！帶著新婚妻子，去阿瑪菲海岸，龐貝古城，吃PIZZA，流連在無敵美麗的海景中…」但這份無與倫比的快樂，其實是因為我達成了「電影導演」這個願望，才附帶而來的。

所以完成願望的同時，通常會為你帶來意想不到的價值，也許是錢財，也許是快樂，也許是名聲，也許是觸動內心深處的感動，所以我認為，「願望」應該是具體可達成的事情，唯有如此，你才能設定清楚的步驟和行動，去一步步達成。

賺錢或快樂，你關注的其實只是行動後的結果

如果一開始就把願望設定為賺錢或快樂，你關注的其實只是行動後的結果，這些結果可能來自千千萬萬種行動，但是當選擇太多的時候，我們很容易就迷茫了，不知該如何前進。

另外，我們常聽到一句話:「能用錢解決的事，都是小事」。所以你的「願望」千萬不該是用錢買來的，畢竟有價格的事物，往往沒有價值。

曾經有男性友人跟我炫耀:「我的願望就是有個超正的女朋友」，後來他花了錢，找了網紅伴遊女郎，身材火辣，臉蛋無敵，而且隨傳隨到，不管去到什麼場合總是對他百依百順，不管出席同學會，校友會都很有面子，願望是達成了，但心裡怎麼都不踏實，他失望地說:「用錢買到的願望，真的不會帶給你幸福感」。

那麼到底什麼才可以算是「願望」呢？其實願望千千萬萬種，可以是「我想開間咖啡店」「我想當上市公司的CEO」「我想隱居在海邊小木屋」，只要可以連結到具體實踐的行動，那麼願望自然就有大步向前，快步奔跑的可能性！

2。願望不是一種想像，而是一種學習

當你有了具體的願望之後，你要做的第一件事，就是要問自己:「這真的是我的願望嗎？」你可能會覺得很奇怪，甚至有點生氣地說:「就跟你說這是我念念想想千百回的願望啦！」

一旦開始實踐願望，你將會發現真相永遠是殘酷的。以「我想開間咖啡店」為例，這應該是很多年輕人的夢想:打造一個夢幻療癒的空間，邀請各路好友來話家常吹牛逼，順便還能賺點錢，聽起來真是美好人生！年輕時我也不例外，跟朋友說好要去租一個倉庫，擺一些酷炫的家具，再想著趁拍片時邀請一些明星來光臨，瞬間就可以打造爆紅咖啡店！但當我們把願望開始落地執行之後，真正的問題才開始浮現。

誰沖的咖啡比較好喝？標準化流程怎麼做？如果咖啡師沒空來，誰能代替？作出來的咖啡有一樣品質嗎？倉庫裡面有老鼠，怎麼樣都抓不完，怎麼辦？家具看起來很美，但為了省錢買便宜貨，沒多久就壞了…各式各樣的問題浮現，然後我們才問自己: 「這真的是我的願望嗎？」但是頭都洗下去了，管他願望還是錯誤，都得要努力補救，後來越補越大洞，合作的夥伴差點鬧得朋友都當不成，很快地結束了這個實驗。

避免跟神燈許錯願 千萬要再三檢查

許下願望之後，千萬要再三檢查，以免跟神燈許錯了願望。好在願望不是一蹴可及的，你可以在實踐的過程中，持續學習如何達成願望。

我有個朋友的願望是「去日本生活」，但他調查了資料之後，發現要在日本工作，應該很難適應日本上班族文化，那麼唯一的選擇就剩下在日本創業了。一開始他選擇代購，但發現這生意不好賺，而且要常常回台灣，機票錢就花了幾十萬，後來他趁著作代購在日本到處跑的經驗，發現開日文補習班也許是不錯的選擇，於是找了便宜的大樓，布置成教室與宿舍，讓台灣學生可以在日本補日文，原汁原味的學習方式，全包式學費還含住宿，聽起來是一門特別的生意，也真的讓他實現了「在日本生活」的願望。

願望是可以轉彎的，只要你願意一直學習！如果你願意，每天都可以許下新的願望！但前提是，你今天要把昨天的願望完成！只有一步步地向前，你才能把看似不可能達成的願望，連結到你現在有的能力和資源，找出一條獨一無二的路徑，一步步走過去。

3。願望有多大，決定了風景有多美

我一直覺得，願望不會很難達成，比如我當上班族時，在看似無趣又重複的上下班過程中，我會設定一些簡單的願望，例如「挑戰一百天吃不同的午餐」，好讓上班生活不至於那麼無趣，但也就僅此而已，我不會成為一個更好的人，也不會因此覺得從此幸福快樂無比。

但當我的願望是「當上市公司的總經理/CEO」時，我獲得的成長幅度就完全不同了。某種程度上，願望是促進我們成長前進的動力，唯有透過願望的不斷刷新，人生的歷練才會越磨越香，看看那些定居在舒適圈裡的人，最後都活成什麼模樣？而願望越大，過程鐵定會越辛苦，但站在山頂看那海天一色的風景，絕對夠美麗！

為了走向「上市公司總經理/ceo」這個願望，我放棄了曾經的舒適圈，走向了上海，投入人生地不熟的職場，重新學習異地的「職場文化」:如何向上管理---老闆說的「好」到底是「好，你去作吧！」還是「好，我再想想」，你必須學習從老闆的眉毛角度和他放茶杯的角度，來判斷答案。

而向下管理，就更是要隨時把好人/壞人面具翻面戴---周末帶著部下喝杯小酒吃小龍蝦，上班要求按SOP達成KPI，私下說話時多稱讚部屬，開會時則嚴肅對事評判…這都是最簡單的部分，真正痛苦之處，是你必須培養可以背得起一座山的受挫力，被老闆罵:「你的團隊都是小學生嗎？還是聽不懂中文！」是常態，被HR約談:「你的表現不如我們的預期，薪水可能會作調整…」甚至是被警衛告知:「你的東西都收在紙箱裡了，自己去門口領吧！」一次又一次地挫折，我也是人，當然會難過，會低潮，拿起酒杯想:「原來我的能力就如此而已？」爛醉坐在嘔吐物中，喃喃自語:「人生大概就到此為止了吧！」

隔天醒來，清晨刺眼的陽光又激發了我求生的本能，「天要亡我，還不容易嗎？投降放棄，還不容易嗎？容易的事情，我可懶得接受！」把受挫力的技能點滿，自尊心的格子歸零，繼續追求願望向前走，就這樣跌跌撞撞，硬是當上了世界五百強集團總經理，後因疫情回歸台灣，更跨領域成為科技公司CEO。

那麼我看到了什麼風景呢？

以前電影導演的工作，讓我學會的是執行力，如何在短暫的時間壓力下，整合拍攝團隊和演員，達成預算內的拍攝成果，而CEO讓我看見的是，這世界上除了執行之外，背後更重要是如何讓這件事情「被發生」，你必須無中生有，從零到一，這考驗的是你怎麼思考整個商業模式的架構，拿著邏輯清楚的架構，去找到投資人，有了第一筆投資之後，再思考生態圈的上下左右夥伴，如何透過資源整合，策略聯盟，甚至是投資併購，來達成你想要的商業模式，最終朝向IPO之路邁進。

這條路看見的風景都是常人所不能見，你唯有當上管理層，知道所有商業背後的資訊和邏輯，才能鉅細靡遺地檢視每個環節，試圖在每個可能性的破口中，找到脫穎而出的路。

從什麼角度看世界，決定了你看到了什麼樣的世界。

如果你的願望夠高，你就會爬到更高的地方，看到完全不同的風景。當然攀爬的過程會很累，但一旦你開始爬，就會開始看到新風景，無論最後是否有爬到峰頂，都不再重要了，重要的是你曾經爬過，而且這條路，只有你自己走過，世界上絕不會有任何一個人，跟你爬過同一條路，看過同樣的風景。

我覺得這就是願望的力量，讓你成為一個獨一無二的人。讓此生的存在，從此有了專屬於你的意義。從此時此刻開始，一起朝願望狂奔吧！

（本文出自盧泓臉書《3個成功法則 讓你現在就朝願望狂奔》，未經同意禁止轉載）