全球最高齡的程式設計師 她的遊戲一上市獲逾40萬人下載

全球最高齡的程式設計師

在2017年的蘋果開發者大會（WWDC）中，一名來自日本的八十四歲老太太，也出席了這個盛會。這個老太太的名字叫做若宮正子，年輕的時候在銀行工作，她在五十八歲那一年計畫從銀行退休，但不知道退休要做什麼，因此從存褶裡取出一筆錢，買了一台頂級電腦。

正子婆婆說：「剛開始與其說是想學習電腦，還不如說是買了一台很貴的玩具回家。當時吸引我的是好奇這台電腦裡面，有多少好玩的東西藏在裡面？」

住在東京神奈川縣的她，找了一位住在宮城縣的老師學習操作電腦。這兩地距離超過四百公里，即使搭新幹線也要三個小時才能到達。但是透過網路通訊軟體，隨時隨地都可以上課。她從簡單的操作開始學起，慢慢設計出幾個有趣的小程式，一頭栽進了電腦程式開發的世界。

有一天，她跟一群老朋友喝茶聊天的時候，某位老先生說：「年紀大了，用手機覺得很無聊，也沒有什麼有趣的程式可以玩。正子啊，妳不是會寫程式，要不要開發一個給我們這些老人玩的應用程式啊？」

正子婆婆反問：「怎樣的程式，你們會覺得有趣呢？」

「哎，妳覺得有趣就一定有趣啊！」老先生說完，大笑離開。

留在原地的正子婆婆認真思考，發現現在的年輕人幾乎沒有人知道女兒節雛祭的人形娃娃該怎麼擺放，於是她決定開發一個叫做「 hinadan 」（雛壇）的遊戲，讓大家可以在玩遊戲的同時，記住這些人形娃娃的正確擺放位置。

「雖然很多人都以為想要設計開發程式，必須要具備理工知識。但是我覺得對於事物前後邏輯與順序的正確理解才是最重要的。」她說。好不容易，正子婆婆開發完成了hinadan ，但是在準備上傳Apple app審查前，她卻猶豫了。

「我不太會優化畫面，有點擔心會因為畫面太醜被退回來。不過想一想，這次沒有成功的話，明年還是有女兒節，再花一年修改，總有會過的一天吧！」沒想到這款遊戲一次就通過審查，也意外地大受歡迎，一上市就達到四十萬次下載量。

讓正子婆婆感到驚訝的是，這個 hinadan 應用程式吸引了蘋果CEO庫克的注意，特別邀請她參加 Apple WWDC 開發者大會，「原本以為跟庫克先生只會說一句 Nice to meet you 的應酬話而已，沒想到我們居然可以從手機畫面大小，一路聊到矽谷很少開發專門提供給高齡者的應用程式，高科技對於高齡者不是很友善等話題。」她說。

《影片來源：TED TED邀請若宮正子演講》

現在 hinadan 不單吸引想要打發時間的長輩們，連他們的孩子、孫子們也都被圈粉了。後來正子婆婆又開發了另外一個新「玩具」，把過去在銀行工作經常使用的試算表程式，設計成數位編織程式。「只要買電腦就一定會安裝EXCEL軟體，但是對於我們這些老人家來說，一點用處也沒有。所以我靈機一動，想出一個讓大家會想要使用它的方法。」日本老太太們很喜歡打毛線，於是若宮老太太就把試算表的格子當成畫布，一個一個地塗上顏色、繪製圖案之後，再將這些作品列印輸出，做成衣服、背包，開拓出另一個商機。

圖為《當我們一起活到100歲》書封。皇冠文化提供 若宮正子經常受邀演講，並曾以「高齡化社會與活用數位技術」為題，在聯合國以英語進行演說。有人問正子婆婆如何可以開發出一件又一件令人驚嘆的作品？她說：「應該是好奇心吧！我相信每個人從小都有滿滿的好奇心，只是隨著年紀增長，好奇心也一點一滴地消失了。」

誰說夢想是年輕人的專利？對於瀧島阿嬤和正子婆婆來說，「年齡」只是一個數字而已，即使步入老年，也不要把年齡當作遲遲不行動的藉口，行動力才是實現夢想的起點。

（本文出自《當我們一起活到100歲》，皇冠文化出版，未經同意禁止轉載。）