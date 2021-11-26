他十歲陷入困境之坑 父親冒雨尋爛醉妻：家裡怎能沒有媽？

陷入困境之坑

十歲是我人生的分水嶺。

我十歲那一年，舉家搬離台中北屯，到台中太平定居，房子從平房換成樓房。舊的居住環境是平房，鄰居很少職業婦女，媽媽們在家帶孩子，或者做家庭代工；左鄰右舍常串門子，彼此互動很頻繁。新的居處是樓房，鄰居較為疏離，彼此之間不常往來，與舊家生活環境迥異。

大概生活環境變了，媽媽遷居之後感到無聊，她決定到工廠去工作，從家庭主婦變成職業婦女。

搬入新的房子後，新家迎來新變化，家庭命運瞬間改變。

媽媽去工廠上班，跟工廠的朋友熟了，考了機車駕照。擁有人生第一部機車，她為「行動自由」歡呼，這是我記憶深刻的一幕。那是孩子們失去照顧的前奏，媽媽的橘紅色鈴木90，將她載到陌生之地，我童年永遠無法理解之處。

媽媽認識了一群朋友，跟著朋友到處玩，不僅常加班到半夜，甚至夜裡不回家睡覺。父親為此跟媽媽吵架，媽媽只要一吵架，便嚷嚷著要自由，不想將青春耗在家中，隨即轉身離去，離家幾天不回。

這對童年的我，內心形成很多感受、觀點、未滿足的期待，還有渴望與自我層次的缺憾：無自己的價值、不值得被愛，以及我是糟糕的人。

媽媽帶來的衝擊

媽媽結交了一群女友，這群女友都如男人，我弄不明白怎麼回事。媽媽行為日益變化，她學會抽菸、喝酒、賭博，夜裡不回家，家庭陷入了混亂。我成年之後，曾跟弟妹聊天，聊到童年的經歷。成長於如此家庭，會如何認識這個世界，如何認識這個媽媽，我們聊起來感慨萬千。

記得那段時間，我常常睡到半夜，見爸爸氣急敗壞，因媽媽半夜又不見人影。有時是一早醒來，發現媽媽不見了。我坐上父親的機車，去外頭找尋媽媽。有時爸爸等媽媽至深夜，媽媽卻徹夜不歸，人已不知去向……我與弟妹四人，內心感到惶惶不安。

大約我十二歲左右，有個畫面長存腦海至今。外頭下著傾盆大雨，爸爸在夜校兼課，原本在家裡的媽媽，突然接了一通電話，告知孩子們要外出，今晚就不回家了。媽媽走得很瀟灑，孩子心中惴惴不安，充滿困惑、恐懼、難過與憤怒，只能目睹媽媽離去。

父親冒雨尋妻：家裡怎能沒有媽？

那個滂沱大雨的夜晚，爸爸從風雨中歸來，卻得知媽媽離家了。他兼一節課鐘點費四十元，一晚為了賺八十元，在風雨中騎車歸來，回家面對此情此景，情何以堪？

媽媽前晚才承諾在家，卻放下孩子們離開。爸爸沮喪極了，決心去找媽媽。在通訊不發達的年代，不知道媽媽去哪兒了，怎麼找回媽媽？

爸爸要騎摩托車，到台中繁華處尋找。但爸爸這樣的打算，無異大海撈針，何況外頭正滂沱大雨。

爸爸披上雨衣之前，我們央求他別去，我的心緒凌亂複雜。但父親說家裡怎能沒有媽？他跨上偉士牌機車，進入風雨的夜裡。

我望著偉士牌的尾燈，在雨中淡出巷子口。我對世界感到絕望。窗外大雨未曾歇止，我的眼淚也未曾停止。我盼望父親平安歸來。

爸爸在風雨裡騎車尋找，孩子在窗前引頸盼望，媽媽則與朋友歡樂。

我曾讀到「東山飄雨西山晴」，內心有深深的感觸。夜雨無情、無止境，父親無奈、無方向。茫茫夜雨的城市，他竟然聽見媽媽的聲音。她正與朋友開懷歡飲。

父親在風雨中，將媽媽載回家，媽媽已爛醉如泥。我看見風雨歸來的父母，心靈雖然短暫放鬆了，憤怒又瞬間炸開了……

父母從風裡雨裡歸來，不是風雨的結束，而是另一場風雨的開始。媽媽酒後的身形，狼狽失序的舉止，都讓我難以接納。我內心傷感莫名，胸中憤怒滿溢，上樓將自己關在房間，不想待在難堪之地。

我不想要這樣的家，我不想有這樣的媽媽。但是我無法關起耳朵，我還能清楚地聽見，聽見弟妹們的哭泣、媽媽嘔吐的聲音。我腦海裡各種雜訊，無法不胡思亂想，只能憤怒捶打牆壁，不想待在這個家裡……

我內在那股難解的情緒，成了好多年的主題。我經常感到慌亂、煩躁、不安、悲傷，繼而又湧起憤怒。突如其來的情緒，莫名席捲而來……。

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（本文出自《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）