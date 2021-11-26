停格在小學教室的傷 讓國中女騎車回家摔倒嚎啕大哭

十歲女孩的記憶：停格在學校教室的傷

參與工作坊的Z，是一位溫暖的醫師。她在課堂上舉手分享，分享到了某個段落，她覺察到自己的身體在顫抖。

Z停下來，說：「老師，我的身體在顫抖。」我邀請她感覺這分顫抖，並且允許這分感覺。

當她專注地意識這感覺，她的顫抖瞬間加劇。恐懼與悲傷的情緒，瞬間從身體湧現，眼淚大量滑落。

是什麼樣的故事，讓她的情緒埋藏這麼久，並且在此刻湧現？

她開始述說故事，從她的顫抖、她的恐懼與眼淚，延伸出來的故事。鏡頭瞬間回到過去，來到小學五年級教室。

五年級僅只十歲吧。Z成績向來不錯，前一天班上小考，她考了一百分。

考卷需要帶回家，讓家長簽名，但這個十歲的女孩忘了。

若我考了一百分，早就拿給爸爸簽名，還會拿給媽媽簽名，因為一百分是光榮印記，但我很少考一百分。可見這個十歲的小女孩忘記讓家長簽名，並非出於逃避。

隔天，女孩到了學校，突生一念：那就自己簽名吧！她模仿媽媽的字跡，自己簽名後，交出去了。

可能簽名字跡太稚嫩，也許充滿著童趣，被老師的「慧眼」識破。老師在眾目睽睽之下，賞了女孩兩巴掌。老師教訓了她的行為，教訓的字眼很重，態度很嚴厲。

老師手口並用教訓完畢，但事情仍未終結。老師從女孩的座位，扯下她的書包，往教室窗外丟。書包裡的物品掉出來，如天女散花一般。

這一幕，Z描述了窗外的陽光，描述窗外的景色，描述物品落下的姿態，一切彷彿慢動作進行。

隨後她被罰站，在自己的位子上。她的座位在教室中間，所有人都坐著上課，只有她在教室正中央罰站。她的位子上沒有書包，桌上沒有課本，因為書包與課本都在窗外。

她陳述自己像「透明人」，被所有的人無視。所有人都無視她的存在，課堂繼續在上著課，彷彿與她無關。

德蕾莎修女說：「愛的反面不是仇恨，而是漠不關心。」她描述那段回憶，流著眼淚的臉龐，還帶著一絲微笑，透露著一種天真，予人一種疏離之感。

她怎麼能不疏離？那單純天真的心靈，以十歲的視野探索，看見世界如此面貌，內在瞬間崩毀。這是十歲女孩的冰山。

她有個溫暖的母親，不認同老師的做法。雖然母親未到校抗議，卻提出轉學的選擇。她並沒有選擇轉學，母親也尊重她的決定，但是她的傷痕也未轉走，而是永恆留在身心。

轉眼，女孩小學畢業，升上了國中。

國中一、二年級，應該是十三、四歲的年紀，已經是青少女了，這時的她，脫離曾經的傷痛了嗎？

少女上了國中之後，有天放學後，她騎自行車返家，心情很輕鬆。當她騎車接近紅綠燈，車子突然失去控制，她握不住把手，腳也無法有節奏地踩踏，因為身體瞬間凍結了。

車子瞬間失控，打了結一般，主人突然摔車。因為少女的心靈打結了。她跌坐馬路旁，久久不能自已，嚎啕大哭起來。

她哭的不是摔疼了，不是自己技術不佳，也不是自己不謹慎，而是哭自己真沒用……

她看見了什麼景象，令她瞬間摔倒，而且氣自己沒用呢？

她看見國小老師了。當年那位賞她耳光、指責她、摔她書包、罰她站的老師，正站在路口等紅綠燈。

對這個少女而言，這是無比恐怖的一幕。

她小學時被那位老師霸凌，雖然已升上國中，路上再次遇見老師，身體還是瞬間凍結了。

所幸女孩有個溫暖的媽媽，女孩很努力上進，一路努力讀書，成了溫暖的醫師。但是她內在的創傷，仍然存在。

當年她還是個小女孩，眾目睽睽下被侮辱，留下來的影響，除了見到老師身體凍結，也使得她日後有個心魔：不敢當眾講話，不敢對群眾演講。

圖為《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》書封。寶瓶文化提供 因此當她在工作坊，突然意識自己當眾分享，身體突然抖動起來，但思考還跟不上來，不知道怎麼回事。當她專注於顫抖，心裡的悲傷、恐懼情緒湧現，一股能量突然衝出。創傷潛藏在身體裡，不是理性能控制。

心靈的傷，身體會記住。

（本文出自《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）