11歲少年未上學墜樓 學校座位抽屜裡藏著秘密

．「我是個垃圾」

一個家長焦慮地來找我。表示孩子有自殺傾向，不僅在作文中提到，也對同學提過幾次。這位爸爸困惑不解，家庭一直都很和諧，夫妻相處都很美好，為什麼孩子變了，還說自己「一無是處」？我提了幾個問題，詢問這位爸爸。讀者亦不妨思索，下列的幾個提問，你的家庭是否擁有。

．父母在家與孩子互動多嗎？父母是否「專注」地互動？

．家庭中是否刻意安排一段寬鬆的時間，讓大家聚在一起活動，並且感覺「親密愉快」？

．孩子失敗的時候，是否「傾聽」孩子內心，了解孩子在意什麼？孩子是否能感到被家人接納，感到這樣的自己，也是充分被愛的？

．孩子犯錯的時候，是否被「溫柔」指正？孩子是否被深入了解，感覺到身為人的價值？他是否感受到了被信任與安全感？

上述這些提問，都是在建構孩子的「渴望」層次。

爸爸開始細細思索。但他發現上述的問題，若非否定，就是不確定。很遺憾的是，現代家庭若欠缺這些，孩子就不易體驗愛，家人之間連結力弱，孩子的渴望層次也常不連結。我想起一個故事，主角是十一歲的少年，他的新聞曾上了報紙。

少年平常很聽話，沒有偏差行為，直到少年成績落後，父親才發現少年的祕密：原來少年竟然偷偷上網，還寫了很多網路小說。父親查看少年的書包，發現少年寫的小說，憤而撕掉少年「無用」的作品，並嚴格要求少年：不許再上網咖，不許再寫網路小說。少年都答應了。

為了讓少年守規矩，父親到學校找老師，請老師配合寫聯絡簿，記錄少年的放學時間，要少年按時回家，不讓他在外遊蕩，不讓他去網咖玩。少年遵守了約定，每天按時回家。

這天傍晚，放學了，同學們一同走回家，同行的孩子嘲笑他：「你又要回家當乖孩子了。」

少年不甘示弱回應：「誰是乖孩子呀？」

同學譏笑且刺激他：如果不是乖孩子，就一起上網咖打遊戲。

少年為了證明自己能被同學認同，這樣他內在才感到有價值，他決定跟同學上網咖、打遊戲去了。

打完遊戲，少年返家時心情忐忑。他推開家門，已經晚上八點鐘。他爸正在客廳看電視，少年躲避過父親的視線，從沙發後面繞過去，偷偷回房關起門來。

奶奶敲他的房門，要少年吃晚飯。少年推說不餓，明天還要考試呢！少年沒有吃晚餐。隔天一早起床，收拾書包去上學時，他父親還沒起床。社區安裝著攝影機，拍到少年進入電梯。少年從二十三樓跳下來，成了一個小飛俠，沒有遺書、沒有遺言，只有書包裡散落一地的作業。

少年的家人不敢置信，他父親更不能相信，家人那麼愛少年，怎麼會發生這種事？

少年的父親悲痛欲絕，到學校收拾少年的遺物，發現少年的座位抽屜裡，還有好幾本筆記，都是少年寫的小說。其中一篇，少年取名為〈魔獸前傳──守望者傳〉，開篇的幾句話是：我是個垃圾。

我就是個垃圾，賽納不理我了，宙斯也不理我了。我就是個垃圾……

少年的父親不相信，為何他的寶貝，會覺得自己是垃圾？爸媽都很呵護他，一直都很愛他呀。為何少年會覺得自己是垃圾呢？再回到前面那位家長，為何高中女生會說「我一無是處」呢？兩位爸爸都不了解，到底發生了什麼事，家庭看不出問題呀。

「我是個垃圾」以及「我一無是處」，是冰山的自我層次。這兩位青少年的「渴望」層次，應該覺得「無意義」、「沒價值」、「不接納」，以及「不值得愛」。

前面提到沉迷網咖、十六歲的少年C，也這樣告訴我：「我糟糕透了。」

跳樓少年的故事並不是發生在台灣，但我身邊也有好幾起少年、青少年自殺事件。全世界的類似事件，每年呈現增加趨勢，台灣衛福部亦統計，台灣的青少年自殺率，一年比一年高。

不只青少年如此，即使過了十八歲，考上理想大學的青年，自殺率也愈來愈高。

2020年11月，台大期中考期間，五天傳出三起學生跳樓案件。即使考上台大了，內心亦覺得「自己不夠好」，可見「夠不夠好」都是內心的聲音，都是內心運轉的機制。而人選擇的行動，可能各有不同。

健康美好的狀態下……機率也偏高

當孩子說「我是個垃圾」、「我一無是處」，其形成的原因，就有了一個線索。

過去的年代，資訊不流通，父母、老師的話，大家比較願意相信，權威相對穩固，社會秩序亦是如此。如今的年代，美國專欄作家湯瑪斯．佛里曼（Thomas Loren Friedman）稱為「加速的年代」──資訊大量流通，不只權威被解構，孩子、學生與一般人，較之過去也更易反抗，甚至忽略權威的存在。

現在，一旦孩子與家人的關係缺乏深刻的、實質的互動，尤其缺乏深刻的連結，那麼孩子容易進入社群取暖，或者進入網路的影音世界。這對大腦的影響尤其大。

這也說明如今的年代，當父母很不容易，當一位教師也不容易，比過去面臨更大的挑戰。社會上的自殺率、精神疾病與情緒障礙，年年大幅成長。孩子不服管教，拒學與叛逆的現象大增。

過去的年代，爸媽回應孩子是命令、道理與指責，帶來立即的負面影響較小，少見學生出現問題，或多半只是潛藏於內在，今日則大不相同。如今的年代被解構，孩子脫離襁褓後，有了行動、語言的能力，若家庭的主要照顧者有著溫和穩定的狀態，那麼孩子的內在相對穩定，孩子行為偏差機率理應較少。

圖為《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》書封。寶瓶文化提供 我的觀察與歸納：孩子成長期間，若是主要照顧者偏向說教、命令，或者忽略，缺乏一來一往的溫暖互動，孩子出現狀況的機率偏高；若主要照顧者經常焦慮、煩躁、生氣或沮喪，孩子出現狀況的機率也偏高。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（本文出自《李崇建談冰山之渴望──幸福的奧義》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）