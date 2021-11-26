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30多歲上班族停滯不前 其實是在等待父母為過往道歉

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
三十多歲的他卻來到生涯天花板，也不全是公司發展性不足，也不是自己能力受限，而是覺得人生似乎找不到前進的動力，特別是每次週末返家，只要跟父親相處幾分鐘，都覺得所有力氣用盡。示意圖，圖片來源：Ingimage
三十多歲的他卻來到生涯天花板，也不全是公司發展性不足，也不是自己能力受限，而是覺得人生似乎找不到前進的動力，特別是每次週末返家，只要跟父親相處幾分鐘，都覺得所有力氣用盡。示意圖，圖片來源：Ingimage

他的父親一直是家人眼中那個不負責任又花天酒地的人，任性妄為又好大喜功，可能集結了很多人性黑暗的特質於一身，母親則是苦守在父親身邊，一邊允許父親「做自己」，一邊又痛苦的跟一雙兒女抱怨自己多麽命苦，又一肩努力扛起一家經濟，似乎只能勞碌一生的女人。

他從小就不敢讓同學來家裡玩，也不喜歡跟人談論起自己的家庭，因為不只不光彩，很多時候他只能靠自己，靠自己決定科系，靠自己選擇行業，靠自己找到工作，沒有人可以陪他討論，幫忙他找資源，甚至給予精神上的協助，他就是個沒靠山，拼命靠自己奔跑的人。

三十多歲，他卻來到生涯天花板，也不全是公司發展性不足，也不是自己能力受限，而是覺得人生似乎找不到前進的動力，特別是每次週末返家，只要跟父親相處幾分鐘，都覺得所有力氣用盡。

其實他的父親也沒做什麼嚴重的事，不外乎是去買菜時，跟菜販占了點便宜，多拿幾根蔥回家；不外乎是看政論節目時，多講了政府幾句；不外乎是叫他跑腿幫忙做點事，這些日常平凡的小事，都能輕易惹毛他，讓他怨恨自己為何生在這個家。

這樣的情緒卻強烈消磨一個人的精力，因為那是揮之不去，一直都在的家人。

但情緒又分兩種狀態：

1.過往的受傷經驗：理智思考會知道父親就這樣子，講話也這樣子，但因為累積的受傷經驗在心中，因此父親的行為會輕易引動內心的傷痕，而讓他經常耿耿於懷。

2.依舊對父親期待：任何人對父母都會有基本的角色期待，包括父母可以保護孩子、引導孩子、成為孩子的避風港，但很多沒有長大的孩子成為父母後，對孩子而言就會充滿各種失望，例如「全班都交了午餐費只有你還沒交，因為父親又拿去賭博了」等等事件，會讓你充滿對父親的憤恨，同樣也是你保有對他的期待。

很多人的停滯不前與缺乏意義感，往往處於一種生命等待的狀態，等著父母來為過往的不是道歉，等著父母回過頭來彌補錯失照顧的童年，等著父母帶自己前進，帶自己離開泥淖，接著有辦法過上幸福快樂的人生，因此在等待中對家人生氣，花很多力氣在怨懟中，甚至怨天尤人。

有時候，我們真正要做的，是放開期待，承認自己的家庭狀態，接受父母本身的限制，讓自己成為自己的內在父母，那個有能力帶自己往前走，有能力成為自己避風港的人。

（本文出自愛心理很多人的停滯不前，其實是在等待父母為過往道歉》，未經同意禁止轉載。）

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