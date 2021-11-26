婚姻毒信念：我付出這麼多 為什麼你還需要其他朋友？

她一開始並不相信婚姻的，但因為男友非常疼惜她，給予她穩定的安全感，所以她要自己給「幸福」一個機會。

她的確很幸福，在結婚後兩年，她們過著安靜舒服的生活，她們彼此相愛，先生休假帶著她去過很多地方，平日他們都在各自的工作中，晚上就是窩在沙發上看劇，然而平靜與甜蜜的兩人世界，終究導向先生渴望有自由空間的時刻。

感情就是這麼回事，一直幸福的「我們」，可不可以分一點時間，讓我可以發展「我個人的樂趣」。

當先生告訴她，他想去做以前一直很想做的水上活動，太太內在不安因此被喚醒，那個曾經讓她無法相信婚姻的感受，排山倒海而來，她淹沒在「婚姻岌岌可危」的焦慮裡，她失控的要求先生不要外出，不是因為水上活動危險，而是因為水上活動會擴展先生的交友圈。不論如何說明與討論，卻依舊熬不過自己太太要求的先生，決定搬回父母家，讓彼此冷靜。

因為父母的婚姻讓她相信，當兩人可以謹守婚姻中的兩人世界，一切就不會出錯，即使她眼睜睜地看著父母曾經激烈爭吵，即使她看見母親捨棄自己的社交舞圈，對父親妥協，即使她仍舊心中為母親覺得不捨跟抱不平，但她卻不自覺複製了父母婚姻裡認定「維繫幸福」的方法，但先生拒絕妥協。

她一度認為是水上活動毀了自己的婚姻，卻在不斷反思與覺察後，看懂這個她深信不疑的方法，才是讓婚姻搖搖欲墜的毒信念，她的毒信念分別為：

1.有婚姻家庭就好了，不用其他興趣，也不需要其他朋友

2.任何讓另一半不開心的事情，都應該避免，否則就是不愛了。

她一如既往的深信自己是善良溫柔的太太，不理解自己在愛裡的付出，為何會換來這處境，卻沒意識到自己在關係中的毒信念，讓另一半覺得窒息之外，也無法回應這份愛。

在婚姻中的兩人失去自由、失去樂趣，很快的彼此的生活也逐漸失去吸引力，太太依舊努力讓自己維持身材、努力讓自己變美，卻不懂何以喚不回先生的心。

她因此更深信，是水上活動的其他異性誘惑自己的先生，她依舊從自己的思考出發，從沒想過去欣賞與支持先生的興趣，更沒想到婚姻有一個最重要的基石，就叫「信任」與「尊重」。

親愛的，當你對某個婚姻維繫的觀點深信不疑，而它每一次都成為你們爭吵的來源，包括：

你「應該」聽我的…你愛我就「應該」…那麼，你會發現你的另一半離你越來越遠，活動越來越多，話題越來越少。

你可以成為自己關係中，真正的幸福守護者，而你在練就幸福大法時，請先療癒過往來自父母婚姻中的恐懼與傷痛，才能好好幫自己練功，而不僅是紙上談兵而已。

（本文出自愛心理婚姻毒信念：我付出這麼多，為什麼你還需要其他朋友？》，未經同意禁止轉載。）