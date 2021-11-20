是浪漫還是糾纏？《當男人戀愛時》三種把妹地雷

趁著防疫在家，加上許多網友推薦，我總算看完了今年叫好又叫座的台灣電影《當男人戀愛時》。果然是部溫暖溫馨，笑中帶淚的小品佳作，尤其後面親情非常感人，差點逼哭我。然而，電影的前半段我倒是看得膽顫心驚，一起追劇的朋友見到我表情，趕緊說：「應該不會有人，把邱澤追女生的方法當真吧？」

但就我從事心理師＆約會教練的多年經驗，倒覺得應該會有人把男主角的行為誤會成浪漫，甚至在現實中使用。網路上一些心得留言，也證實了我的擔心並非空穴來風。邱澤在電影中的言行舉止，若真在生活中出現，其實很高機率會被當噁男，讓女生直接報警！他在劇中的哪些把妹方式是地雷呢？

​地雷一：快速且瘋狂愛上對方​

許多電影為了戲劇效果，會使用「一見鍾情」這個浪漫元素。然而從心理學來看，因為看一眼或對方一個行為，就認定此生非她不可，與其說是「愛情」不如說是「迷戀」。我們會產生很多猜測與幻想，腦補對方是心目中的完美情人，或視為自己灰暗生活中的一盞明燈。每次一想到對方，不但聚光燈會自動照射在她身上，還會自帶音效，好不浪漫啊！

但這種腦補，很可能並未貼近真實，只是我們在欺騙、說服自己「她就是世上最適合我、最棒的人」。簡單來說，就是我們瘋狂迷戀上自己幻想的對象。既然對方如此完美，那自然不容錯過以免抱憾終身，於是我們會開始「狂追猛追」。

地雷二：堵人、跟蹤是因為我關心她

瘋狂追求的常見行為，就是想盡辦法不期而遇、刷存在感。這種刻意等候，其實是想透過更多的交集，讓對方也對我們有意思。心理學的確有個「曝光效應」理論，當你不斷出現在對方眼簾，就能增加好感。很可惜，曝光效應有個前提，就是對方對你的初始印象是正面的。換言之，若對方本來就不喜歡你、對你沒啥好印象，那一直刷存在感只會讓對方更反感！

電影中男主角的堵人、跟蹤、硬衝女生辦公場所聊天、狂送飲料，在現實中極高機率違反了「跟蹤騷擾防制法」草案（尚未三讀施行）。這些行為往往會被當成恐怖情人，讓對方心生恐懼、保持距離，就算你比邱澤帥也一樣。

地雷三：威脅利誘只求交往

邱澤因為不斷被女主角擺臉色，在情急之下想到一個「秒招」，就是利用對方生活的困境，提出一個「互惠」方法。看似幫助她解決問題，實則是交換好處；男生表面釋放善意，背地則是為了滿足自身慾望，想藉此讓女生願意跟她約會，甚至「建立人與人的連結」。這種行為在現實中出現，不但會被當渣男、噁男，更可能直接被告上法院，不可不慎啊！

​另外，劇中男主角還有幾個具有恐怖情人潛力的特質，例如他習慣自我傷害，用香爐砸自己的頭，用激烈的行為來「嚇」對方。另外，男主角也展現了情緒起伏大、無法控制行為的一面，例如衝進農會打人、攻擊警察。

恐怖情人往往還具有「自我中心」特質，正如劇中女主角對邱澤的「跟蹤」不爽時，男主角卻說「今天就不陪妳了」，顯示他沒有意識到自己的行為是騷擾，還覺得「我是因為喜歡妳，所以陪伴、關心妳」。甚至到了電影後半段，男主角自做主張，擅自拿走女主角的存款，卻被騙光。這種行為，包括後來他硬要塞錢還給女主角時，都是帶著「這樣對妳最好，所以聽我的就對了」的心態，與恐怖情人用「我是為妳好」做為控制或暴力行為的理由很相似。​

當然，男主角在電影中還是有良善溫暖的一面，展現在對家人及其他辛苦的市井小民上。我自己也認為，很多「用錯追求方法」而被視為恐怖情人的人，並非出於惡意。而是他們太習慣只用自己的角度思考，誤以為「這麼做妳會高興」，卻不知不覺傷害了自己心愛的人。

電影是虛構、浪漫、美好的，女主角在劇情開展下給了男主角正面回應。然而，我們如果貿然在生活做出這些行為，害人害己的機率實在太高啦！將感動留在欣賞電影，現實中想脫單還是要找對方法噢！

（本文出自愛心理是浪漫還是糾纏？《當男人戀愛時》三種把妹地雷》，未經同意禁止轉載。）